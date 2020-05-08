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Автор Инна Новикова

Мишустин реаль﻿но заразился или Ковид-19 — предлог для отстранения

Политика

Олег Матвейчев рассказал о коронавирусе, карантине и других ограничениях, экономике и заразившемся премьере Мишустине.

Мишустин заразился COVID-19: Премьера решили убрать?

— Олег Анатольевич, вы говорите, что есть короноскептики, которые выступают против карантинных ограничений. Но многие грамотные экономисты, политики, другие специалисты и просто нормальные люди — достаточно не скептики, просто реально оценивают положение.

Они понимают, что надо соблюдать разумную самоизоляцию, нужно бороться с эпидемией, руки мыть и маски надевать в людных местах, но при принятии важных решений нужно учитывать элементарные права человека и экономические факторы. Как быть с экономикой-то?

Выбрав экономику, хуже будет и для людей, и для экономики

— Про экономику забывать, конечно, не надо. Но если четко соблюдать жесткие меры, то ты хорошо понимаешь, что у тебя получится. Да — два месяца выпадают. При соблюдении всех требований такого карантина достаточно. Два месяца экономика не будет работать.

Давайте, посчитаем. Годовая доля ВВП в месяц составляет порядка 8%, два месяца — это, грубо говоря, 16% ВВП. Но это, если не работает вся экономика, просто все встало и остановилось.

У нас такого нет, заводы работают, бюджетники все работают, чиновники, силовики работают, зарплаты получают и так далее. На самом деле, у нас отключено порядка 15% экономики. По социологическим данным, от 12 до 18% людей сейчас заявляют, что они не ходят на работу.

Но не ходят на работу — это не означает, что они зарплату не получают. Какая-то часть из них вполне себе получает эти зарплаты. Те же учителя, например, работают в онлайне, профессора в университетах. Многие вещи в онлайн делаются, поэтому не работает где-то 10 процентов.

Получается, что чистый вред — 16% ВВП за два месяца — по году это совсем немного. В реальности, конечно, получится больше. Ведь понятно, что неработающие структуры связаны с другими, влияют на другие области, а некоторые предприниматели разорятся настолько, что прекратят свою работу и после двух месяцев не смогут перезапустить свою деятельность. Следовательно, мы их должны будем вычесть по всему году.

Поэтому экономика могла бы потерять 5% годового ВВП, если бы мы четко ограничились этими двумя месяцами. Но 5% ВВП — это никакая не катастрофа. В 2008 и 2009 годах мы потеряли по 8% ВВП, но как-то это пережили, многие даже и не заметили. А в 90-е годы мы вообще по 40% ВВП теряли. Поэтому ничего страшного сейчас все равно не произошло бы.

Но когда, как Черчилль говорил, между войной и позором, выбираешь позор, то получаешь и позор, и войну. Мы пошли как раз по такому пути. Мы решили между экономикой и людьми выбрать экономику, соответственно, получим и людей, и экономику, то есть — хуже будет и для людей, и для экономики.

Теперь мы, вероятно, затянем карантин не на два месяца, а больше. В итоге так и будем бултыхаться в непонятном положении, и результаты этого окажутся непредсказуемыми, но точно, что многие разорятся.

Если два месяца можно потерпеть, а потом открыться, то через три-четыре большая часть бизнеса уже никогда не откроется, потому что все уже будут уволены, набегут долги по всяким платежам и кредитам неподъемные. Мы сами нанесли ущерб своей экономике, когда не проявили должную жесткость в этих вопросах. И чем дольше такое неопределенное положение будет затягиваться, тем большее количество всяких компаний этого не переживет.

— По предварительным подсчетам получается, что годовой ВВП снизится почти на 5%.

— Да, я тоже думаю, что если май мы еще отдохнем, будет порядка 5%. Если придется растягивать на большее время, то, соответственно, и цифры потерь будут больше.

Мишустин просто подхватил этот вирус и заболел

— Михаил Мишустин сообщил, что у него тест на коронавирус дал положительный результат. Президент его поблагодарил и отправил лечиться. И тут же пошли разговоры о том, что это — политическая многоходовка, он уже не вернется на этот пост. Как вы это оцениваете?

— Я думаю, что в данном случае, действительно, это — только вирус. Мы знаем нашего Президента как человека, который очень долго присматривается к кадрам и очень тяжело с ними расстается.

Я с трудом себе представляю ситуацию, когда Путин, который назначил Мишустина (причем, я так понимаю, это было тяжелое решение, нужно было Медведеву многое объяснять), вдруг не просто отправляет его в отставку, а под предлогом коронавируса. Это был бы просто не Путин. Такая ситуация — слишком фантастическая для Путина. Он людей так просто туда-сюда никуда не сдает и не перемещает.

Значит, Мишустин действительно просто подхватил этот вирус и заболел. Это не мудрено для премьер-министра, который работает сейчас по 20 часов в сутки, проводит постоянные совещания и встречается с людьми, которые к нему приходят из разных отраслей.

Понятно, что у него в приемной стоит пульверизатор, всем на входе меряют температуру. Но температура же не обязательно сразу у всех проявляется. К сожалению, такое с каждым может случиться. Думаю, что через три недели он спокойно выйдет и продолжит работать. Дай Бог ему здоровья.

Сейчас такой парадокс наблюдается, что курильщики хорошо переносят коронавирус, потому что продукты курения оказались эффективны против него. А а вот люди с хорошим, мощным, сильным здоровьем и иммунитетом достаточно часто заболевают.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы ввп карантин экономика коронавирус олег матвейчев михаил мишустин
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