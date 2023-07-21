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Даниил Полоников

Как избежать появления сырости в автомобиле зимой

3:25
Авто

Однако справиться со всем этим окажется гораздо сложнее, чем можно было бы предположить. Эксперт выяснил, как предотвратить появление сырости в автомобиле и превратить его в рассадник микробов.

Как избежать появления сырости в автомобиле зимой
Фото: glob.mirtesen. ru/blog/43775516204/Pochemu-mozhet-slomatsya-konditsioner-v-avtomobile?utm_referrer=mirtesen.ru

Обилие зимних осадков и влаги неизбежно сказывается на микроклимате в салоне автомобиля. Насколько хорошо он справляется с этой тяжелой ношей, зависит не только от исправности его систем, но и от того, насколько ответственно владелец выполняет процедуры по снижению или устранению влаги из салона. Ведь речь идет прежде всего о здоровье пассажиров и обеспечении комфортного микроклимата, свободного от болезнетворных микроорганизмов. Но как это сделать правильно?

Для предотвращения избыточного накопления влаги в салоне достаточно своевременно выполнять простые действия. Однако очень важно начать эти действия в нужное время. Соль в носках, силикагель, рис в пакетиках, крем для бритья на стекле — все это самодельные решения, придуманные ленивыми и нерадивыми водителями. Однако наш выбор заключается в правильной подготовке автомобиля к зиме.

Первое, что необходимо сделать, — это своевременно менять салонный фильтр. Дело в том, что в весенне-летний период он забивается пухом и пылью, что приводит к снижению потока воздуха. Влажность усугубляет эту проблему, создавая прекрасную среду для размножения бактерий.

В зимний период рекомендуется проверять дверные уплотнители. Они не должны быть порваны, деформированы или чрезмерно изношены. Для продления срока службы рекомендуется не реже одного раза в полгода (или перед зимой) обрабатывать их силиконом. Это предотвратит заедание дверей при низких температурах и сохранит эластичность и герметичность резины.

Необходимо также проверить дренажную систему автомобиля. Все водоотводящие каналы в моторном отсеке должны быть очищены от грязи и листьев. Для их очистки можно использовать стальную проволоку и пневматический пистолет.

Еще одной обязательной процедурой является дезинфекция системы вентиляции салона. Звучит пугающе, но, как говорится, "глаза боятся, а руки делают". Тем более что для выполнения этой задачи не требуется никаких специальных навыков. Достаточно приобрести специальную дымовую шашку для дезинфекции или воспользоваться раствором лизола или хлоргексидина, который можно распылить при включенном отопителе в районе воздухозаборника.

Если при включении системы климат-контроля в салоне появляется затхлый запах, необходимо очистить испаритель. Для этого можно использовать специальную пену, которая наносится на поверхность испарителя через воздушные каналы или дренажные отверстия.

Конечно, необходимо заменить легкие и пушистые коврики на более прочные резиновые коврики с высокими бортиками. Чем больше ячеек у таких ковриков, тем лучше они будут удерживать воду. Естественно, не забывайте вытряхивать коврики каждый раз, когда оставляете автомобиль на длительное время.

Как видно, гораздо проще предотвратить появление сырости и затхлых запахов в салоне, чем потом бороться с ними.

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СЫРОСТИ в салоне БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ если сделать ТАК
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы автомобиль
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