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Автор Ольга Лазарева

В Смольном пытаются маскировать последствия губительных для бизнеса ковид-мер Беглова

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Валерий Москаленко положительно оценил антикризисные меры, предпринятые городскими властями в период пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба губернатора Александра Беглова.

В Смольном пытаются маскировать последствия губительных для бизнеса ковид-мер Беглова

В Смольном считают, что, несмотря на коронавирусные ограничения, удалось добиться восстановления экономики мегаполиса. Однако реальная финансово-бюджетная ситуация, сложившаяся в регионе на фоне непродуманной и губительной для бизнеса ковид-политики градоначальника и его администрации, сильно отличается от декларируемой Москаленко.

"В 2020–2021 годах мы работали в условиях ковидных ограничений. Были вынуждены перейти к новым санитарным, производственным и социальным стандартам работы. Благодаря принятым антикризисным мерам удалось не только сохранить здоровье горожан и эпидемиологическое благополучие, но и оперативно восстановить ритм экономической и социальной жизни в Санкт-Петербурге", — заявил глава петербургского Комитета по экономической политике и стратегическому планированию.

Напомним, Комитет по здравоохранению Петербурга под руководством Дмитрия Лисовца фактически провалил прививочную кампанию до всплеска заболеваемости коронавирусом нового типа осенью минувшего года. В экспертном сообществе неоднократно отмечали откровенно слабую работу ведомства, многие решения которого оказались запоздалыми или неэффективными, в связи с чем эпидемиологическая обстановка в городе на Неве долгое время была одной из самых неблагоприятных среди других российских регионов.

В попытке исправить сложившуюся из-за собственной недальновидности ситуацию с высокой заболеваемостью COVID-19 и большим количеством летальных исходов Александр Беглов и его "эффективные" управленцы ввели в конце 2021 года целый ряд дополнительных ограничений. Эти меры совершенно не учитывали интересы петербургских предпринимателей, многие из которых не успели оправиться от последствий прежних предписаний городских властей. Бизнес-сообщество Северной столицы всячески пыталось наладить конструктивный диалог с чиновниками касательно комплекса предпринятых ковидных мер, в частности — системы QR-кодов, однако в Смольном не пошли им навстречу.

В условиях жестких ограничений тысячи предпринимателей Петербурга оказались на грани банкротства. Многие были вынуждены продать свой бизнес, выстраиваемый годами, некоторые перебрались в другие регионы с более благоприятными условиями для ведения дел или уехали за рубеж. Во многом это было обусловлено отсутствием должной финансовой поддержки со стороны Смольного, что признали депутаты городского Заксобрания, указав на существование "бюрократического фильтра", препятствующего получению помощи большей части предпринимателей Северной столицы.

Напомним, по итогам 2020 года Санкт-Петербург вошел в пятерку лидеров антирейтинга регионов по числу компаний малого и среднего предпринимательства (МСП), показавших убыток или нулевую прибыль в условиях пандемии COVID-19. В минувшем году ситуация лишь усугубилась, поскольку губернатор Беглов и его ближайшее окружение вместо поиска компромиссов с бизнесом и принятия эффективных мер для поддержки наиболее пострадавших сфер, пошли по пути тотальных запретов.

К концу 2021 года Северная столица, несмотря на бахвальство Смольного, не попала в список российских регионов-лидеров по росту доходов бюджета. По опубликованным ранее Минфином данным о состоянии бюджета в субъектах РФ, Петербург не показал каких-либо выдающихся результатов в плане улучшения экономических показателей. На фоне всех этих проблем показательное хвастовство Москаленко выглядит нелепо и, очевидно, рассчитано на неосведомленного обывателя. Впрочем, подобным пиар-ходом команде Александра Беглова не удастся замаскировать деструктивные последствия собственной недальновидности.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург александр беглов
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