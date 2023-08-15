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Антон Бакетов

Новый закон: гранты минкульта получат только пророссийские проекты

3:42
Культура » История культуры » Личность в культуре

Как закон о культуре, подписанный Ельциным в 1992 году, заложил под российское общество бомбу замедленного действия; почему гранты от минкульта получают безнравственные и антироссийские проекты; как с этим бороться и зачем обществу цензура, рассказал Pravda.Ru депутат Госдумы, народный артист России, член Общественного совета при Минкульте РФ Николай Бурляев.

Новый закон: гранты минкульта получат только пророссийские проекты
Фото: https://static.360tv.ru/media/images/articles/crops/1cd58c5a-950a-4bd8-bb0b-2b268c96ca5d/crop_921_518.jpg

— Николай Петрович, вы считаете, что у России будет свой социально-культурный облик, своя цивилизация, основанная на традиционных ценностях. Как этого достичь?

— Самое главное для нас — это то, что будет происходить не в Европе, а в России.

"Спасение России есть спасение мира, гибель России есть гибель мира".

Именно ради этого семь месяцев назад создан "Культурный фронт России". Даже очень уважаемая организация ОНФ, Общероссийский народный фронт, создавался три года. А "Культурный фронт России" за три месяца создал 60 отделений. Потому что он вырос на подготовленной базе, на основе кинофорума "Золотой витязь", который за 32 года существования собрал множество людей через форумы:

  • кино-,
  • театральный,
  • музыкальный,
  • литературный,
  • изобразительный.

Мы сейчас работаем над законом о культуре. Это будет один из главных законов, и он будет отличаться от закона, подписанного Ельциным в 1992 году, запрещавшего государству как бы то ни было влиять на культурные процессы.

Ельцин потребовал, чтобы чиновники только платили деньги, а художник имел право делать всё, что он захочет. К чему мы пришли — мы видим.

Мы создадим закон на принципиально иной платформе. Ельцинская платформа нас отправила ползать по горизонтали с уклоном в преисподнюю и во вседозволенность, а новый закон направит культуру к тому, к чему и призваны деятели подлинной культуры:

  • к свету,
  • Создателю,
  • своему Отечеству.

Нам нужна просветлённая культура. Хватит вседозволенности. И если мои бывшие коллеги, в основном уехавшие, не понимают своей ответственности перед людьми, которым они служат, значит, будет принят этот закон. Отныне наше государство будет финансировать только то, что соответствует историческому указу президента "Об основах государственной культурной политики".

— То есть если вы хотите получать государственные деньги, вы должны служить искусству в векторе государственных интересов, государственной политики, которая основана на традиционных ценностях?

— Правильно. Это указ президента, который нужно выполнять и который не выполняется, потому что у минкультуры нет за это ответственности (её Ельцин отнял у министерства). Теперь государство даст ответственность.

Указ президента — это указ для всех, а почему наше телевидение его не выполняет? Оно по-прежнему показывает нам на экране всю пошлость, глупость шоу-бизнеса, всё тех же замыленных так называемых звёзд, которые понижают духовный уровень народа.

Гений А. С. Пушкин так говорил о цензуре: "Всякое христианское государство, под какой бы формой правления ни существовало, должно иметь цензуру. Нельзя позволять проповедовать на площадях каждому, что в голову взбредёт, и государство вправе остановить раздачу рукописи".

И ещё он добавлял: "Разве речь и рукопись не подлежат закону?" Серьёзное заявление, и к этому пора прислушаться нашему государству.

Автор Антон Бакетов
Антон Бакетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Темы борис ельцин николай бурляев александр пушкин
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Новый закон: гранты минкульта получат только пророссийские проекты
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