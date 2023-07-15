Зачем матерые водители заворачивают ключи в фольгу

Когда речь идет об удобстве использования смарт-ключа для автомобиля, необходимо учитывать и некоторые недостатки. Несмотря на возможность дистанционного отпирания и запирания дверей, эта технология также является уязвимой с точки зрения безопасности. Маломощные сигналы, передаваемые бесконтактными ключами, могут быть перехвачены, что вызывает активные дискуссии в Интернете о возможности угона автомобиля.

Фото: preparatoirepharmacie. com/which-part-of-aluminum-foil-to-use-k.html

Основная уязвимость заключается в постоянной передаче сигналов ключом, даже если он просто лежит дома в ящике. Этим пользуются преступники, которые с помощью волновых сканеров перехватывают сигнал ключа.

Как правило, преступники работают в паре. Один перехватывает сигнал ключа с помощью вышеупомянутого устройства и передает его по специализированному каналу сообщнику. Сообщник, оснащенный специальными инструментами и ретранслятором, усиливает сигнал и транслирует его на частоте, распознаваемой электроникой автомобиля. В результате угонщики могут открыть двери автомобиля, не имея настоящего смарт-ключа, в обход иммобилайзера, который распознает переданный сигнал как подлинный.

Этот способ угона автомобилей, первоначально получивший распространение в Европе, теперь пришел и в Россию. Однако в жилых районах с большим количеством многоэтажных зданий есть оговорка. Перехватить сигнал можно только с ключей, хранящихся, например, в коридоре. Мошенникам достаточно получить доступ в здание и просканировать своим устройством каждый этаж.

Для того чтобы сигнал ключа остался незамеченным, опытные автовладельцы прибегают к простому, но эффективному способу. Они заворачивают ключ в обычную алюминиевую фольгу, которая служит экраном от радиосигналов. Это недорогое решение не позволяет злоумышленникам перехватывать сигналы и тем самым защищает автомобиль от угона.

Однако эксперты сомневаются в эффективности этого противоугонного метода. Действительно, смарт-ключи передают сигналы, но мощность этих сигналов слишком слаба, чтобы сканер мог их "поймать", особенно через стены. Перехват возможен только в том случае, если водитель находится в непосредственной близости от автомобиля, но в этом случае фольга будет неэффективна, так как владельцу необходимо снять ее, чтобы отпереть дверь.

ЗАЧЕМ ОПЫТНЫЕ ВОДИТЕЛИ ЗАВОРАЧИВАЮТ КЛЮЧ ОТ АВТОМОБИЛЯ В ФОЛЬГУ