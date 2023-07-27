Чем грозит езда на автомобиле с непрогретой коробкой передач

Многие люди помнят, с каким трудом переключаются передачи в механической коробке передач после длительного стояния на холоде. В этом нет ничего удивительного. Трансмиссия, как и двигатель, содержит масло, и оно загустевает при низких температурах. Следовательно, коробку передач необходимо прогреть. Кстати, это относится к любому типу трансмиссии.

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Важно учитывать, что двигатель прогревается гораздо быстрее, чем коробка передач. В конце концов, двигатель подвергается процессу сгорания топлива, в то время как трансмиссия прогревается только за счет сил трения. В результате коробка передач работает в течение более длительного времени в неоптимальных температурных условиях. Это сокращает срок его службы, поскольку любые трущиеся детали со временем изнашиваются, а при отсутствии достаточной смазки износ значительно увеличивается.

К счастью, прогреть механическую коробку передач относительно легко. Просто запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу в течение 5-10 минут, прежде чем трогаться с места. Таким образом, и двигатель, и масло в коробке передач прогреются. В механической коробке передач первичный вал и вторичные шестерни вращаются, в результате чего масло циркулирует даже при неподвижном автомобиле. Одно важное замечание: во время этого процесса прогрева не следует нажимать на педаль сцепления.

Тот же принцип применим к автоматическим механическим коробкам передач с одним сцеплением, которые часто называют "роботизированными коробками передач". Они функционируют аналогично механическим коробкам передач, но с автоматическим механизмом переключения передач.

Когда дело доходит до классических гидравлических автоматических коробок передач, ситуация более сложная. Загустевшая трансмиссионная жидкость не может сразу создать необходимое давление для включения фрикционных муфт, что приводит к проскальзыванию. Это увеличивает износ сцеплений, а побочные продукты этого износа загрязняют жидкость, что приводит к дальнейшим проблемам.

Полностью прогреть гидравлическую автоматическую коробку передач на холостом ходу при работающем двигателе невозможно. Процесс прогрева происходит только тогда, когда автомобиль находится в движении. Поэтому очень важно начинать движение медленно и избегать резкого нажатия на педаль газа.

Коробки передач с двойным сцеплением также необходимо прогревать во время движения. Однако рекомендуется соблюдать осторожность: если вам придется трогаться с места по снегу и возникнет пробуксовка колес, трансмиссия подвергнется дополнительной нагрузке. Лучше взять лопату и расчистить снег. В конце концов, физические упражнения предпочтительнее затрат на ремонт "преселекторной" коробки передач.

Бесступенчатые коробки передач (вариаторы) также требуют прогрева во время движения. Опять же, важно начинать медленно и плавно, без резких рывков. Проехав таким образом около 10 минут, вы можете считать, что вариатор достаточно прогрет.

Несоблюдение этих процедур прогрева потенциально может привести к повреждению дорогостоящих компонентов из-за холодной трансмиссионной жидкости. Вязкость жидкости увеличивается при низких температурах. Как только транспортное средство начинает двигаться, нагрузка на привод насоса увеличивается. Насос начинает повышать давление в системе. Даже при полностью открытом клапане сброса давления он может оказаться не в состоянии компенсировать такое высокое давление. Следовательно, гидравлические запорные клапаны могут выйти из строя или резиновые уплотнения могут быть смещены.

Нужно ли прогревать двигатель? И что при этом происходит.