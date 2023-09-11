"Цветы нам не нужны": спектакль-мемориал жертвам фашизма в театре "Модерн"

23 сентября театр "Модерн" покажет премьерный спектакль Юрия Грымова "Цветы нам не нужны".

Фото: Пресс-служба театра Модерн

Через важные исторические даты и уникальные биографии раскрываются события, изменившие мир.

Нюрнберг, 1 октября 1946 года. 12 главарей Третьего Рейха приговорены к смертной казни. На скамье подсудимых остались те, кто избежал виселицы. Они надевают наушники, судья зачитывает обвинительные приговоры. Так начинается этот масштабный спектакль Юрия Грымова — с ключевого, по мнению режиссёра, события 20 столетия — Нюрнбергского трибунала, осудившего фашизм.

Но не менее важно то, что происходило после Нюрнберга. Основное действие постановки разворачивается в Западном Берлине, в Межсоюзной тюрьме Шпандау, куда по приговору Международного трибунала доставляют семерых военных преступников.

"Нам выдали одежду заключенных концлагерей; чиновники не преминули сказать нам об этом", — записал в своём тайном дневнике заключенный №5, личный архитектор Гитлера Альберт Шпеер.

"Цветы нам не нужны" — это художественное произведение, но оно целиком соткано из исторических фактов и черно-белой хроники.

"Всё, что вы услышите со сцены, — это историческая правда", — говорит режиссёр Юрий Грымов.

В спектакле много отсылок к тюремным дневникам Шпеера и историческим документам. Изучены стенограммы судебных заседаний, свидетельства очевидцев и выводы историков. В результате, в спектакле максимально достоверно отображены события, характеры, тюремный быт и отношения сидельцев Шпандау к Гитлеру, друг к другу и к самим себе.

По словам Юрия Анпилогова, сыгравшего Рудольфа Гесса, здесь нет Христа, здесь сплошная тьма, злодеи, которые прожили долгую жизнь, но так и не раскаялись.

Из декораций на сцене только холодные мраморные кубы — точь-в-точь, как мемориал жертвам Холокоста в Берлине.

Второй акт, по сути, ретроспектива ключевых событий с 1946 по 1966 годы. Полёт Юрия Гагарина в космос и расцвет мирового кинематографа — кажется, мир приходит в себя после чудовищной войны. Но обещания, данные друг другу странами-участницами "суда истории" в Нюрнберге, как будто забыты. Пока соратники Гитлера сидят в Шпандау, в мире разгораются новые конфликты: Вьетнам, Холодная война, Карибский кризис.

ЮРИЙ ГРЫМОВ: "В новом спектакле мы рассуждаем о том, что произошло в мире после Нюрнбергского процесса. Многие страны пытаются переписать историю, забывая о том, какой ценой далась советскому народу победа над фашизмом. Спектакль несёт важную патриотическую, нравственную и общечеловеческую функцию, это честный разговор с современным зрителем".

В спектакле звучат мировые хиты 1946-1966 гг.

В ролях:

Вадим Пинский,

Юрий Анпилогов,

Роман Зубрилин,

Александр Борисов,

Александр Жуков,

Алексей Баранов,

Леонид Трегуб,

Александр Колесников

и др.

Ближайшие показы: 1 и 21 октября.