Пандемия коронавируса продолжает занимать первые строчки новостей. Согласно последним данным, вспышка заболевания охватила более 40 тысяч человек; более 1000 погибло.
В то же время скорость распространения заболевания значительно снизилась — во многом благодаря беспрецедентным мерам, предпринятым во всем мире, по изоляции ее очагов как уже выявленных, так и потенциально опасных. Почти 4000 человек выписаны из больниц — они выздоровели.
Цена вспышки для экономики как самого Китая, так и всего мира пока не до конца ясна. Очевидно, что она будет более значительна, чем ущерб, нанесенный эпидемией SARS в 2003–2007 годах. Социальная цена уже выше: число погибших за два месяца от 2019-nCoV больше, чем за девять месяцев SARS (1018 против 774). Современная пандемия компенсирует существенно меньшую смертность скоростью вспышки и ее масштабом (более 40 тысяч заболевших против 8098 человек).
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Хотя, глядя на последнюю статистику, видно, что появились первые признаки смены тенденции в распространении заболевания. Это обнадеживает, но говорить о коренном переломе пока преждевременно. Ослабление карантинного режима и снятие изоляции сейчас может вновь ускорить пандемию.
В 2003 году доля Китая в мировом ВВП достигала 4%; в прошлом эта цифра достигла 16%. Этот результат достигнут благодаря поставкам готовой продукции на внешние рынки. Китай — самый крупный экспортер в мире.
Например, в 2018 году, когда тарифное противостояние страны с США только намечалось, объем китайского экспорта достиг почти 2,5 трлн долларов (для сравнения: экспорт самих США тогда составил 1,66 трлн; третье место по этому показателю заняла Германия — 1,56 трлн.
По подсчетам McKinsey Global Institute (MGI), сделанным в 2019 году, доля Китая в мировой торговле товарами достигла 11%, мировом рынке услуг — 6%.
150 миллионов поездок за пределы страны, совершенные китайцами в 2018 году — возможно, самый наглядный показатель прочных взаимосвязей страны с миром. В 2000 году этих поездок было в 14 раз меньше.
Для производства Китаю нужно сырье. Когда из-за заболевания страна вынужденно "празднует" удлиненный Лунный Новый год, да и сейчас не все заводы и компании возобновили работу — этого сырья нужно меньше. Не только Россия, но и другие страны-экспортеры сырьевых товаров сталкиваются с проблемами, связанными с падением спроса из-за пандемии.
Toyota уже объявила о том, что ее китайские заводы откроются не раньше 17 февраля. Остаются закрытыми сборочные цеха:
Последняя вынуждена закрыть и свой завод на родине — в Южной Корее — из-за нехватки частей, производимых в Китае. Пока аналитики ожидают снижение производства автомобилей в Китае в первом квартале на 15%.
В Китае находится и много производств разнообразных электронных гаджетов, без которых немыслима современная цифровая экономика. Больше всего производится смартфонов. Крупнейший европейский и мировой форум производителей мобильных устройств Mobile World Congress, проходящий ежегодно в Барселоне (в этом году 24-27 февраля), недосчитается многих своих участников. Sony, Ericsson, LG и Amazon объявили о том, что не будут участвовать в нем. Китайские компании также будут представлены на форуме не так многочисленно, как обычно (конечно, в лице сотрудников их европейских отделений — из Китая никто не приедет).
Позитивная новость для любителей "яблочной" продукции: сборщик айфонов Foxconn получил 10 февраля разрешение от властей Китая восстановить производство на двух своих заводах. Правда, на рабочие места выйдут лишь 10% сотрудников.
Отменены более двух десятков торговых ярмарок и промышленных конференций в Китае и за ее пределами. В частности:
Таким образом, пандемия коронавируса не только нарушает промышленные и логистические цепочки товаров и услуг сегодня, но и уже сказывается на связях производителей и потребителей, поставщиков и закупщиков в перспективе.
Оценки эффекта от распространения SARS в 2002–2003 гг. варьируются от 30 до 50 млрд долларов — настолько эпидемия уменьшили мировой ВВП (тогда составлявший 35 трлн долларов). Скорость распространения нового коронавируса в 6 раз выше, чем SARS, а вклад Китая в мировую торговлю существенно весомее.
Тем не менее пока эксперты не склонны драматизировать и считают, что, несмотря на ущерб экономике Китая, который уже очевиден, мировые торговые связи смогут быть быстро восстановлены после пандемии (наиболее пессимистичные прогнозы предсказывают рост экономике Поднебесной не выше 3,7% в этом году).
Проблема только в том, что никто не знает, как скоро пандемия пойдет на убыль — все будет зависеть и от поведения самого вируса, который во многом остается неизученным, и от дальнейших действий властей стран мира. Пока в качестве самого действенного способа противодействовать пандемии в XXI веке человечество использует практику, наработанную в Средневековье — изоляция больных, препятствие массовым скоплениям людей и маски (современные, высокотехнологичные, но всего лишь маски — физический щит против возбудителя). Всемирный банк оставил прогноз расширения мировой экономики в этом году на уровне 2,5%.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.