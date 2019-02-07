Новый поворот: "Северный поток-2" зависит от Макрона

В случае принятия в пятницу "газовой" директивы, которая затруднит эксплуатацию "Северного потока-2", "Газпрому" придется судиться, считает эксперт Алексей Гривач.

Франция намерена в 8 февраля проголосовать за "газовую" директиву, которая ставит серьезный барьер в реализации "Северного потока -2". Об этом сообщила немецкая газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источник в правительственных кругах Франции. "Мы не хотим увеличивать нашу зависимость от России и тем самым наносить ущерб интересам стран ЕС, таких как Польша и Словакия", — сообщил газете источник в Париже.

Голосование состоится 8 февраля. Председательствующая в Совете ЕС Румыния, предлагает распространить правила Третьего энергопакета ЕС на газопроводы, проходящие по морскому дну — оператор газотранспортной системы (ГТС) и поставщик газа должны быть разными юрлицами. "Газпром" является и тем и другим в "Северном потоке 2". Если предложение Румынии поддержит 16 из 28 стран ЕС, это серьезно осложнит реализацию газопровода, в котором роль поставщика и оператора отводятся российскому "Газпрому".

Пока что немцы считают своими союзниками Нидерландамы, Бельгиею, Австрию, Грецию и Кипр. Но этого недостаточно. Без Парижа федеральному правительству при голосовании будет сложно реализовать свою волю, пишет Sueddeutsche Zeitung. Германия должна будет заручиться поддержкой других стран ЕС, что, по мнению газеты, не будет легко. С момента вступления в должность президент Эммануэль Макрон всегда стремился к солидарности с канцлером Германии Ангелой Меркель (ХДС), пока он поддерживал Меркель по "Северному потоку-2", как будет на этот раз? — беспокоится немецкое издание.

Как сказал "Правде.Ру" заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, "поправки были придуманы и проводятся с одной лишь целью — остановить, осложнить, создать препятствия для реализации проекта "Северный поток-2". Это можно рассматривать так же как одну из форм давления на Макрона, добавил эксперт.

"Во Франции общая сложная внутриполитическая обстановка, отчасти, была спровоцирована несбалансированной энергетической политикой, которая приводит к удорожанию энергоресурсов для французских потребителей. Вряд ли это в интересах Франции — создавать препятствия для "Северного потока-2", что приведет к росту стоимости энергоресурсов для европейцев в целом, в частности для французов" — заметил Алексей Гривач.

Эксперт полагает, что в случае принятия "газовой" директивы, "Газпрому" надо судиться","потому что есть очевидные заключения, юристов и самой Еврокомиссии о том, что эти поправки избыточны и противоречат Конвенции ООН по Международному морскому праву".

"Конечно, это будет создавать проблемы для введения газопровода в эксплуатацию. Если в Дании задним числом поменяли законодательство для того, чтобы не допустить строительства газопровода в ее водах, то это говорит о том, что ведется открытое противодействие России во главе США. Вашингтон борется и за свое доминирование в европейской политике, за право определять повестку и узкие коммерческие интересы — создание более благоприятных условий для собственного экспорта СПГ на европейские рынки", — резюмировал Алексей Гривач.

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