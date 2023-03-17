Honda Civic Type R 2023 года: взрослый — это не так уж плохо

13:14 Your browser does not support the audio element. Авто

Так ли уж плохо быть "совсем взрослым"? Если послушать последний альбом Blink-182, то можно предположить, что да, это определенно так. Быть грубым по краям, немного неаккуратным и очень громким не обязательно должно стать проблемой, это может быть тем самым, что привлекает людей к поп-панк группе, стилю одежды или определенному высокопроизводительному хэтчбеку.

Сгладьте эти грани, повысьте класс и приглушите звук, и вы не успеете оглянуться, как волшебство исчезнет.

Honda Civic Type R 2023 года кажется совсем взрослой

Абсурдные вентиляционные отверстия уходящей модели исчезли, их заменил более сдержанный дизайн кузова, как у 11-го поколения Civic, но с дополнительными элементами, уникальными для Type R — расширенным кузовом и аэродинамическими улучшениями.

В частности, передняя панель и интерьер стали более стильными, чем у Civic Si. Большое крыло осталось, но оно больше похоже на серьги и татуировки, которые вы сохранили до 30 лет. Возможно, это потому, что мне уже почти 40, но я не вижу в этом ничего плохого. Магия Type R не утрачена.

Основная причина этого заключается в том, что под визуальной броскостью предыдущего поколения скрывается удивительно утонченный автомобиль, оснащенный адаптивной подвеской, которая позволит вам беззастенчиво мчаться по задней дороге и при этом не разобьется, когда вы будете ехать на работу.

Ваша подруга или мама вряд ли пожалуются на то, что ее подвезли на Type R. Кроме того, он не был ужасно шумным, сиденья не были глупыми, а достаточная мощность и крутящий момент автомобиля могли быть распределены по справедливости. В общем, Civic Type R в том виде, в котором мы знаем его в Северной Америке, никогда не отличался особой агрессивностью.

Это останется и в 2023 году, но, тем не менее, конверт производительности был расширен благодаря целому ряду улучшений шасси, трансмиссии, охлаждения и аэродинамики, помимо тех, что были сделаны для Civic 11-го поколения.

Все начинается с кузова, который длиннее, ниже и шире своего предшественника, с выпуклыми крыльями, охватывающими более широкие колеи (1 дюйм спереди, 0,75 дюйма сзади), чем у стандартного хэтчбека Civic. И опять же, Type R — это только хэтчбек, в то время как Civic Si — только седан. Сам кузов стал жестче, а вес минимизирован за счет перепрофилирования люка и передней перегородки, а также дальнейшего использования алюминиевого капота.

Мощность 2,0-литровой рядной четверки K20C с турбонаддувом Type R увеличилась до 315 лошадиных сил и 310 фунтов крутящего момента, что на 9 л. с. и 15 фунт-фут больше.

Это стало возможным благодаря переработанному турбокомпрессору, который позволяет создавать давление в более широком диапазоне оборотов двигателя и способствует увеличению крутящего момента в среднем диапазоне. И это действительно работает, потому что этот двигатель абсолютно точен в диапазоне 3500-5000 об/мин. Мощность также была увеличена на 13% благодаря активному выпускному клапану и увеличенному центральному (из трех) выпускному патрубку.

Для повышения эффективности и улучшения охлаждения был проведен целый ряд усовершенствований, а для улучшения отклика дроссельной заслонки на стандартную шестиступенчатую механическую коробку передач был установлен более легкий одномассовый маховик (подробнее об этом позже).

Передняя часть значительно отличается от других Civics своей двухосевой передней подвеской с кулаками, вилкой и нижними рычагами из алюминия, и, что очень важно, специальной геометрией, которая обеспечивает отрицательный развал (боковое движение) для более четкого прохождения поворотов и дополнительный кастер (движение вперед-назад) для большей устойчивости.

Она также значительно уменьшает крутящий момент, что является ключевым для автомобиля, который посылает 315 л. с. только на передние колеса.

"Уменьшает" — ключевое слово, однако, поскольку крутящий момент, безусловно, все еще присутствует. Во время кругов на трассе Sonoma Raceway руль Type R стал жестким и неохотно раскручивался при возвращении на газ на выходе из крутых поворотов.

Это стало разочаровывать и сразу же вызвало воспоминания о том, как Toyota GR Corolla проносилась по таким же крутым поворотам с распределением мощности полного привода 50:50, освобождая передние колеса, чтобы больше сосредоточиться на задаче поворота. Honda утверждает, что полный привод увеличит сложность, вес и стоимость, причем последнее включает необходимость разработки платформы Civic для установки карданного вала и дополнительной оси.

Есть также тот факт, что двухосевая передняя подвеска действительно делает невероятно хорошую работу по уменьшению крутящего момента при выходе из крутых поворотов. Saab Viggen не "пилит" колеса при старте на прямой, и это не мешало нашим более спокойным поездкам по горным дорогам.

Для переднеприводного автомобиля Type R просто сенсационен

Он отлично поворачивает, а стандартный дифференциал ограниченного скольжения снижает вероятность пробуксовки колес при выходе из поворотов.

Подвеска также может похвастаться обновленными адаптивными амортизаторами с режимами Comfort, Sport и +R. Honda утверждает, что Comfort по жесткости довольно близок к фиксированным амортизаторам в Civic Si, что означает, что езда все еще остается на жесткой стороне вещей, но действительно комфортной для вышеупомянутых поездок на работу.

