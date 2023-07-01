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Даниил Полоников

Чем опасны изношенные амортизаторы в современном автомобиле

5:02
Авто

Ночной снегопад, приводящий к образованию полуметровых сугробов, является редким явлением даже для северной страны. Местные историки и давние жители изо всех сил пытались вспомнить, когда в последний раз Москва была свидетелем подобного явления, в конце концов согласившись, что это произошло в 1973 году. Тогда половина жителей столицы еще не родилась, а другая половина еще не стала москвичами.

Чем опасны изношенные амортизаторы в современном автомобиле
Фото: https://if.drivenn.ru/

В течение многих лет все слышали, что внедорожники в городе не нужны, а полный привод — пережиток прошлого. Следовательно, лишь нескольким транспортным средствам удалось проехать по заснеженным улицам после снежной бури. Исчезновение всех дворников и парка снегоуборочной техники стало самой большой загадкой 2024 года, затмив политику в социальных сетях. В таких ситуациях можно было полагаться только на себя и свою верную лопату, хотя в основном на последнюю.

Даже на относительно чистых проспектах Москвы у многих транспортных средств начали возникать неожиданные неполадки. Автомобили теряли управление на, казалось бы, ровных поверхностях, отказываясь подчиняться командам рулевого колеса, их приборные панели лихорадочно загорались. В сочетании с уменьшением доверия к электронике и устаревшими навыками вождения по снегу — с чем городские службы быстро справлялись в предыдущие годы — эти неисправности приводили к авариям, некоторые из которых были довольно серьезными. Что может быть истинной причиной всего этого?

Как оказалось, в 1940-х годах Эрл С. Макферсон разработал интригующую конструкцию, известную в просторечии как "стойка Макферсона". В его основе лежал амортизатор: полая трубка, заполненная маслом, в которой находился поршень, двигавшийся вверх и вниз.

Дизайн был направлен как на повышение уровня комфорта, так и на поддержание стабильного сцепления колес с дорогой, обеспечивая водителю контроль над транспортным средством. Акцент делается на контакте колеса с дорогой — ключевом аспекте этой истории. Автопроизводители были очарованы этой идеей, и сегодня большинство подвесок построено на основе концепции этого американского новатора, который начинал в GM и получил известность в Ford.

Эти компоненты стоят недешево, и срок их службы далек от определенного. Некоторые автомобили, оснащенные оригинальными стойками, проехали 300 000 километров, в то время как другие "заработали" необходимость в замене всего через 40 000 километров.

В гаражах диагностировали их состояние, физически раскачивая автомобиль и наблюдая, справляется ли амортизатор с движением. Если автомобиль оседал после первого или второго колебания, значит, все было хорошо. Если нет, то пришло время для замены.

Однако этот метод указывал только на полное разрушение конструкции или критический износ амортизатора. Для проведения комплексной диагностики требовалось специализированное оборудование — то, что доступно далеко не во всех автосалонах!

Тем не менее, этот "народный" метод сработал, хотя и с ограниченной эффективностью, для "Жигулей" и "москвичей". Их скорость была ниже, а конструкция проще. Все изменилось с появлением на отечественном рынке импортных автомобилей, оснащенных передовыми системами безопасности: противоскользящей и антиблокировочной электроникой, которая способствовала "безопасной посадке" в опасных ситуациях.

Оказывается, что эти сложные системы зависели от функционирования амортизаторов, и если последние были значительно изношены и больше не соответствовали заводским спецификациям, электроника начинала барахлить.

Определить такой износ методом "раскачивания" было уже невозможно; требовалось специализированное оборудование. Поэтому большинство водителей просто не утруждали себя оценкой состояния своих стоек — они ехали до тех пор, пока их машины все еще двигались, несмотря на нехватку средств.

Результатом такого подхода стал всплеск аварийности по всей столице. Из-за изношенных стоек колеса теряли контакт с дорогой, электроника выходила из строя, и водители просто теряли управление. Мат.

Амортизатор является ключевым компонентом, который влияет не только на комфорт, но и на безопасность. Управляемость транспортного средства, особенно на высоких скоростях по заснеженным дорогам, напрямую зависит от его состояния. В этом вопросе рисковать просто неуместно, а профилактический ремонт всегда обходится дешевле, чем устранение последствий, о чем многие московские водители узнали во время снегопада.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЕЗДЫ С НЕИСПРАВНЫМИ АМОРТИЗАТОРАМИ.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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