Как правильно возить в машине рассаду и другой дачный скарб

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У преданного садовода есть множество вещей, которые лучше всего организовать в большие дорожные сумки: одежду с одеждой, продукты с продуктами. Это удобнее, чем десяток маленьких пакетов. Начните с упаковки сначала тяжелого багажа, затем громоздких вещей, и, наконец, разложите мелкие вещи таким образом, чтобы они поддерживали более тяжелые и крупные предметы, плотно прилегая между ними и стенками багажника.

Фото: https://faqcats.com/

Естественно, перед началом сезона многие хотят привезти на дачу строительные материалы: лист поликарбоната, сосновый брус… Но помните, что перевозка листовых материалов, таких как фанера, поликарбонат и так далее, требует определенной сноровки. На крыше эти листы выполняют роль настоящих крыльев, ухудшая маневренность автомобиля. Кроме того, они могут слететь или повредиться!

Работа с длинными грузами — это целая наука. Например, чтобы вышеупомянутые деревянные балки и стальные трубы не "улетели", очень важно правильно их закрепить. Еще одна хитрость — учитывать вес груза, ведь даже трехметровая сосновая доска весит 10 килограммов.

Это значит, что на рейлинги на крыше можно погрузить только 5-6 штук. То же самое касается и металлических профилей: двухметровая труба диаметром 76 мм и толщиной 3,5 мм добавляет к грузу целых 13 кг.

Продолжая тему длинномерных грузов, следует быть предельно осторожным, поскольку они могут создавать значительную инерцию, вызывая изгиб и периодическое отсоединение рейлингов крыши. Чем выше скорость и чем хуже дорожные условия, тем больше вероятность того, что на крыше появятся вмятины. К сожалению, каждую весну специалисты по кузовному ремонту сталкиваются с кемперами, которые пытались перевезти "все и сразу".

И наконец, давайте поговорим о самом главном — о рассаде. Если вы перевозите рассаду помидоров, огурцов и других овощей, не разбрасывайте ее бессистемно. Вместо этого тщательно спланируйте, где и как разместить ваш "зеленый груз" с самого начала процесса погрузки. Перед этим разложите горшки и контейнеры по коробкам так, чтобы они плотно и полностью поместились, а листья и корни остались целыми. Сами коробки должны быть надежно закреплены, прижаты к другим предметам.

Желательно не поливать саженцы пару дней перед перевозкой на дачу. Да, они могут немного завянуть, но это даже полезно, потому что после чрезмерного полива растения становятся более хрупкими! Кроме того, старайтесь не оставлять зелень под палящим солнцем. Например, отложите посещение торгового центра на 2-3 часа до другого похода. Иначе все усилия, которые вы приложили за последние месяцы, просто завянут от жары.