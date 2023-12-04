В Петербурге сорвали патриотические чтения по распоряжению Беглова

4:31 Your browser does not support the audio element. Россия Северо-Запад Санкт-Петербург

В выходные петербургские силовики разогнали патриотическое мероприятие движения "Другая Россия", на котором присутствовали ветераны СВО.

Фото: livejournal.com

Восемь человек были задержаны за "мелкое хулиганство", но уже к утру были отпущены. Ряд источников сообщает, что срыв мероприятия был инициирован губернатором города Александром Бегловым, которого уже не раз подозревали в пренебрежительном отношении к теме специальной военной операции.

Патриотизм под запретом?

Вечером 2 декабря в петербургский клуб "Ионотека" нагрянули силовики. В тот день участники патриотического движения "Другая Россия Э. В. Лимонова" проводила здесь традиционные чтения стихов Лимонова. Сообщается, что на мероприятии присутствовали ветераны специальной военной операции. В результате рейда восемь человек из числа гостей и работников клуба были задержаны. На них были оформлены протоколы за мелкое хулиганство. Остальных участников попросили покинуть помещение без объяснения причин. К утру задержанных отпустили по домам.

Участники движения "Другая Россия" известны своей поддержкой СВО, акциями против властей Украины и НАТО. Многие из них с оружием в руках защищали Донбасс еще с 2014 года. Основатель клуба "Ионотека", музыкальный продюссер Александр Ионов также является патриотическим активистом.

Официальной информации о том, что послужило поводом для таких чрезмерных действий со стороны правоохранительных органов нет. Однако ряд источников сообщает, что рейд был инициирован по распоряжению главы Петербурга — губернатора Александра Беглова.

Беглов против

Еще в прошлом году за петербургским градоначальником заметили системные попытки противодействия патриотическим акциям в поддержку СВО.

Серьезным скандалом обернулось решение о замене группы "Ленинград" на "Би-2" после футбольного матча Суперкубка в июле 2022. Тогда возмущенные фанаты освистали участников группы за их антипатриотическую позицию против СВО. Фронтмен же группы "Ленинград" Сергей Шнуров ранее критиковал Беглова за некачественное управление городом, что приводило к мусорному и снежному коллапсам и другим глобальным проблемам в городе.

Политолог, кандидат политических наук Сергей Марков тогда допустил, что выбор в пользу группы "Би-2" был сделан не случайно и является политической провокацией против руководства России. Причем решение принималось либо самим губернатором, либо кем-то из его ближайшего окружения.

Еще один антипатриотический скандал разгорелся во время проведения выставки "Мариуполь — битва за русский мир" в Пушкине. Участники сообщили, что им запрещают демонстрировать символику "Z" и "V", просят убрать изображения героев Донбасса Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) под предлогом борьбы с ""пропагандой милитаризма". Свое возмущение по этому поводу выражал депутат Госдумы Сергей Миронов и многие другие чиновники и общественные деятели. Ряд источников объяснили такое поведение местных властей желанием Беглова не провоцировать "либеральное сообщество", о чем он заявил на одном из совещаний с главами районов.

В октябре прошлого года публицист Захар Прилепин сообщил, что администрация Смольного отказалась выделять средства на выступление российских артистов в Донбассе. Скрипач Андрей Решетин хотел организовать музыкальный фестиваль. Для этого требовалось 4 млн рублей. Однако получил отказ. Как сообщал Прилепин, в то же время Смольный выделил финансирование на съемки "вульгарных" фильмов про представителей власти.

Общая атмосфера в Петербурге далека от патриотической. Жители города и журналисты не раз сообщали об уничтожении патриотических граффити и других проявлений народного единства. Такая последовательная политика "стирания" подвигов российских воинов-освободителей СВО вряд ли может быть разовой инициативой местных властей. Это больше напоминает скоординированную линию по запрету на патриотические проявления от самого губернатора Беглова.