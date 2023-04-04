Hyundai, Kia и ещё три марки возглавили список наиболее аварийных брендов такси

3:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Ежегодно страховые компании собирают данные о наиболее аварийных марках такси. По мнению экспертов "АльфаСтрахования", список пяти ведущих марок автомобилей, которые часто попадали в ДТП в 2022 году, значительно отличается от пятерки 2021 года. В этой статье мы обсудим последний рейтинг и выделим наиболее важные факторы, способствующие повышению вероятности ДТП для каждой марки.

Hyundai

В прошлом году Hyundai возглавил список наиболее подверженных авариям марок такси. Хотя Hyundai известен как производитель автомобилей с высокими показателями безопасности, его присутствие в таксомоторных парках привело к повышению аварийности. Эксперты связывают это с несколькими факторами, включая большой пробег автомобилей, который может привести к износу, а также с тем, что некоторые таксомоторные компании могут не соблюдать надлежащие процедуры технического обслуживания.

Kia

Kia занимает второе место в списке второй год подряд. Причины их высокой аварийности схожи с причинами аварийности Hyundai. Автомобили Kia популярны среди таксистов из-за их доступности и низкой стоимости обслуживания. Однако их частое использование и некачественное техническое обслуживание часто приводят к авариям.

Renault

Renault завершает тройку самых аварийных марок автомобилей для такси. Автомобили французского производства популярны среди таксистов благодаря своей топливной экономичности, доступности и надежности. Однако их чрезмерная эксплуатация и отсутствие технического обслуживания в сочетании со сложными условиями вождения в городе приводят к повышению аварийности.

Toyota

Toyota занимает четвертое место в рейтинге. Автомобили Toyota известны своей долговечностью и надежностью, что делает их идеальными для таксомоторных парков. Однако широкое использование этих автомобилей в сочетании с недостаточным техническим обслуживанием и агрессивным вождением приводит к повышению аварийности.

Volkswagen

Volkswagen замыкает пятерку самых аварийных марок автомобилей для такси. Автомобили Volkswagen популярны среди таксистов благодаря своей топливной экономичности и низкой стоимости обслуживания. Однако их чрезмерное использование, отсутствие технического обслуживания и неосторожное вождение часто приводят к авариям.

В заключение следует отметить, что для снижения аварийности таксомоторные компании должны уделять первоочередное внимание надлежащему техническому обслуживанию и безопасному вождению. Хотя некоторые марки более склонны к авариям, чем другие, водители играют важную роль в обеспечении своей безопасности и безопасности своих пассажиров.

Хендай Солярис в такси / Обзор на машину / Таксити