Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

Провалы Беглова тащат вниз рейтинг Путина в Петербурге

4:10
Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

За три недели до выборов социологи отметили замедление роста рейтинга действующего президента в Северной столице. Он едва превысил 60 % — самый низкий показатель среди регионов.

Провалы Беглова тащат вниз рейтинг Путина в Петербурге
Фото: Openverse by Peer.Gynt is licensed under CC BY-SA 2.0

Губернатора Санкт-Петербурга Беглова привыкли считать ставленником Президента России. При этом градоначальник Северной столицы не отличается успехами ни в хозяйственной деятельности, Петербург при нем превращается в трущобы из романов Достоевского, ни на поприще идеологии — петербуржцы не воспринимают губернатора лидером. Александру Дмитриевичу впору задуматься о повышении своего собственного рейтинга и доверии к нему горожан.

Беглов — аутсайдер среди своих российских коллег по показателям публичной репутации. Руководители регионов с подобными показателями на выборах испытывают проблемы с поддержкой населения. "Для главы региона это хуже, чем отставка", — таково мнение аналитиков. Публичная репутация — первый и главный предмет заботы политика на выборной должности. Нет репутации — нет должности. Но только не в случае с БАДом, нет. Ему пока все сходит с рук.

Имя Александра Беглова в Санкт-Петербурге все чаще произносится в негативном ключе. Петербуржцы продолжают регулярно жаловаться на провальные губернаторские реформы: транспортную, мусорную, жилищно-коммунальную. Добавьте к этому бесконечные и беспочвенные обещания градоначальника о скорой сдаче новых станций метрополитена, ужасающее состояние городской инфраструктуры и транспортный коллапс на дорогах из-за гололеда. А если свернуть с центральных улиц и заглянуть в скрытые от туристических глаз переулки, то взору откроется и вовсе печальная картина: увядающее архитектурное великолепие, падающее на головы прохожих.

Социологические опросы жителей показывают: если бы Владимир Путин отправил Александра Беглова в отставку прямо сейчас, это добавило бы ему в Северной Столице как минимум, 23 % поддержки на предстоящих выборах.

Недоверие жителей Санкт-Петербурга к губернатору пагубно влияет на уровень доверия непосредственно к Президенту России Владимиру Путину. Антирейтинг градоначальника столь высок, что позволил второму городу в стране занять высокое место списке регионов-аутсайдеров по оценке внутриполитического блока Кремля.

Исследования, проведенные независимыми социологическими компаниям показывают, что эпизодически, после выступлений губернатора города, рейтинги Владимира Путина в Санкт-Петербурге опускаются ниже 50%. Беглов и его команда работают настолько эффективно, что падает рейтинг даже первого лица.

Впрочем, собственный рейтинг Александра Дмитриевича, согласно всё тем же исследованиям, не превышает 10-13% в зависимости от метода подсчёта, что многое говорит нам об управлении регионом.

В критические для имиджа беглова моменты Смольный предпочитает давать информацию о том, что деятельность главы города видит в позитивном ключе Президент России, и это главное. Напоминают, что именно Путин предложил его кандидатуру в качестве врио губернатора в 2018 году. Но есть сомнения, что сам Президент одобряет стремление Беглова раз за разом прятаться за его авторитет от критики и ответственности за провалы.

Отвечающих за позиционирование губернатора в медиасфере специалистов неоднократно ловили на сообщениях о встречах Путина и Беглова, которых по факту не было. Так еще 27 января 2022 года возникла курьезная ситуация во время торжеств в честь годовщины снятия блокады Ленинграда. ЦУР сообщил о "докладе Путину", но ни одна камера не запечатлела губернатора и президента рядом, а позже выяснилось, что президент и губернатор лично и вовсе не встречались. Об этом заявил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.

Назревает закономерный вопрос: попытки губернатора то и дело подчеркивать близость с главой государства, доверие и одобрение себя из Кремля — единственный "ресурс" губернатора как политика второго по значимости города страны?

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы владимир путин санкт-петербург александр беглов
Новости Все >
Цитрусовые растения совсем не против расти на солнечном месте
Путин заявил о необходимости укрепить российскую военную группировку на западном направлении
Картофельный пирог с ветчиной и сыром: аппетитная выпечка по-итальянски
Владимир Путин: в России будут развиваться демократические институты
Большие платформы онлайн-бронирования объединяют свои усилия для повышения эффективности в сфере туризма
Раненого участника СВО высадили из самолёта авиакомпании "Победа"
Владимир Путин: все, что придумывает Запад, грозит конфликтом с использованием ядерного оружия
На имя Зеленского поступило обращение вернуть Залужного на должность Главкома
Путин напомнил западным интервентам, что у России тоже есть оружие
Алексей Чепа: решение Финляндии не запрещать удары ВСУ по РФ несёт опасность
Популярное
Живущий с 83-летней возлюбленной шоумен Гоген Солнцев показал младенца: мы сотворили чудо

Шоумен Гоген Солнцев поделился фото с новорождённым ребёнком. Подписчики звезды решили, что Солнцев впервые стал отцом.

Гоген Солнцев намекнул на рождение ребёнка: в моей жизни не было большего счастья
Nature Geoscience: вода, проникая в глубины Земли, образует кремнезем
Все не так просто, как может показаться: ученые сделали открытие, меняющие наше представление о водном цикле на Земле
Классический салат из печени трески: беспроигрышная закуска для праздника или обычного ужина
С новым материалом, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче, автомобили смогут взлетать
Уничтожена ДРГ 73-го морского центра ССО, освобождён посёлок Бердычи Дмитрий Плотников Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова
Извинения кошек: как они проявляют свою привязанность к хозяину
Россия: какие законы вступают в силу в марте?
Плечи станут широкими и мускулистыми, как у Геракла: упражнение с гантелями — ключ к массивной грудной клетке
Плечи станут широкими и мускулистыми, как у Геракла: упражнение с гантелями — ключ к массивной грудной клетке
Последние материалы
Путин: Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы
Сальдо: останки князя Потемкина хранятся в Херсонской области
Путин: Россия не начинала войну в Донбассе, но сделает всё для завершения
Более 40 человек обвиняют брокеров из Москвы-Сити в мошенничестве на сумму более 30 млн рублей
Норвежская биатлонистка Тандревольд: я не рассматриваю лидерство как то, что я должна защищать
Рассказываем о пользе опилок для растений на огороде
FT: вражда Германии и Франции не даёт ЕС создать фонд оружия для ВСУ
Гостям "Золотого граммофона" раздали компромат на артиста SHAMAN
Продюсер Петр Гаврилов умер от острой воспалительной болезни после операции
Сенатор Пушков сделал выводы из отказа США отправлять войска на Украину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников