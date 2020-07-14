"Икабог": сказка Джоан Роулинг о страшном монстре или реальном мире?

Во время самоизоляции знаменитый автор "Гарри Поттера" начала публиковать детскую сказку "Икабог", написанную еще 10 лет назад. Сюжет разворачивается в стране Корникопии, где правит король Фред. В ней живет чудовище Икабог, некогда детская присказка вдруг "оживает" в умах жителей и становится причиной бедствий государства. Но действительно ли это так?

"Он кровожадный, он беспощадный, он злой монстр Икабог!"

Издавна ходят легенды о чудовище, которое живет на болотах и пожирает овец, детей и путников, по неосторожности забредших и потерявшихся в гуще леса. Кто-то говорит, что монстр размером с двух лошадей, с пылающими огнем глазами, другие божатся, что он похож на дракона, покрытого толстой черной чешуей с раздвоенным хвостом, третьи клялись, что видели чудище, зубастая пасть которого настолько громадна, что он может заглотить человека живьем. Существо это зовут Икабог, оно "приносит несчастья" крошечному государству Корникопия.

Истории о безжалостном чудовище из уст в уста передаются из города в город, из поколения в поколение. Никто и никогда не видел легендарного Икабога, и многие люди понимают, что это лишь старая сказка. Именно вокруг этого чудовища развивается сюжет впервые опубликованной сказки автора "Гарри Поттера".

Новый сказочный мир

Джоан Роулинг вновь создает целую вселенную, не столь детально прописанную и полную магии, как мир Гарри Поттера, но со своими особенностями. Автор сразу предупреждает читателя:

"Это не Гарри Поттер, в ней нет магии. Это абсолютно другая история".

Да и с первых строчек можно понять, что новая книга не имеет никакого отношения к известной серии книг, покорившей множество читательских сердец. Безусловно, добродушный тон Роулинг сохраняется, кроме того, он больше приживается в контексте сказки "Икабог". Предназначенная для "чтения вслух" книга рассчитана и для детей младшего возраста, она написана простым языком с несколько ироническими нотками. Временами довольно резкая сатира разрушает иллюзию идеального государства, где все люди счастливо живут, не ведают войн и всецело почитают своего правителя, великого короля Фреда Отважного.

Роулинг лаконично и при этом подробно описывает страну Корникопию. Автор вкладывает загадку (и одновременно разгадку) в каждое имя и название. Они могут быть на поверхности и понятны на интуитивном уровне: имя лорда Слюньмора говорит само за себя — даже ребенок сразу понимает, что перед ним отрицательный персонаж, льстивый и бесчестный. Оригинальный английский вариант имени также красноречив: Spittleworth означает "слюны достойный". С первых глав можно понять, что подобное имя дано герою вполне заслужено.

Следуя этой логике, нужно обратиться к оригинальному названию государства. Слово "Cornucopia" переводится как "Рог изобилия". Действительно, страна, которой правит король Фред, славится своими деликатесами, пышными балами и пирами, а также беззаботностью жителей (в русском переводе отмечено, что название страны означает "Счастье").

Роулинг призналась, что изначально книга предназначалась для чтения перед сном для ее детей. Но будьте уверены, что описание страны Корникопии заставит вас захотеть насладиться десертами с первой главы. В столице Тортвилле готовятся лучшие сладости. Сырбург известен благодаря своим прекрасным сырам, Бифтаун был знаменит копчёной ветчиной, Вин-о-Град, где путник будет "пьян от одного воздуха", — своими винодельнями. Города процветают, а жители всегда сыты. Ведь это и есть она — идеальная страна!

Обычно в этот момент всегда раздается глухое "Но". Без него не обошлось и в "Икабоге". Есть в прекрасном государстве Корникопия земли, где живут нищие люди с осунувшимися лицами и впалыми щеками, зовутся они Смурландом. Счастливые жители всячески стараются избегать обитателей этих мест, ведь они приносят одни несчастья. Возможно, это так, ведь борьба с Икабогом началась именно из-за пастуха из Смурланда.

Кто виноват?

Но увы, проблемы Корникопии и короля Фреда, заботящегося только о своем внешнем виде и богатом наряде, возникли отнюдь не из-за жителей Смурланда и даже не из-за Икабога.

На самом деле, ужасающее существо Икабог — это живое олицетворение всех бед государства, а не их причина. Главную тему сказки Роулинг обозначила вместе с публикацией:

"Икабог" — это история о правде и злоупотреблении властью".

В ней прослеживается несколько средневековая атмосфера, несмотря на то, что автор ни разу напрямую не говорит о времени, в котором происходят события. Да и незачем. Роулинг признается, что сказка была написана еще десять лет назад и не имеет никаких временных границ, в отличие от того же "Гарри Поттера", где события развивались в четко указанные годы. Связано это в первую очередь с тем, что сказка не является откликом на политическую ситуацию, что темы, поднятые в ней, продолжают существовать вне времени и пространства.

Возможно, эта книга может показаться скучной и простой для взрослого человека, человека, хорошо ознакомленного с русской классической литературой, где проблемы истины, справедливости и равенства людей вне зависимости от их происхождения встречаются в большей части произведений русских писателей и поэтов.

Темы просты и понятны всем. Двор короля Фреда Отважного полон алчных людей, готовых покрывать ложь ради собственной выгоды, они платят бессмысленные налоги и безропотно подчиняются злобным лордам Слюньмору и Фляпуну, которые имеют большое влияние на слабохарактерного правителя. Людей инакомыслящих, чьи мысли отличаются хоть какой-то степенью разумности и самостоятельности, незамедлительно велят вести на казнь или убивают на месте за требование честного суда.

Да и чего можно ожидать от государства, где король готов поддерживать ложь подчиненных и обманывать самого себя, только чтобы лучше выглядеть в глазах народа.

В такой стране жители готовы поверить скорее в ложь об Икабоге, чем посмотреть правде в глаза и осознать, кто по-настоящему является врагом страны и "государственным изменником".

Детская сказка Джоан Роулинг "Икабог" повествует не о волшебном мире, в ней нет школы чародейства, злых и добрых волшебников. Эта "магловская" страна имеет свою магию, благодаря которой ребенок полностью погружается в повествование. Именно простота сюжета, острая сатира и некоторая детская наивность героев притягивает к книге внимание.