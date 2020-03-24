Почему Россию не закрывают для мигрантов

Проблемы в экономике делают актуальным еще один вопрос — что делать с миллионами мигрантов, которые работают в России. Вопрос не новый, но адекватного ответа на него до сих пор нет.

Сейчас проблема усугубляется еще и эпидемией коронавируса. Одно дело, когда речь идет о сугубо экономических неурядицах. Другое, когда вдобавок еще и перекрываются границы. И что делать в таком случае?

Что решили в правительстве

Правительство России на днях приняло решение не распространять ограничения на въезд в РФ граждан стран СНГ:

"Принято решение не распространять временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию на граждан государств — участников СНГ, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, прибывающих в Россию через воздушные пункты пропуска и убывающих в государства своего гражданства через воздушные пункты пропуска и другие пункты пропуска при следовании в государства своего гражданства иными видами транспорта".

Отметим, что для прибывающих в нашу страну речь идет только о "воздушных пунктах пропуска". Понятно, что контролировать аэропорты все же проще, чем железнодорожные вокзалы.

Но с другой стороны, Россия закрывает границы для граждан практически всего мира именно из-за эпидемии. Почему исключение сделано для стран СНГ? В Узбекистане, например, ситуация с распространением коронавируса тоже не самая простая. И власти этой страны приняли решение закрыть границы.

И не только Узбекистана, кстати, но и многих других государств СНГ.

А вот как некоторое время назад обрисовал ситуацию президент Межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов в интервью радиостанции "Говорит Москва". По его словам, обычно на заработки в Россию едут весной. Если границы будут закрыты, то Российская Федерация потеряет около двух миллионов работников. По словам Баратова, треть заработанных денег мигранты тратят в России:

расходы на жилье,

транспорт,

еду,

связь и т. д.

Так что и здесь вероятны потери.

Мнения экспертов

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сказал "Правде.Ру", что решение правительства ему не совсем понятно. Он напомнил про Украину и Молдавию — много граждан этих государств остались без работы в Европе и сейчас возвращаются на родину.

"Очень много гастарбайтеров — украинцев, молдаван, граждан других государств — работает в Европе. Если они поедут (в Россию), хорошего мало. У нас в основном все случаи (заболевания коронавирусом) завозные. Если за этими людьми не наладить хороший контроль, они начнут оставаться здесь, оседать, работать. И здесь будет большая проблема, мне кажется. Я пока не очень понимаю, как с ней власти будут справляться", — сказал Калашников.

"Надо посмотреть, за этими сухими строчками о том, что мы открываем. Как бы не открыться так, что потом придется всё закрывать", — заметил он.

Заметим, что пример с Украиной не слишком актуален, коль речь идет о "воздушных пунктах пропуска". Прямого авиасообщения с этой страной нет. Как и с Грузией.

А вот заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев полагает, что решение правительства отвечает российским национальным интересам. Но, как говорится, есть нюансы.

Наибольшую тревогу у него также вызывают потенциальные мигранты из Украины и Молдавии. При этом эксперт напомнил, что Украина и сама закрыла свои границы, а общей границы с Молдавией у России нет. Так что проблема здесь во многом гипотетическая.

При этом, отметил Евсеев, Азербайджан не закрыл границу с Ираном. Кроме того, считает он, следует следить за ситуацией в Киргизии.