Забытый элемент: неявная причина заклинивания тормозов в машине

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Тормоза снова отказывают? Казалось бы, прошел всего год с момента капитального ремонта тормозной системы, смазки, замены колодок и "пальцев", слива тормозной жидкости, а проблема всё не исчезает. Тем не менее, проклиная город с его противогололёдными реагентами, зиму, бюрократов, контрафактные запчасти и неуклюжие руки механиков, многие местные водители не замечают, что в их собственном глазу есть пятнышко.

Фото: brakestogo. com/blog/brake-pad-replacement-cost/

Может быть, пора вникнуть в механику процесса? Решить этот сложный и ответственный вопрос хотя бы для себя? Мы все любим и ценим дисковый вариант тормозов — барабаны для старожилов и "Жигулей", — но не вполне овладели искусством его "приготовления". Возьмем, к примеру, тормозной щит. Видели ли вы такой? А внутрь заглядывали?

Изначально мудрый инженер поместил этот "однобокий" кусок металла с вполне конкретной целью: чтобы грязь не скапливалась на невидимой "внутренней" тормозной колодке. Если она начнет заклинивать из-за скопления мусора, глины и песка, вы не сразу это заметите.

На начальном этапе, когда суппорт еще функционирует и позволяет провести недорогой ремонт, деградация тормозного процесса практически не сказывается — колесо дольше нагревается. Передняя поверхность видна, и диагностировать износ диска можно даже пальцем. А вот заднюю сторону оценить не так просто — для этого нужно снимать колесо.

Кто это делает? Правильно, никто. В результате тонкое защитное покрытие щита со временем корродирует и прогибается, позволяя грязи попадать прямо на противоположную сторону тормозной опоры. Ржавчина? Дыры?

Так давайте просто снимем его, учитывая, что для некоторых моделей этот кусок железа стоит целое состояние. Например, на божественной Toyota Camry в легендарном тридцатом кузове, известном в народе как "клыки", этот элемент обойдется в ошеломляющие 25 000 рублей. В наличии только оригинальная деталь, альтернатив нет. Естественно, мы её снимаем, потому что на свалках её уже не найти. Как следствие, тормоза выходят из строя даже через год без ремонта.

Занимаясь тюнингом, усовершенствованием или просто ремонтом, помните, что инженеры годами оттачивали производительность, точность и долговечность систем автомобиля. Каждый компонент имеет значение, даже если визуально он не кажется значимым. И игнорировать его по решению "гаражного комитета" — путь в никуда. Иногда в незначительных на первый взгляд деталях кроется ключ к решению серьезных задач.