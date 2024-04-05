Московский экономический форум проходил под знаком культуры

Новый Театр и Эдуард Бояков приняли участие в МЭФ

12:13 Your browser does not support the audio element. Культура

Московский Экономический Форум (МЭФ) — одно из самых важных экономических событий года — завершился вчера, 4 апреля, в столице.

Фото: Пресс-служба Нового театра

Руководителем МЭФ является Константин Бабкин, российский предприниматель и политический деятель, председатель Федерального Совета ВПП "Партия дела", президент ООО "Новое Содружество" и ассоциации "Росспецмаш", член Совета попечителей Нового Театра.

В этом году ключевая тема форума: "Политический ландшафт изменился. Экономика. Культура. Новые ориентиры". Многие дискуссии и доклады на форуме затрагивают вопросы культуры — и это на случайно: сегодня, когда Россия и весь мир переживают период тектонических сдвигов в политике, экономике и социальной жизни, именно культуре необходимо взять на себя роль идейного лидера в обретении национальной идентификации.

Художественный руководитель Нового Театра Эдуард Бояков выступил в качестве модератора в пленарной дискуссии "Культура и пропаганда: новая реальность — новые люди" с участием философа Александра Дугина, журналиста Алексея Чадаева, священника Павла Островского.

В ходе обсуждения участники пришли к выводу, что необходимость сосредоточения на проблеме культуры, определяется иерархией зависимостей в общественных процессах: политика влияет на экономику, культура влияет на политику. Таким образом, участники дискуссии сделали вывод о том, что экономикоцентризм, доминирующий в современном мире, прежде всего, западном, не актуален. Именно культура и пропаганда как активная часть культуры — та сфера, которая выстраивает парадигму современного общества.

Каждый из участников в яркой и полемичной форме изложил свои взгляды на проблему.

Алексей Чадаев проанализировал, как происходил переход от советской героики, прославлявшей боевые и трудовые подвиги, к апологии общества потребления, наступившей в брежневскую эпоху. Чадаев употребил термин "коллективная Алла Борисовна", имея в виду архетип эпохи советского потребительского стандарта, когда человек заявлял о своем праве на частную жизнь, не регламентированную государственными задачами:

"Героика смещается далеко — в космос, в тайгу, параллельные миры. В советской современности герой не нужен, он опасен. Возникает потребность в культивировании негероического человека. Главный фокус внимания — обустройство частной жизни".

Журналист заметил, что государственная культурная политика — это всегда некий инструмент воспроизводства определенного антропотипа или набора антропотипов. Поэтому в наше время, строя государственную политику, приходится ломать старые сценарии и ценности.

Философ Александр Дугин говорил о дуализме двух типов — торгаши и герои, которые всегда есть в обществе. Цитируя европейского марксиста Антонио Грамши, Дугин выдвинул понятие "органического интеллектуала", который делает выбор между торгашами и героями. Не экономика определяет капитализм, а сознание капиталиста определяет экономику. То есть, капитализм — это историко-культурный феномен.

"Сейчас страна в войне. Существует линия фронта и это территория войны. А что за ней? Территория мира? Или территория тыла? Это и есть выбор, который сейчас делает общество, власть, деятели культуры, органические интеллектуалы. Если это территория мира, то это будет культура мира, если территория тыла, то это будет культура войны и культура победы. Этот выбор делается сейчас. Мы ждем, что власть скажет: культура мира закончилась. Начинается культура тыла. Но мы видим, что власть чего-то не договаривает, не дает последнего кивка. Почему? Потому что она сама зависит от деятелей культуры, задача которых — заключить пакт с народом, вступить в войну, превратить наше общество в территорию тыла. Цель — победа любой ценой".

Отец Павел Островский подчеркнул, что "если мы хотим выздороветь, то нужно сначала поставить правильный диагноз. Есть часть общества, которая считает, что общество здорово. Есть часть общества, которая понимает, что общество нездорово, но предлагает неприемлемые пути излечения. И есть часть общества, которая предлагает правильные пути. Но она самая малочисленная. Есть точка зрения, что Россия — страна победившего оккультизма. Религиозных людей в стране немного. Большинство живет по принципу "ты мне, я тебе", что исключает жертвенность и верность. Эти явления относятся к культу, а не к оккультизму. Рискну сказать, что в стране существует страх перед православием, христианской верой. У большинства отношение к церкви как чему-то маргинальному. Но христианство — религия любви. Страх — враг любви.

Без высшего авторитета мы не сможем пропагандировать традиционные ценности. Мы не сможем объяснить, о чем писал Достоевский, в чем красота нашего фольклора, архитектуры, музыки. Создававшие это люди были верующими… Идет война — война в сердцах и в умах. В этом вопросе невозможны мирные переговоры — или побеждает традиционная сторона или другая".

Вторая беседа, которую вел Эдуард Бояков, называлась "Культурная среда и русский культурный код" с участием писателя-историка Святослава Рыбаса, бизнесмена Бориса Акимова, писателя Евгения Фатеева и доцента Университета Джавахарлала Неру доктора Прити Даса (Нью-Дели).

Открыв дискуссию, Эдуард Бояков констатировал, что современная русская культура за последние 30 лет утратила свою самостоятельность, оказавшись в колониальной зависимости от англо-саксонкой культуры. Он подчеркнул:

"Функции государственного протекционизма никуда не делись: мы зависимы от политики. Но политика серьезным образом зависит от символического поля, в котором мы живем. Политика — это реальность, формирующаяся из культурного поля, которое сложно описывается, относясь в том числе к бессознательному, иррациональному, мифологическому. Нам только кажется, что политика зависит от выборов. Она зависит от того, какие мы песни поем, от того, как наши предки обустраивали жизнь в прошлом".

