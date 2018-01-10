Мир Политика Общество Экономика Недвижимость Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Экономика
Недвижимость Аграрный сектор Рынки Финансы Производство Страхование Сырье Правила игры Прогнозы и статистика
Автор Редакция рубрики "Экономика"

Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы

Экономика

Банк России держит в США треть своих валютных активов. Формально на него не могут наложить санкции, но ранее в Штатах были заморожены активы казахстанского Национального фонда, а значит, и резервы России находятся под ударом.

Если учитывать нынешние отношения между двумя странами, то вложения Банка России в долларовые активы выглядят рискованными. Однако если в связи с санкциями российские золотовалютные активы будут заморожены, это станет объявлением войны. Такое мнение "Правде.Ру" высказал президент Фонда экономических исследований, экономист и публицист Михаил Хазин.

— Около трети золотовалютных активов Банка России размещено в США. Могут ли они быть заморожены в связи с новыми санкциями?

— Теоретически да, конечно, и Казахстан тому пример. Теоретически могут, практически — это объявление войны, а объявление войны вызовет сразу целую кучу разных дополнительных проблем.

— И США пойдут на такое?

— С Казахстаном же пошли.

— Но нужно еще смотреть на принадлежность ЦБ…

— Причем здесь принадлежность ЦБ? Какое это имеет отношение? Это деньги российские. Только очень наивные люди считают, что кто-то в таких вопросах руководствуется такой глупостью, как нормы закона.

— Почему мы не предвосхитили такое развитие ситуации?

— Это сложный вопрос. Дело в том, что есть вещи, которые можно сделать, а они могут быть разные. Однако есть вещи, которые будут делать, потому что надо понимать, что и правительство, и ЦБ — это люди, которые между МВФ и интересами России всегда выбирают МВФ.

— В силу каких причин?

— В силу своей принадлежности либеральной группировке.

— Что же тогда делать, чтобы не были заморожены наши деньги?

— Это очень сложная система маневров. Потому что если вы убираете этих людей, грубо говоря, назначаете вместо Набиуллиной Глазьева, вместо Силуанова еще кого-то осмысленного, то это автоматически повлечет за собой этот самый арест. И по этой причине нам очень сложно маневрировать.

— Но вы считаете, это возможно — маневрировать?

— Да, возможно. Более того, вероятность этого растет по мере усложнения ситуации. Чем она сложнее, тем более она раскачена, тем больше возможностей для маневров.

— Эксперты утверждают, что отказываться полностью от вложений в США нет смысла, потому что этим можно обрушить инвестрейтинг.

— Дело в том, что инвестрейтинг нам нужен для одной-единственной вещи — чтобы были иностранные инвестиции. В нашей экономике упор делается на них. Это ошибка, потому что уже понятно, что иностранные инвестиции не набирают объема, необходимого для того, чтобы экономика нормально функционировала. По этой причине надо переходить на внутренние инвестиции. А в этом случае рейтинг играет вспомогательную роль.

Вообще эта система, в которую нас целенаправленно засадили, чтобы мы сделали упор на иностранные инвестиции, а значит, нам нужен рейтинг и мы должны соблюдать правила, это так называемая система Вашингтонского консенсуса. Ее придумали специально для бывших социалистических стран. Нас никто не заставлял к ней присоединяться, а сейчас теоретически мы должны из нее постепенно выходить. Для этого нужно, прежде всего, избавиться от либеральной команды на ключевых постах. Потому что сама по себе добровольно она на это не пойдет.

— Еще один момент. Буквально в конце прошлого года ЦБ радостно отчитывался о закупках золота…

— Да. Мы постоянно увеличиваем запасы золота.

— Запасы, которые размещаем в США, зная об опасности санкций. Это странно…

— Уже говорил. У нас сидят люди, для которых интересы МВФ важнее, чем интересы России. Они активно мешают.

— И в дальнейшем будут активно мешать?

— Конечно! На самом деле, экономика — это продолжение власти. И соответственно, ситуация состоит в том, что нам надо максимально маневрировать и готовить почву под обвал. Когда произойдет обвал финансовых рынков, в тот момент можно заняться расчисткой авгиевых конюшен. Обвал финансовых рынков на Западе автоматически предоставляет нам очень большую свободу.

— То есть, нужно начинать обрушивать фондовые рынки?

