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Даниил Полоников

Зачем опытные водители держат в двери гаечный ключ

2:53
Авто

В России личный автомобиль давно стал продолжением дома, ведь среднестатистический водитель проводит в нем половину своей жизни. Наша огромная страна богата не только на полезные ресурсы, но и на пробки. Устраиваясь в новый автомобиль, мы, естественно, начинаем добавлять в него различные предметы повседневного обихода, которые неизбежно пригодятся.

Зачем опытные водители держат в двери гаечный ключ
Фото: www.cgtrader. com/3d-models/industrial/tool/adjustable-wrench-fc835464-6d76-43ca-8355-b6687a510c97

Конечно, большинство из этих предметов в итоге оказываются беспорядком. Однако среди них есть и действительно полезные вещи, такие как фонарик, который должен быть в каждом автомобиле, если не забывать о запасных батарейках, мультитул, который, несомненно, окажется полезным, а также простой карманный нож. Но некоторые опытные водители идут еще дальше и стоически прячут пару гаечных ключей "в дверях". Почему?

Этому явлению есть логическое объяснение — не слишком тесный грузовой отсек и наличие пары "инструментов" под рукой. Все дело в том, что опытные водители, хорошо знающие свои автомобили, скорее всего, сталкивались с самой большой опасностью в любой аварии — риском возгорания. Многие автомобили сегодня сконструированы таким образом, что даже умеренно серьезное столкновение приводит к многочисленным деформациям под капотом.

Самое главное — это не металл, а жизнь и здоровье человека. Топливная рейка, по которой топливо под давлением подается в цилиндры, часто закреплена таким образом, что при столкновении помятый капот просто разрывает ее на части, в результате чего топливо бьет фонтаном.

А когда дело доходит до искр, особенно в подержанных автомобилях, это лишь вопрос времени, когда что-то воспламенится. К сожалению, в руководстве пользователя нет инструкций о том, как погасить пламя с помощью встроенного литрового огнетушителя.

Чтобы этого не произошло, опытные водители всегда возят с собой гаечные ключи. В случае столкновения, повредившего "внутренние органы" автомобиля, первое, что необходимо сделать, — отсоединить клемму аккумулятора. Причем сделать это нужно быстро.

Может не хватить времени на копание в багажнике, разбрасывание полезных вещей и поиск необходимого "инструмента". Однако, имея под рукой ключ, который всегда под рукой, можно выполнить эту простую операцию в считанные минуты.

Проще решить проблему превентивно, и опытные водители, которые знают, что вождение — это не просто движение из точки А в точку Б по прямой, осознают эту истину. Именно поэтому они возят с собой пару ключей, отвертку и некоторые другие универсальные инструменты "на всякий случай", держа их не только организованно, но и в пределах непосредственной досягаемости.

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ЗАЧЕМ ВОДИТЕЛЮ НУЖЕН ПРОСТОЙ НО ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 10X12 ДОЛЖЕН БЫТЬ У КАЖДОГО ВОДИТЕЛЯ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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