Дискуссия прошла в еще более полемичном градусе, вызвав бурную реакцию зала.

Историк Святослав Рыбас рассказал присутствующим о "стоянии в Галлиполи" — лагерном поселении белоэмигрантов на берегу Дараданелл, где им удалось на несколько лет создать свой мир с палаточным храмом, школой и даже футбольным матчем. Историк также напомнил о противоборстве Витте и Столыпина — носителей двух экономических моделей — в ходе которого Столыпин, сторонник развития национальной модели экономики, был убит. И только советская индустриализация реализовала идеи развития национальной промышленности и экономики в целом.

В ходе дискуссии Святослав Рыбас отметил:

"Кто виноват, что в 2014 году Донбасс не получал поддержки? Это ментальный вопрос. Наша государственность стоит перед тревожным рубежом. Наш культурный код — наше спасение. Или поражение".

Борис Акимов рассказал собравшимся о своем проекте возрождения Териберки, которая из забытого Богом и людьми захолустья, превратилась в процветающее место, чрезвычайно популярное у туристов. Акимов отметил:

"Мы живем в состоянии оккупации сознания. Западный семиотический дискурс присутствует в наших головах. Один из стереотипов — вера в экономику. Экономическая реальность — фундаментальна. Все "измы" — капитализм, социализм — постулировали примат экономической действительность. Сталкиваясь с реальностью, мы видели, что это не так. Придя в Териберку, мы не ставили перед собой эконмических, коммерческих целей. Просто мы сделали так, что самое плохое место в мире превратилось в самое крутое".

Доктор Прити Дас из Индии очень интересно рассказала участникам форума о корневых связях индусов и древних славян. Сходство языческих богов, ритуалов, мифологических образов, праздников Древней Руси, языковая общность — все это свидетельствует о близости русской и индийской культур. Д-р Прити Дас отметила:

"Политика Индии строится на отношениях между людьми, а не между организациями. Этот факт, а также приоритет духовных целей свидетельствует о ментальной близости между народами Индии и России".

Евгений Фатеев познакомил слушателей с основными тезисами своей новой книги "Русский мир". Некоторые из них шокировали своей резкостью:

"Быть русским сегодня — это усилие, работа, за это надо платить большую цену. Быть русским внутри страны быть сложнее чем быть нерусским. Поэтому над надо достичь автоматизма русскости, чтобы быть русским, не прикладывая усилий".

Сегодняшняя русскость проигрывает "серых", к числу которых можно отнести рядовых деятелей культуры. С "серыми" работают наши враги и побеждают.

Русскость при потреблении ошарашивает дурной экзистенциальностью. Русскости надо озадачиться приобретением русского лицемерия. Лицемерие — сложная категория. Надо этому поучиться у англосаксов.

Русскость сегодня крайне сложно определить позитивно. Русскость — это НЕ… Не хватает за что зацепиться.

Нам очень нужна трезвость на предмет себя. Надо использовать опыт поражения. В победах люди глупы. Поражение — это урок.

Эдуард Бояков подвел черту под полемикой:

"Наша национальная идея — это поиск национальной идеи. При этом Россия не должна замыкаться. Мир должен быть открытым для России. Как это было в русской культуре XIX века, надо брать, присваивать, делать лучшее и выходить на мировой рынок".

Подводя итоги форума на финальном пленарном заседании, Эдуард Бояков сказал, что между всеми проведенными дискуссиями ощутима взаимосвязь. Худрук Нового Театра подытожил:

"Главные задачи:

Как добиться социальной справедливости?

Кто заплатит деньги, чтобы люди переезжали в сельское пространство?

Кто заплатит деньги чтобы содержать детей, которые должны рождаться, чтобы не было убывающей демографии?

Решить эти вопросы путем перераспределения денег? На наших обсуждениях мы с коллегами дали иной ответ на этот вопрос: решение связано с культурной политикой. Нужно изменять установки людей. Если мы будем искать деньги, мы возможно достигнем тактических успехов. Но это не решает глубинных проблем. Культура определяет настроение общества, политическую и экономическую повестку. Мы воюем с нашей элитой, которая оказалась русофобской. Но эта война не должна ставить под сомнением необходимость культурной элиты. Только она может остановить возвращение людей на землю, детоубийство, которое существует у нас в виде огромного количества абортов. Только создав образ прекрасной жизни на земле, можно дать русскому человеку мотивацию жить и работать на земле. Все остальное — казарма, которая может работать только в короткой перспективе. Надеюсь, что те темы, которые были затронуты на наших дискуссиях, будут расходиться, как круги на воде. Это не вопрос одного форума. Это необходимость глубоко исследования на культурном поле".

Новый Театр под руководством Эдуарда Боякова также принял участие в программе Московского Экономического Форума, показав музыкально-театральный перформанс под названием "Душеполезные песни в ожидании 14-го пакета санкций" с участием группы ЛАВРА (Варвара Котова, Сергей Калачев, Илларион Брусс), Андрея Котова, Сергея Старостина, артистов Нового Театра. Программа, представленная Новым Театром, была воспринята участниками форума как серьезная культурологическая акция, призванная не развлекать, а поднять в форме художественного высказывания важнейшую тему русской корневой культуры.

Фото предоставлены пресс-службой Нового Театра