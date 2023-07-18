Что делать, если мотор стал хуже работать и расходовать больше топлива

2:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Образование отложений на деталях бензиновых форсунок — это естественный процесс, который начинается сразу после того, как в бак автомобиля закачивается первое топливо и двигатель начинает накапливать часы работы. Однако скорость развития этого процесса зависит от ряда условий, таких как качество топлива, режимы работы двигателя и его конструктивные особенности.

Фото: https://miro.medium.com/

К наихудшим условиям относятся использование некачественного или просроченного топлива, короткие поездки на холодном двигателе, длительная работа двигателя на холостом ходу. Как правило, это городские условия езды.

Часто после зимы владельцы автомобилей замечают, что, несмотря на сокращение времени прогрева, расход топлива не уменьшился, а, наоборот, увеличился. Автомобиль стал вялым при разгоне, а на холостом ходу двигатель работает неравномерно.

Если форсунки поставить на стенд и подать на них давление, то засоренные форсунки будут выдавать слабую струю, а чистые — обильную струю топлива. В то же время клапаны, покрытые смолами, будут плохо уплотняться и препятствовать подаче топлива в нужном направлении. Как в этом случае можно ожидать правильного формирования топливной смеси? Как следствие — повышенный расход топлива, снижение мощности, осечки в работе двигателя и ухудшение эксплуатационных характеристик автомобиля.

Решением этих проблем является очистка инжектора. Для этого используются специальные ультразвуковые стенды, на которые устанавливаются демонтированные детали. Успех процедуры зависит от опыта специалиста, качества оборудования и используемых чистящих средств. Чем больше цилиндров в двигателе и чем сложнее доступ к форсункам, тем выше стоимость услуги.

В качестве альтернативы дорогостоящей сервисной процедуре можно использовать специальные присадки для очистки инжекторов, которые заливаются в топливный бак перед заправкой автомобиля. Присадка начинает работать сразу, и её действие будет ощущаться и усиливаться по мере расходования топлива. Важно грамотно подойти к выбору очищающей присадки.