Провалы Беглова тащат вниз рейтинг Путина в Петербурге

4:10 Your browser does not support the audio element. Россия Северо-Запад Санкт-Петербург

За три недели до выборов социологи отметили замедление роста рейтинга действующего президента в Северной столице. Он едва превысил 60 % — самый низкий показатель среди регионов.

Фото: Openverse by Peer.Gynt is licensed under CC BY-SA 2.0

Губернатора Санкт-Петербурга Беглова привыкли считать ставленником Президента России. При этом градоначальник Северной столицы не отличается успехами ни в хозяйственной деятельности, Петербург при нем превращается в трущобы из романов Достоевского, ни на поприще идеологии — петербуржцы не воспринимают губернатора лидером. Александру Дмитриевичу впору задуматься о повышении своего собственного рейтинга и доверии к нему горожан.

Беглов — аутсайдер среди своих российских коллег по показателям публичной репутации. Руководители регионов с подобными показателями на выборах испытывают проблемы с поддержкой населения. "Для главы региона это хуже, чем отставка", — таково мнение аналитиков. Публичная репутация — первый и главный предмет заботы политика на выборной должности. Нет репутации — нет должности. Но только не в случае с БАДом, нет. Ему пока все сходит с рук.

Имя Александра Беглова в Санкт-Петербурге все чаще произносится в негативном ключе. Петербуржцы продолжают регулярно жаловаться на провальные губернаторские реформы: транспортную, мусорную, жилищно-коммунальную. Добавьте к этому бесконечные и беспочвенные обещания градоначальника о скорой сдаче новых станций метрополитена, ужасающее состояние городской инфраструктуры и транспортный коллапс на дорогах из-за гололеда. А если свернуть с центральных улиц и заглянуть в скрытые от туристических глаз переулки, то взору откроется и вовсе печальная картина: увядающее архитектурное великолепие, падающее на головы прохожих.

Социологические опросы жителей показывают: если бы Владимир Путин отправил Александра Беглова в отставку прямо сейчас, это добавило бы ему в Северной Столице как минимум, 23 % поддержки на предстоящих выборах.

Недоверие жителей Санкт-Петербурга к губернатору пагубно влияет на уровень доверия непосредственно к Президенту России Владимиру Путину. Антирейтинг градоначальника столь высок, что позволил второму городу в стране занять высокое место списке регионов-аутсайдеров по оценке внутриполитического блока Кремля.

Исследования, проведенные независимыми социологическими компаниям показывают, что эпизодически, после выступлений губернатора города, рейтинги Владимира Путина в Санкт-Петербурге опускаются ниже 50%. Беглов и его команда работают настолько эффективно, что падает рейтинг даже первого лица.

Впрочем, собственный рейтинг Александра Дмитриевича, согласно всё тем же исследованиям, не превышает 10-13% в зависимости от метода подсчёта, что многое говорит нам об управлении регионом.

В критические для имиджа беглова моменты Смольный предпочитает давать информацию о том, что деятельность главы города видит в позитивном ключе Президент России, и это главное. Напоминают, что именно Путин предложил его кандидатуру в качестве врио губернатора в 2018 году. Но есть сомнения, что сам Президент одобряет стремление Беглова раз за разом прятаться за его авторитет от критики и ответственности за провалы.

Отвечающих за позиционирование губернатора в медиасфере специалистов неоднократно ловили на сообщениях о встречах Путина и Беглова, которых по факту не было. Так еще 27 января 2022 года возникла курьезная ситуация во время торжеств в честь годовщины снятия блокады Ленинграда. ЦУР сообщил о "докладе Путину", но ни одна камера не запечатлела губернатора и президента рядом, а позже выяснилось, что президент и губернатор лично и вовсе не встречались. Об этом заявил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.

Назревает закономерный вопрос: попытки губернатора то и дело подчеркивать близость с главой государства, доверие и одобрение себя из Кремля — единственный "ресурс" губернатора как политика второго по значимости города страны?