Путин в храме на стене — "Ну и что же тут криминального?"

Почему из главного храма Вооружённых сил убрали мозаику с Путиным? Ведь это — совсем не икона, а самая обычная картина — изображение действительности. Надо ли идти на поводу у сомнительной общественности? Захарова вызвала Навального на дебаты на его же канале. Сначала он согласился, но потом отказался. Чего испугался? На все эти эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda. ru ответил философ и политолог, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", бывший советник Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Олег Матвейчев.

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— Олег Анатольевич, некоторые уже давно возмущались, что в главном храме Вооруженных сил — Вознесения Христова — в парке "Патриот" делают мозаику с Владимиром Путиным. Эту мозаику убрали, после того как сам Путин сказал, что рано оценивать его работу, ребята перестарались. Как вы это оцениваете?

Путин снялся со стены храма

— Это — плод нашего незнания истории и церковных традиций. Также как и в случае возмущений, что церкви закрываются для прихожан, шумели, что никогда такого не было. Просто нужно было посмотреть церковную историю.

Во все эпидемии во всем мире закрывали храмы, церкви даже превращали в склады. На Руси была такая ситуация, например, в XVIII веке при эпидемии холеры. Были так называемые чумные бунты, когда верующие хотели к иконам приложиться, а иконы убирали от них. За это невежественные люди убили архиепископа в Москве. Церковь даже запрещала исповедовать умирающих от чумы и хоронить их на общем кладбище, их в отдельные чумные ямы складывали.

Сейчас Патриарх тоже просто сказал: не приходите в храмы на Пасху. У нас же общественность начала возмущаться, мол, Церковь — не от Бога и так далее в том же духе. Но так могут говорить только люди, которые или совершенно не в теме, или записные критиканы всего и вся.

И вот сейчас — подобная история с изображением Путина. Мы можем в огромном количестве храмов в России и по всему миру увидеть огромное количество фресок с изображением действующих на тот момент государей. Они изображались не потому, что они имеют какие-то духовные заслуги, а просто потому, что влияют на все происходящее.

Это — простая картина, иллюстрация жизни. Фреска — это же не икона, там же нет нимба над головой ни у кого. Просто изображается некое событие из государственной жизни с участием данного человека или нескольких людей.

Ведь на этой мозаике были также Лавров, Шойгу и многие другие лица изображены, целая большая команда. Таких и подобных изображений по миру — много. К заслугам это не имеет никакого отношения — это обычная иллюстрация.

Путин же не выступает против того, что его портрет висит в каждом кабинете чиновников. Хотя тоже мог бы сказать, что не надо его таким образом заслуги оценивать. Огромное количество художников и скульпторов его уже изображало, потому что он действительно имеет огромное влияние на весь мир.

Но тут вдруг начала какая-то непонятная общественность кричать, что в храме нельзя. С чего они взяли, что нельзя?… А Путин, поскольку он — человек скромный, не стал настаивать, он опять пошел по такому популистскому пути на поводу у этой кричащей общественности.

Ребята, не хотите, чтобы я там был, да ради Бога!… Для меня это — не принципиально, а вам дурачкам — приятно будет. Вот и все. Соответственно, он просто кинул, что не надо лишнего шума. Вот и убрали, исходя по его пожеланиям.

Дебаты Навального не состоялись

— Олег Анатольевич, дебаты Марии Захаровой и Алексея Навального, которые уже многие собирались послушать (тем более, что в коронавирусный карантин других развлечений мало осталось) не состоялся. "Бесстрашный" критик власти Навальный сначала вспетушился, но быстро слился. Как вы это оцените?

— Я не знаю, конечно, чем могли бы кончится эти дебаты. Понятно, что каждый, конечно, стал бы гнуть свое, и мало слушать оппонента. Теперь, конечно, каждый будет и их отмену рассматривать в свою сторону.

Но ранее в прямом разговоре Навальный проиграл даже Собчак. Она его целиком и полностью сделала — показала несколько его противоречий и задала ему такие вопросы, на которые он просто не смог ответить.

По большому счету, и Захарова легко смогла бы ловить на всевозможных противоречиях. Например, в его листовке, которую он распространял сказано, что надо всем раздать деньги из бюджета, и при этом налогов не платить. Интересно, откуда тогда будут деньги?

Лично я Марию Захарову по-человечески прекрасно понимаю, когда она говорила о долгах и кредитах. Я их почти никогда не имел, потому что старался не брать, а если брал, то пытался быстрее отдать. И меня просто удивляют люди, которые живут из долга в долг, у которых долгов этих полным-полно, а им — все нормально.

— Но это — огромная часть россиян, у многих людей есть по 4-5 кредитов.

— Да, к сожалению. Я считаю, что это — деградация нашей морально-трудовой и просто человеческой этики, это — не правильная жизненная позиция. Людей, которые живут с этими долгами, но ездят по заграницам и позволяют себе всякие шикарные вещи, просто жизнь будет наказывать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев