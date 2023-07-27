Имеет ли смысл покупать машину, поработавшую в каршеринге

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Большинство каршеринговых компаний сдают в аренду большую часть своих транспортных средств, и когда приходит время обновить их автопарк, старые автомобили возвращаются лизинговой компании, которая продает их на аукционах или обменивает с официальными дилерами.

Фото: https://orda.kz/

Честные продавцы предоставляют точную информацию о пробеге и текущем состоянии автомобиля на момент продажи, отражающую его историю в каршеринге. Следовательно, цена такого автомобиля ниже рыночной стоимости. Однако недобросовестные продавцы пытаются скрыть этот факт, изменяя пробег, улучшая внешний вид и продавая его по рыночной стоимости. Как мы можем разоблачить этих манипуляторов?

Внешний вид

Давайте начнем с того, что все автомобили каршеринга должны соответствовать фирменному стилю компании, который предполагает брендирование каждого автомобиля. Логотипы и отличительные знаки наносятся на весь корпус или частично с помощью виниловых оберток. Когда наклейки не удаляются перед продажей, это становится очевидным для покупателя. Но на что вам следует обратить внимание, если наклейки были удалены?

При плохом удалении виниловой пленки на корпусе остаются остатки клея. Если при осмотре этого не видно, вы можете провести рукой по поверхности. Участки, на которые была нанесена обертка, будут иметь другую текстуру (шероховатость, липкие пятна).

Осмотрите кузов под разными углами, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо расхождений в оттенке краски. Различия могут быть вызваны косметическими работами или частичным нанесением виниловой пленки. Закрытые элементы меньше подвержены воздействию факторов окружающей среды, поэтому они будут отличаться.

Во время осмотра важно измерить толщину лакокрасочного покрытия, при этом стандартная толщина составляет до 200 микрометров. Чем выше это значение, тем больше вероятность того, что компонент был отремонтирован.

Вмятины, сколы, царапины и потертости на кузове являются надежными признаками многофункционального транспортного средства. Бамперы коммерческих автомобилей особенно показательны в этом отношении: они часто страдают от столкновений с бордюрами, парковочными барьерами и другими поверхностями. В результате на бамперах появляются сколы, трещины и даже отслоившиеся элементы.

Интерьер

Водительское сиденье, рулевое колесо и ручка переключения передач являются наиболее уязвимыми участками внутри автомобиля. Осматривая интерьер, обратите пристальное внимание на эти элементы: признаки износа, пятна и небольшие отверстия — обычное явление в арендованных автомобилях. Водительское сиденье выделяется на фоне остального интерьера, поскольку оно, как правило, более изношено, а механизмы регулировки могут быть повреждены. Каждый водитель настраивает сиденье в соответствии со своими предпочтениями, и арендованный автомобиль не является исключением, особенно когда он обслуживает более десятка клиентов в день, что приводит к проблемам с регулировками.

То же самое можно сказать о рулевом колесе и ручке переключения передач: значительный износ указывает на большой пробег. Особое внимание следует уделить подушкам безопасности: проверьте их количество и целостность. Деформации в местах установки или несоответствие количества подушек безопасности могут быть результатом попадания автомобиля в аварию.

Наконец, проверьте комплектность автомобиля: обратите внимание на наличие запасного колеса, количество ковриков для пола, подстаканников, зажигалок и других элементов, которые должны присутствовать в любом транспортном средстве. Автомобили для совместного использования часто становятся мишенью воров, которые забирают все, что могут. Поэтому при продаже такого автомобиля вряд ли кто-то предоставит дополнительные аксессуары вроде ковриков для пола и запасных шин.

Двигатель и подвеска

Все автомобили в парке каршеринга находятся на гарантии и обслуживаются авторизованными дилерскими центрами в соответствии с рекомендациями производителя по ремонту. На первый взгляд, это кажется значительным преимуществом. Однако, поскольку автомобили арендуются разными людьми, мало кто будет относиться к ним бережно.

Основная тяжесть повреждений приходится на подвеску и двигатель, а в некоторых моделях страдает и трансмиссия. Логично предположить, что водители стараются экономить на топливе, поэтому очень немногие прогревают двигатель перед началом движения. Частые запуски двигателя также отрицательно сказываются на техническом состоянии.

Точно так же мало кто задумывается о подвеске, когда садится за руль арендованного автомобиля. Автомобили каршеринга часто ездят по бордюрам, пересеченной местности, и водители, как правило, не обращают внимания на выбоины. Такая обработка быстро приводит к повреждению стоек, амортизаторов и тормозов.

Можно ли ЗАРАБОТАТЬ на ПЕРЕПРОДАЖЕ авто ПОСЛЕ КАРШЕРИНГА?