— Тут надо ждать. До тех пор, пока фондовые рынки не рухнули, скорее всего, попытки что-то резко сделать в нашей стране, приведут к крайне негативным последствиям. В этом смысле, нас держат на крючке.

— А мы в состоянии обрушить эти рынки?

— Нет, это абсолютно невозможно. И самое главное — это очень страшно. Условно говоря, это примерно то же самое, что прыгнуть в Ниагарский водопад. Может быть, вы выплывете, и все будет хорошо, а может быть, и нет. Это тот случай, когда всем страшно и не хочется начинать первым лезть в драку. По этой причине все ждут.

— А обвал неизбежен?

— Абсолютно. Существуют разные легенды, например, с учетом выборов, которые будут в этом году в США. Там республиканцы могут потерять большинство, и этот обвал может устроить Трамп. Опять-таки что значит "устроить"? Он не может обвалить рынки, тем более что он их не контролирует. Но он может чуть-чуть увеличить вероятность этого обвала, а когда ситуация на тонкой нитке…

Эту систему никто настолько не знает, чтобы понимать, в какой момент она обвалится. И по этой причине все боятся. Если ты совершаешь какое-то резкое движение, все это видят, а обвала не происходит, то тебя размажут по стенке. Страшно. А если вдруг обвал происходит сам собой… Это ключевое место — всем хочется, чтобы это произошло само собой.

Беседовала Оксана ОРЛОВСКАЯ

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!


Зачем Россия вкладывается в золото?
Темы банк банки деньги валюта курс валют
Актуальная аналитика
Экспертное мнение
Против течения: Россия покоряет Мировой океан
Экономика
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
Гипотезы
Машина времени: мечта или реальность
Читательский топ
ВМФ России ответил НАТО: "Балтийцы не обижаются, балтийцы мстят"
Как относиться к деньгам? Учимся у евреев
Ученые знают, куда делся "секретный спутник" Zuma
Голод влияет на умственные способности
Раскрыты характеристики новейшей авиабомбы "Дрель"
Сейчас читают
Сирия проложила России путь к Персидскому заливу
Авторские статьи
Сирия проложила России путь к Персидскому заливу Видео 
Кошмар для WADA: в скандале с Россией нет пути назад
Экспертное мнение
Кошмар для WADA: в скандале с Россией нет пути назад Видео 
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Авторские статьи
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю
Точка зрения
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю Видео 
Против течения: Россия покоряет Мировой океан
Экспертное мнение
Против течения: Россия покоряет Мировой океан Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
ВМФ России ответил НАТО: "Балтийцы не обижаются, балтийцы мстят"

Минобороны Британии объяснило, что фрегат британских ВМС "Вестминстер" был отправлен в пролив Ла-Манш для сопровождения группы российских кораблей.

ВМФ России ответил НАТО: "Балтийцы не обижаются, балтийцы мстят"
Как относиться к деньгам? Учимся у евреев
Кошелек
Как относиться к деньгам? Учимся у евреев
Экспертное мнение
Ученые знают, куда делся "секретный спутник" Zuma
Здоровье
Голод влияет на умственные способности
Мир
Работодатели ЕС заставляют украинцев носить жовто-блакитную одежду

Польская компания Lindab заставляет украинских рабочих в обязательном порядке носить синие брюки и желтые рубахи.

Работодатели ЕС заставляют украинцев носить жовто-блакитную одежду
В США рассекречен план ядерного уничтожения населения СССР
Мир
В США рассекречен план ядерного уничтожения населения СССР
Мир
Россияне: мы живем в осажденной крепости с ворами-чиновниками
Мир
Чем Россия ответит на "квартал Немцова" у своего посольства в США
Кошелек
Как относиться к деньгам? Учимся у евреев

Каждый, кто в Израиле хотя бы месяц ходил на работу, знает, что зарплата могла бы быть и побольше. Репатриировавшийся кандидат экономических наук из России Илья Смагаринский попытался рассмотреть техники обращения евреев с деньгами.

