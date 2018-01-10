Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы

Банк России держит в США треть своих валютных активов. Формально на него не могут наложить санкции, но ранее в Штатах были заморожены активы казахстанского Национального фонда, а значит, и резервы России находятся под ударом.

Если учитывать нынешние отношения между двумя странами, то вложения Банка России в долларовые активы выглядят рискованными. Однако если в связи с санкциями российские золотовалютные активы будут заморожены, это станет объявлением войны. Такое мнение "Правде.Ру" высказал президент Фонда экономических исследований, экономист и публицист Михаил Хазин.

— Около трети золотовалютных активов Банка России размещено в США. Могут ли они быть заморожены в связи с новыми санкциями?

— Теоретически да, конечно, и Казахстан тому пример. Теоретически могут, практически — это объявление войны, а объявление войны вызовет сразу целую кучу разных дополнительных проблем.

— И США пойдут на такое?

— С Казахстаном же пошли.

— Но нужно еще смотреть на принадлежность ЦБ…

— Причем здесь принадлежность ЦБ? Какое это имеет отношение? Это деньги российские. Только очень наивные люди считают, что кто-то в таких вопросах руководствуется такой глупостью, как нормы закона.

— Почему мы не предвосхитили такое развитие ситуации?

— Это сложный вопрос. Дело в том, что есть вещи, которые можно сделать, а они могут быть разные. Однако есть вещи, которые будут делать, потому что надо понимать, что и правительство, и ЦБ — это люди, которые между МВФ и интересами России всегда выбирают МВФ.

— В силу каких причин?

— В силу своей принадлежности либеральной группировке.

— Что же тогда делать, чтобы не были заморожены наши деньги?

— Это очень сложная система маневров. Потому что если вы убираете этих людей, грубо говоря, назначаете вместо Набиуллиной Глазьева, вместо Силуанова еще кого-то осмысленного, то это автоматически повлечет за собой этот самый арест. И по этой причине нам очень сложно маневрировать.

— Но вы считаете, это возможно — маневрировать?

— Да, возможно. Более того, вероятность этого растет по мере усложнения ситуации. Чем она сложнее, тем более она раскачена, тем больше возможностей для маневров.

— Эксперты утверждают, что отказываться полностью от вложений в США нет смысла, потому что этим можно обрушить инвестрейтинг.

— Дело в том, что инвестрейтинг нам нужен для одной-единственной вещи — чтобы были иностранные инвестиции. В нашей экономике упор делается на них. Это ошибка, потому что уже понятно, что иностранные инвестиции не набирают объема, необходимого для того, чтобы экономика нормально функционировала. По этой причине надо переходить на внутренние инвестиции. А в этом случае рейтинг играет вспомогательную роль.

Вообще эта система, в которую нас целенаправленно засадили, чтобы мы сделали упор на иностранные инвестиции, а значит, нам нужен рейтинг и мы должны соблюдать правила, это так называемая система Вашингтонского консенсуса. Ее придумали специально для бывших социалистических стран. Нас никто не заставлял к ней присоединяться, а сейчас теоретически мы должны из нее постепенно выходить. Для этого нужно, прежде всего, избавиться от либеральной команды на ключевых постах. Потому что сама по себе добровольно она на это не пойдет.

— Еще один момент. Буквально в конце прошлого года ЦБ радостно отчитывался о закупках золота…

— Да. Мы постоянно увеличиваем запасы золота.

— Запасы, которые размещаем в США, зная об опасности санкций. Это странно…

— Уже говорил. У нас сидят люди, для которых интересы МВФ важнее, чем интересы России. Они активно мешают.

— И в дальнейшем будут активно мешать?

— Конечно! На самом деле, экономика — это продолжение власти. И соответственно, ситуация состоит в том, что нам надо максимально маневрировать и готовить почву под обвал. Когда произойдет обвал финансовых рынков, в тот момент можно заняться расчисткой авгиевых конюшен. Обвал финансовых рынков на Западе автоматически предоставляет нам очень большую свободу.

— То есть, нужно начинать обрушивать фондовые рынки?

— Тут надо ждать. До тех пор, пока фондовые рынки не рухнули, скорее всего, попытки что-то резко сделать в нашей стране, приведут к крайне негативным последствиям. В этом смысле, нас держат на крючке.

— А мы в состоянии обрушить эти рынки?

— Нет, это абсолютно невозможно. И самое главное — это очень страшно. Условно говоря, это примерно то же самое, что прыгнуть в Ниагарский водопад. Может быть, вы выплывете, и все будет хорошо, а может быть, и нет. Это тот случай, когда всем страшно и не хочется начинать первым лезть в драку. По этой причине все ждут.

— А обвал неизбежен?

— Абсолютно. Существуют разные легенды, например, с учетом выборов, которые будут в этом году в США. Там республиканцы могут потерять большинство, и этот обвал может устроить Трамп. Опять-таки что значит "устроить"? Он не может обвалить рынки, тем более что он их не контролирует. Но он может чуть-чуть увеличить вероятность этого обвала, а когда ситуация на тонкой нитке…

Эту систему никто настолько не знает, чтобы понимать, в какой момент она обвалится. И по этой причине все боятся. Если ты совершаешь какое-то резкое движение, все это видят, а обвала не происходит, то тебя размажут по стенке. Страшно. А если вдруг обвал происходит сам собой… Это ключевое место — всем хочется, чтобы это произошло само собой.

Беседовала Оксана ОРЛОВСКАЯ

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!