Правовое давление "без границ". Иркутский бизнес и местная власть публично заявляют о несправедливых уголовных делах

Иркутская область уже не первый месяц появляется в информационном поле в связи с участившимися новыми уголовными делами в отношении крупных региональных и местных чиновников, а также местного бизнеса. Однако сами обвиняемые начали выступать с "громкими" заявлениями о своей невиновности. О подобных делах уже ни в первый раз рассказывает сибирский журналист Павел Степанов, опубликовавший уже третью работу на своем канале про подобные истории.
В своем первом материале Степанов разбирает два уголовных дела.
Павел Степанов в своих фильмах также рассказывал и про несправедливые истории в отношении и главы города Слюдянка Владимира Синдзяка, экс-министра здравоохранения региона Натальи Ледяевой, бывшего замминистра строительства Ирины Худяковой.
Крайняя же работа Степанова посвящена местной власти. Журналист взял интервью у представителей сразу трех муниципалитетов. О несправедливом давлении силовиков заявили мэр отдаленного Катангского района Сергей Чонский, обвиненный в недоказанной коррупции, глава поселка Артемовский Максим Петров, в отношении которого заведено уголовное дело из-за размораживания одной из улиц города в ноябре 2022 года, а также глава города Байкальск Василий Тегменевский, администрация которого не может выполнять поручения президента по развитию города на Байкале из-за правовых претензий от тех же силовиков.
При этом во всех данных историях, о которых лично заявляют местные чиновники и бизнес, давление осуществляется со стороны прокуратуры Иркутской области. Павел Степанов и его герои публично отмечают, что череда подобных уголовных дел началась с приходом в регион нового прокурора Андрея Ханько. Сам Павел Степанов комментирует ситуацию следующим образом:
"Я часто езжу по разным территориям нашей большой по площади области. И без исключения каждый мэр сегодня мне в личных разговорах доносит, что прокуратура области просто забрасывает их предписаниями, выполнить которые зачастую просто невозможно, а если не выполняешь — уголовное дело. Это приводит к тому, что местные чиновники боятся включаться в большие проекты по развитию своих городов, а самые толковые вообще уходят из муниципальной власти. А в отношении бизнеса местные силовики, на мой взгляд, просто осуществляют передел экономических игроков, используя инструмент уголовных дел".
Многие из героев фильмов Павла Степанова уже писали жалобы на имя президента и Генеральной прокуратуры России с просьбой разобраться с несправедливостью, происходящей на местах в Иркутской области, но пока эффекта от такого рода обращений нет. Герои данных уголовных дел надеются, что их публичная позиция поспособствует тому, что на данные факты обратят внимание проверяющие органы федерального уровня и прекратят эту порочную практику.
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