Как относиться к деньгам? Учимся у евреев
Киево-Печерская лавра заблокирована украинскими националистами
Мир
Киево-Печерская лавра заблокирована украинскими националистами
Наука и техника
Раскрыты характеристики новейшей авиабомбы "Дрель"
Житейские истории
Как смартфоны разрушают семьи
Айдын Мехтиев Украина сдала Одессу ради американской мечты Айдын Мехтиев Евгений Шуршаков Баран отпущения: казахские хоккеисты смыли позор кровью Евгений Шуршаков Вячеслав Шпаковский Гений авиации: ежа с ужом скрестить и в небо запустить Вячеслав Шпаковский
Комментарии
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
Абсолютно унижение: как в ЕС калечат украинских заробитчан
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
Трамп рассказал, как веселится Россия, наблюдая за США
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
National Interests: Россия победит США без ядерного удара
СМИ: заморозят ли США золотовалютные резервы России?
В британской школе для девочек запретили слово "девочки"
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
"Виноваты Путин и россияне!": Украина снова начала замерзать
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
Что теперь будет: Минобороны запретило Windows
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
Россияне: мы живем в осажденной крепости с ворами-чиновниками
ПВО Крыма дан приказ сбивать украинские "объекты"
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
В британской школе для девочек запретили слово "девочки"
Интересное в фото Все >
Как заяц лису гонял 4 Фото Как заяц лису гонял
Губит людей не пиво... 8 Фото Губит людей не пиво...
5 отличий наших мужчин от иностранцев 5 Фото 5 отличий наших мужчин от иностранцев
Как бы они выглядели сейчас 5 Фото Как бы они выглядели сейчас
Не Санта-Клаус, но с оленем 6 Фото Не Санта-Клаус, но с оленем
Мужское Все >
Нетрадиционное применение русских крылатых ракет
Нетрадиционное применение русских крылатых ракет
Робот-камикадзе станет идеальным разведчиком
Робот-камикадзе станет идеальным разведчиком
Что делать если вы оказались одни зимой в лесу
Меры предосторожности при охоте на кабана
Если вы оказались в экстремальной ситуации
Как воспитывали воинов на Руси
Несессер путешественника
Хвойный чай в лесу!
35 лучших книг по психологии и психоанализу
35 лучших книг по психологии и психоанализу
Как разбираться в людях
Как разбираться в людях
7 стадий любви – от влюбленности через ненависть к искреннему чувству
7 стадий любви – от влюбленности через ненависть к искреннему чувству
Как бесследно исчезнуть
Как бесследно исчезнуть
Как правильно благодарить
Как правильно благодарить
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
Дыхательная гимнастика для похудения
Дыхательная гимнастика для похудения
Исправляем типичные ошибки в кардиотренировках!
Исправляем типичные ошибки в кардиотренировках!
Белковая диета: меню на неделю 
Белковая диета: меню на неделю 
Здоровый обед для стройной фигуры
Здоровый обед для стройной фигуры
Как убрать ушки на бедрах в домашних условиях
Как убрать ушки на бедрах в домашних условиях
Оружие Все >
Небесные "Красные стрелы" 7 Фото Небесные "Красные стрелы"
Что могут МиГи-31 на Камчатке 7 Фото Что могут МиГи-31 на Камчатке
Списанные "ястребы" 8 Фото Списанные "ястребы"
"Отступать некуда, позади - Москва..." 10 Фото "Отступать некуда, позади - Москва..."
Это вам не цирк - это армия! 7 Фото Это вам не цирк - это армия!
История и современность Все >
Российская литература
Секрет "Архипелага ГУЛАГ" хранится в архивах ЦРУ

28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.

Секрет "Архипелага ГУЛАГ" хранится в архивах ЦРУ
Волшебное слово лыжника Веденина - победителя Олимпиады
10 советов Махатмы Ганди
Февраль 45-го: восстание обреченных
Интересные факты о русском алфавите
В конце войны: история, рассказанная ветераном ВОВ
Целебные свойства деревянной посуды
Белокурые сихиртя - пропавший народ Арктики
"Домострой" - самая оклеветанная книга во всей русской культуре
Великое московское наводнение 1908 года
Загадки боярыни Морозовой
Загадки боярыни Морозовой
Лев — синоним трусости!
Лев — синоним трусости!
Тайны Нострадамуса: малоизвестные факты из жизни знаменитого мистика
Тайны Нострадамуса: малоизвестные факты из жизни знаменитого мистика
"А нас-то за шо?!": Украина "уличила" Россию в мести за биометрический контроль
"А нас-то за шо?!": Украина "уличила" Россию в мести за биометрический контроль
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался