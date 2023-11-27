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Даниил Полоников

Чем опасна наледь на автомобиле после дождя

3:55
Авто

При различных сценариях столкновение с определенными проблемами с вашим автомобилем может быть довольно частым явлением. Например, открывая водительскую дверь, вы можете заметить, что нижняя передняя кромка скребет по порогу или крылу, сопровождаясь неприятным скрипом, вызванным обледенением. Эта проблема, как правило, знакома владельцам бюджетных автомобилей.

Чем опасна наледь на автомобиле после дождя
Фото: © mchs.gov.ru

Корень проблемы кроется в накоплении грязи и песка под днищем со временем. В результате дренажные отверстия становятся непроходимыми, что приводит к скоплению воды, которая замерзает за ночь. Кроме того, ледяной дождь усугубляет ситуацию, создавая препятствие в виде "блока" в дверной раме. Следовательно, открытие двери может стать сложной задачей, а в некоторых случаях ее может даже заклинить. Для предотвращения подобных проблем рекомендуется прочистить дренажные отверстия и нанести силиконовую смазку на резиновые уплотнители двери до наступления холодов. Эта упреждающая мера поможет предотвратить возможные проблемы.

Другая типичная ситуация, которая может привести к необходимости ремонта автомобиля, возникает, когда снег скапливается в колесных арках во время движения по ветреной дороге. В черте города это может не представлять особой проблемы, поскольку шины просто разгоняют скопившуюся грязь при повороте руля. Однако на автомагистралях ситуация иная.

Со временем снег уплотняется в твердую массу, которую ледяной дождь может превратить в существенный, увесистый кусок льда. При выполнении поворота эта масса может сместиться, застрять в колесной арке и вызвать тряску автомобиля, что может привести к потере контроля над рулевым колесом. В таком случае авария не за горами. Кроме того, существует риск повреждения подкрылков и пыльников при вывернутых колесах.

Для уборки снега рекомендуется использовать скребок, но при этом следует соблюдать осторожность. Слишком энергичные действия могут привести к задеванию саморезов подкрылков или повреждению краски на кромке колесной арки.

Также необходимо позаботиться о защите стекол. Ледяной дождь может покрыть кузов автомобиля слоем льда, что может привести в замешательство, особенно неопытных водителей. Однако не стоит беспокоиться, если вы не будете энергично скрести лед, пытаясь быстро его удалить. Такие действия могут привести к появлению царапин на лобовом стекле, что ухудшит видимость, особенно в ночное время.

Аналогичную осторожность следует проявлять и при очистке кузова автомобиля, поскольку агрессивные методы могут потенциально повредить краску. Зачастую удобнее запустить двигатель и дать льду растаять естественным образом. Тем не менее, важно отметить, что если лед останется на капоте, он может соскочить на высокой скорости, что может привести к царапинам на лобовом стекле или даже стать причиной аварии, задев другие автомобили.

Когда речь идет о защите стеклоочистителей, была найдена эффективная профилактическая мера — использование размораживателя. Опытные водители часто применяют этот метод в зимний период в качестве антиобледенителя для предотвращения замерзания стеклоочистителей. Регулярная обработка лобового стекла под щетками стеклоочистителя значительно снижает риск повреждения щеток, тем самым заметно продлевая срок их службы.

Опираясь на опыт применения этой простой, но эффективной технологии обслуживания стеклоочистителей, можно значительно снизить вероятность повреждения, что обеспечивает долговременные преимущества.

Как очистить авто от ледяной корки?Как правильно действовать.Видео обзор.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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