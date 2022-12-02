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Юрий Соломин: Малый театр всегда был с нашей Армией

Культура » Театр » Драматический

Юрий Соломин — всенародно любимый артист, режиссёр, театральный педагог, лауреат Государственных премий РФ. Художественный руководитель Государственного академического Малого театра с 1988 года.

Юрий Соломин: Малый театр всегда был с нашей Армией

Малый театр — один из старейших театров России, на сцене которого играла целая плеяда великих мастеров, внесших бесценный вклад в русское и мировое театральное искусство. Именно Малый театр сегодня можно назвать крепостью, сохраняющей вековые традиции, и колыбелью русской национальной драматургии.

Недавно Малый театр и Департамент культуры Минобороны России подписали соглашение о сотрудничестве. Со стороны Департамента культуры Минобороны России выступил Артём Владимирович Горный.

"У нас с армией сложились очень хорошие отношения, — сказал на подписании документа Юрий Соломин. — Не буду напоминать наши исторические дела, но я ещё застал тех артистов: Ильинского, Царёва, Пашенную, Бабочкина, Турчининова, Рыжова, которые выезжали бригадой на фронт во время боёв в Великой Отечественной войне. Их портреты висят у нас в театре, и хоть я был очень молодым, но хорошо их помню. Эти имена — история нашего театра и нашей страны. Не могу без слёз рассказать, как наши артисты подарили фронту истребитель, на котором было написано "Малый театр — фронту".

Наш театр никогда не отказывал армии и, если надо, пойдём, куда скажут. Мы сейчас боремся за нашу историю, и когда кто-то говорит, что раньше этого не было, я отвечу: Малый театр всегда был с нашей Армией!"

В новом сезоне Малый театр запустил новый проект — "Диалог времён. По страницам истории", целью которого является просмотр исторических спектаклей Малого и последующее его обсуждение молодым поколением зрителей и приглашёнными политологами и историками с участниками постановки, исполнителями главных ролей и режиссёром. На сегодняшний день прошло две подобных встречи — после просмотра спектаклей "Большая тройка (Ялта 45)" и "Пётр I".

Также театральная труппа в середине ноября ездила на гастроли со спектаклем "Поздняя любовь" по Островскому, а затем встретились с представителями Луганского академического русского театра. Малый театр решил поддержать этот театр, помочь коллегам из Луганска. Был заключён договор и переданы деньги на покупку нового автобуса для театра. Эти средства Малый театр собрал от благотворительного спектакля, который артисты играли в свой выходной день. Ещё обсуждается вопрос постоянного сотрудничества между коллективами Малого театра и Луганского академического русского театра.

Что касается подписанного соглашения с Департаментом культуры Минобороны России, то уже 19 декабря в рамках этого договора на сцене театра покажут один из самых любимых публикой детских спектаклей —  "Снежная королева". Все средства от продажи билетов направят на благотворительные цели.

"История Малого театра, — заключил художественный руководитель, — со дня его основания в 1756 году всегда была связана с историей нашего государства. Во все времена, хорошо или плохо за окном, Малый театр отстаивал русскую культуру, наш богатейший русский язык и литературу. Театр никогда не останавливал свою работу, даже в самое тяжёлое время. А когда после войны Европа была освобождена, русские театры проехали по всем городам с русскими спектаклями. Культура вместе с армией, армия вместе с культурой, и мы гордимся этим.

19 декабря мы покажем в театре замечательный спектакль, весь сбор отдадим детям Луганска. Пожалуйста, приходите и приглашайте своих близких".

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Автор Анжела Якубовская
Анжела Якубовская — журналист, сценарист, корреспондент, автор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Темы лнр театр война россия история юрий соломин
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