Он также обеспечивает большую податливость подвески, что делает его разумным выбором при движении по ухабистым горным дорогам (как это было у нас) или мокрой трассе (как это было у нас), чтобы шасси оставалось устойчивым, а шины соприкасались с дорожным покрытием. Индивидуальный режим Type R легко установить, чтобы оставить все в стандартном режиме Sport или специальном режиме +R (дроссель, рулевое управление, звук двигателя, дизайн датчиков и автоматический подбор оборотов), но оставить подвеску в более послушном состоянии.

И для протокола, профессиональный водитель Honda, присутствовавший в Сономе, также проходил круги в режиме Comfort на мокрой дороге, а затем в режиме Sport на сухой.

Рулевое управление было модернизировано за счет более жесткой торсионной балки и улучшенного программного обеспечения для улучшения ощущений и управляемости, хотя без наличия под рукой уходящего Type R невозможно понять, удалось ли Honda добиться успеха.

Система с двумя шестернями с переменным передаточным отношением уникально настроена для Type R, хотя, честно говоря, после поездок в горах и на треке она не оставила неизгладимого впечатления. Ее реакции и обратная связь просто вполне приемлемы для высокопроизводительного автомобиля (не то что у GR Corolla), и смена режимов не внесла существенной разницы. Если что и изменилось, то режим +R оказался слишком тяжелым.

Однако в тормозах нет ничего плохого: увеличенные 13,8-дюймовые передние роторы с четырехпоршневыми суппортами Brembo, окрашенными в красный цвет. Задние — 12 дюймов.

Они не только увеличивают тормозное усилие, но и представляют собой ключевую визуальную особенность и обновление по сравнению с Civic Si и его серыми суппортами, захватывающими относительно маленькие роторы. Они поддерживаются улучшенным охлаждением благодаря специальным воздушным каналам в бампере и новым пятиспицевым 19-дюймовым колесам. Педаль отлично модулируется и успокаивает.

Стандартными шинами являются 265/30R19 Michelin Pilot Sport 4S, которые на 20 мм шире, чем те, что использовались на предыдущем Type R, и были разработаны специально для нового поколения. В качестве опции предлагаются шины Michelin Pilot Sport Cup 2, но, опять же, влажные и/или холодные условия не позволили использовать их во время наших заездов в Сономе. Их минимальная рабочая температура составляет 51 градус.

Вдали от трассы Civic Type R — это решительно настроенная машина, которая в достаточной степени развивает восхитительные человеко-машинные интерфейсы, которые можно найти во все более впечатляющем трио Civic Sport Touring, Civic Si и Acura Integra A-Spec.

Он еще более веселый и способный на высоких скоростях, но при этом остается таким же простым и легким в управлении. Это не пугающий автомобиль, а те, кто устал от шестиступенчатой механической коробки передач (без тени сомнения), знают, что она не может быть проще в использовании как для новичков, так и для ветеранов. В комплекте с красивым массивным металлическим яйцом ручки переключения (в жаркую погоду берите перчатки), она изящно скользит на каждую передачу с чуть большей механической уверенностью, чем в случае с механической коробкой Sport Touring.

Действительно, вся трансмиссия является несомненным преимуществом Type R перед GR Corolla. Коробка передач этого автомобиля могла бы быть более точной, а педали тормоза и акселератора расположены слишком далеко друг от друга, что делает переключение на пониженную передачу крайне затруднительным.

В Civic Type R педали расположены точно, дроссельная заслонка легко переключается, а если вы не хотите этого делать, система автоматического подбора оборотов работает быстрее, чем у GR Corolla, причем не в одной, а в двух различных настройках (Comfort и Sport).

Это лишь один пример того, что основные элементы управления Civic Type R кажутся более отточенными и сложными, чем у его нового конкурента Toyota. Нельзя отрицать, что превосходная система полного привода GR Corolla обеспечивает преимущество в различных условиях вождения, особенно на треке, но все остальное в Type R кажется более взрослым в самом лучшем смысле этого слова. Это относится и к интерьеру, который в буквальном смысле намного больше в плане пространства для задних сидений и груза и может похвастаться превосходными материалами.

В частности, сиденья спереди покрыты прекрасной замшевой обивкой восхитительного красного оттенка, который переходит на ковры. Это выглядит гораздо богаче, чем интерьер Civic Si.

К сожалению, как и в Civic Si и Integra, заднее сиденье покрыто другой, более простой обивкой, которая больше похожа на сокращение расходов, чем на дизайн. Передние сиденья Type R также имеют более крупные, более жесткие фиксаторы и уникальную раздельную нижнюю часть сиденья, хорошо подходящую для трехпедального автомобиля, но они регулируются вручную и не имеют подогрева.

Да, сиденья Civic Sport Touring с подогревом и электроприводом в восьми направлениях могут весить больше, но это не значит, что остальная часть Type R сидела на диете. Этот автомобиль стоит 44 385 долларов, и, учитывая его общую цивилизованность и достаточное количество функций, он должен иметь сиденья с электроприводом.

Этот ценник ставит Type R в пределах 1500 долларов от Volkswagen Golf R, что, с одной стороны, кажется справедливым, учитывая, что его цивилизованность, набор функций и взрослое визуальное присутствие ставит его в один ряд с лучшим немецким хот-хэтчем.

Больше людей будут готовы потратить 44 385 долларов на Honda Civic, если он будет более хорошо оснащен и, да, более взрослым, чем типичные ультрапроизводительные компакты в облике WRX STI и GR Corolla. Конечно, у них есть полный привод, как и у Golf R. Возможно, для Civic Type R он не так уж необходим, но он был бы абсолютно точно лучше с чем-то вроде системы Honda i-VTM4 с вектором крутящего момента, возможно, даже неприкасаемой.