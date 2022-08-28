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Автор Ольга Лазарева

Смольный саботирует создание петербургских добровольческих батальонов

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Уже второй месяц в Петербурге набирают людей в три добровольческих батальона: "Нева", "Кронштадт" и "Павловск". Но несмотря на обещания хороших зарплат, премий и работы в не самых опасных точках, за все это время было набрано лишь порядка ста человек.

Смольный саботирует создание петербургских добровольческих батальонов

По данным издания "Коммерсантъ" в России за последние недели было сформировано свыше 40 добровольческих подразделений для участия в специальной военной операции на территории Украины. Большая часть из них уже приступила к обучению и службе. Но на Петербурге, отлаженный механизм дал сбой. В батальоны идут единицы.

Как утверждают источники в военкоматах, а также в администрации города, причина кроется не в нежелании добровольцев участвовать в спецоперации, а в том, что власти города активно саботируют набор в батальоны.

Обязанность по привлечению добровольцев была возложена на районные администрации, которые максимально оперативно переложили всю ответственность на военкоматы и как уверяют источники, благополучно забыли о том, что надо кого-то куда-то призывать. В итоге единственной акцией по набору стали повестки, которые массово раскладывали в почтовые ящики города. Об этом писало петербургское издание "Фонтанка" еще в июле месяце.

При этом как утверждают в администрации Красногвардейского района, причина такой сдержанной агитации кроется в том, что из Смольного спустили указания, но денег на их выполнение, да и собственно объяснений как и чем привлекать людей, не дали.

"Нам сказали, что работу надо проводить через муниципальных депутатов. Мол, они через свой электорат должны набрать в добровольцы минимум по двадцать человек каждый. Когда же депутаты попросили помощи с агитацией, в Смольном сообщили, что на все акции затраты на себя берут районы и сами депутаты. Сама администрация города в этом участвовать не будет", — рассказали в Красногвардейском районе.

Еще интересней ситуация с медийной составляющей набора. Изначально пресс-служба губернатора и Центр Управления Регионами планировали устроить широкомасштабную компанию по привлечению добровольцев. Планировались лидеры общественных мнений, артисты, музыканты, множество постов в социальных сетях. План принесли губернатору Александру Беглову на подпись. И совершенно неожиданно для всех градоначальник его согласовывать не стал.

"Как говорят в ЦУР, Беглов просмотрел план медийной компании и сказал, что из бюджета денег на это выделять точно не будет. Ему хватает и того, что город платит деньги этим добровольцам и волонтерам. После чего зарезал и бесплатные мероприятия под предлогом того, что в Петербурге и так неспокойно и лишний раз раскачивать ситуацию ему не надо. Мол, отработайте как-нибудь и закройте тему поскорей. Будто на районах "в тихую" по триста человек не соберут", — рассказал один из чиновников Смольного.

Но как оказалось не собрали. В течение последних трех недель губернатору пытались доложить, что набор проходит далеко не так радужно, как хотелось бы. Но Беглов якобы постоянно отмахивался.

Между тем, в соседней Ленобласти дела идут гораздо более активно. Там уже отчитываются почти о полном укомплектовании своих двух именных артилеристких батальонов — "Невский" и "Ладожский". И вот парадокс: большая часть добровольцев в них приехала из Петербурга.

Редактор: Елена Тимошкина
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