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Автор Ирина Гусакова

Переходим на новый уровень: как решить старые проблемы с помощью новых книг

Культура » Литература » Новинки

Как стряхнуть с себя привычную рутину и дать жизни новый импульс? Нужно раскачать ее, выдернуть из привычной колеи и перейти на новый уровень. И лето — отличное время, чтобы сделать это. Но для начала нужно справиться с соперником, который мешает вам двигаться дальше. Спойлер: это не злой начальник, проворный коллега или молодая соперница. Это наши собственные внутренние противники, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Давайте взглянем им в лицо и поймем, как их победить с помощью лучших книг от издательства БОМБОРА.

Соперник: страх

Обложка книги
 

Кто поможет победить: Сергей Лекторович. "Сначала будет страшно". 7 жизней, которые мне пришлось прожить, чтобы стать настоящим предпринимателем"

Кажется, автору этой книги неведом страх. Он состоял в молодежной радикальной группировке, выходил на сцену в составе рок-группы, занимался политикой, сидел в тюрьме, создавал бизнес… и снова выстраивал его с нуля после краха. Но Сергей Лекторович уверяет: в начале каждого большого этапа вас попытается остановить страх. Главное — не дать ему это сделать.

Соперник: разочарование

Обложка книги
 

Кто поможет победить: Дэвид Брукс. "Вторая вершина". Как обрести новые жизненные цели, когда старые потеряли смысл

Это книга для тех, кто упорно карабкался на вершину и, в конце концов, понял, что здесь его ничто не радует: ни блестящая карьера, ни большой дом, ни дорогая машина, ни красавица — жена… Многие падают с этой вершины в прямо пропасть депрессии. Дэвид Брукс помогает разглядеть: там, дальше, в дымке кроется настоящая цель — ваша Вторая вершина.

Соперник: выгорание

Обложка книги
 

Кто поможет победить: Гоар Давтян. "Точка баланса". Как победить выгорание и стать счастливым

Часто за внешний успех мы платим личным счастьем. Но зачем он нужен, если душевной гармонии нет? Гоар Давтян рассказывает, что нужно делать, чтобы достичь баланса между внутренним и внешним. Вы откажетесь от масок при общении с людьми, научитесь жить согласно своим ценностям и оставите бесплодные попытки переделать окружающих под свои запросы.

Соперник: сложности в общении

Обложка книги
 

Кто поможет победить: Айнур Зиннатуллин, Татьяна Шахматова. "Искусство очаровывать незнакомцев"

Вам тоже бывает сложно подойти к незнакомцу на деловом мероприятии? Айнур Зиннатуллин рассказывает: неловкое поведение во время светской беседы — наша национальная черта. К счастью, есть простые способы избавиться от этого. Легкие темы и эффективные техники для непринужденного разговора вы найдете в книге "Искусство очаровывать незнакомцев".

Соперник: одиночество

Обложка книги
 

Кто поможет победить: Диана Скитова. "Взаимно полезные связи". Как устанавливать и поддерживать теплые отношения с нужными людьми

Один в поле не воин — это факт, но как с этим бороться? Диана Скитова рассказывает, как создать сеть полезных знакомств и настроить ее так, чтобы она работала на вас. Все аспекты — от поиска нужных контактов и искусства попадать на закрытые мероприятия до правил сотрудничества с люксовыми брендами и особенностей общения в соцсетях.

Соперник: детские травмы

Обложка книги
 

Кто поможет победить: Жасмин Ли Кори. "Мамина нелюбовь". Как исцелить скрытые раны от несчастливого детства

Недолюбленный матерью ребенок не сможет стать счастливым во взрослой жизни. Но что делать, если в детстве вы тоже пережили эмоциональное пренебрежение? Жасмин Ли Кори рассказывает: даже сейчас все можно исправить. Ее книга — практическое руководство по самоисцелению для тех, кто пострадал от маминой нелюбви.

Соперник: собственные эмоции

Обложка книги
 

Кто поможет победить: Вания Маркович. "Эмоциональная зрелость"

Ложь и зависть может сыграть нам на руку, в то время как наивность и желание управлять — только навредят. У каждой черты характера есть свои положительные и отрицательные стороны. Вания Маркович учит управлять эмоциями, чтобы сделать их своим источником силы и добиться успеха во всех сферах жизни.

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Темы книги досуг бомбора литература
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