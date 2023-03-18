Ездить, как в 2154 году: каково это — управлять космическим джойстиком дикого концепт-кара Mercedes Avatar

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Кто из нас не представлял, каково это — управлять автомобилем из будущего? И мы не говорим о Honda Prelude 2028 года или чем-то подобном, как бы интересно это ни было.

Нет, мы говорим о десятилетиях, а может быть, и столетиях после того, что мы имеем сейчас, где даже такие причудливые понятия, как круглые шины, будут переосмыслены. Что-то сродни спиннеру из "Бегущего по лезвию" или одному из тех световых циклов из "Трона". Поэтому мы были ошеломлены, когда Mercedes-Benz предложил посидеть за рулем концепта Vision AVTR.

Mercedes представил AVTR на выставке CES в 2020 году в связи с предстоящим фильмом "Аватар: Путь воды", который выйдет на экраны 16 декабря. Автомобиль и фильм имеют одинаковое название, хотя Mercedes утверждает, что AVTR означает Advanced Vehicle TRansformation. Чтобы понять, что это значит, мы должны вникнуть в фантастический мир, который создал сценарист/режиссер Джеймс Кэмерон.

Фильм "Путь воды" является продолжением фильма "Аватар" 2009 года, в котором было представлено будущее, в котором люди исчерпали большую часть природных ресурсов Земли. Для поддержания цивилизации в 2154 году им необходимо добывать полезные ископаемые на других планетах, включая похожую на Землю луну Пандору.

К несчастью для людей, на Пандоре обитает разумная раса голубокожих гуманоидов, которые не дают нам добывать соединение, названное в буквальном переводе "унобтаниум". На'ви живут в гармонии с природой, охотятся с луком и стрелами, носят набедренные повязки и в целом не желают быть истребленными милитаризованной корпорацией по добыче полезных ископаемых.

Фильм стал новаторским в использовании спецэффектов. Кэмерон, известный по фильмам "Титаник", "Чужие" и "Терминатор 2: Судный день", говорил, что хотел снять фильм в 1990-х годах, но ему пришлось ждать десятилетие, пока технологии не догонят его.

Мы говорим об этом только для того, чтобы объяснить, каким визуальным пиршеством была природная красота Пандоры. Кэмерон нарисовал мир, наполненный биолюминесценцией, пышной растительностью и впечатляющими пейзажами.

Дизайнеры Mercedes хотели, чтобы AVTR выглядел так, как будто он принадлежит этому миру. Поэтому автомобиль пропитан дизайном настолько органичным, что Ford Taurus 1996 года выглядит как Volvo 240. В профиль его линии плавны и непрерывны, как речная галька, без углов и поворотов, обозначающих традиционную форму трех ящиков. Ультранизкая линия крыши плавно переходит в стеклянный пузырь салона, расположенный скорее между колесами, чем над ними. Кстати, о колесах — это сферы из уретановой кожи вместо традиционных дисков.

Самая звериная особенность автомобиля находится сзади, где массив из 33 бионических створок открывается и закрывается независимо друг от друга. Каждая из них движется на шарнирах из углеродного волокна, которые складываются в гармошку, как кусочки оригами.

Их легкость обеспечивает чрезвычайно быстрое срабатывание, и они могут быть запрограммированы на волнообразное мерцание, как у птицы, распушающей свои перья.

Соты отверстий излучают синий свет, но если вы внезапно остановитесь, створки станут вертикальными, как воздушные тормоза, а отверстия будут светиться красным. Это бесспорно красивый эффект, но вам, вероятно, не стоит смотреть на него слишком долго, если вы страдаете трипофобией.

Чтобы было понятно, машина никогда не появится в фильме "Аватар: Путь воды". В фильме машины — это враги, разрушители образа жизни аборигенов. Кроме того, цивилизация На'ви является доаграрной, и было бы довольно сложно управлять автомобилем в стране, где нет асфальтированных дорог.

Для Mercedes было бы легко — даже ожидаемо — остановиться на этом. Многие шоу-кары не пригодны для вождения, но компания пошла дальше, построила настоящий концепт и позволила нерадивым журналистам прокатиться на нем.

Подойдите к автомобилю, и он оживает с ослепительным набором световых анимаций, которые пульсируют и переливаются, как светящаяся флора Пандоры. Кажется, что автомобиль дышит, и это ощущение усиливается подергиванием задних створок. Взгляните на подсвеченную графику передней части, и вы поймете, где EQS и EQS SUV получили свои носы.

По нижней полке под задними фонарями, словно кометы, проносятся светодиоды. Даже колеса имеют пульсирующие световые узоры, образующие "спицы". Руководитель отдела дизайна Mercedes Горден Вагенер говорит, что они были вдохновлены деревянными спрайтами из фильма.

Стеклянные двери-ножницы распахиваются на массивных хромированных петлях, открывая доступ в салон. Точки света вихрятся и очерчивают края почти каждой поверхности салона, добавляя ощущение, что автомобиль каким-то образом живой. Для изящной посадки требуется откинуть заднюю часть тела на тонкие, похожие на листья сиденья, а затем закинуть ноги в машину.

AVTR расположен так низко, что вы не столько сидите, сколько откидываетесь назад. Первое, что вы замечаете, — это отсутствие перед вами рулевого колеса, экрана или каких-либо элементов управления. Приборная панель — это просто один размашистый пустой изгиб. Все управление автомобилем осуществляется с помощью джойстика в виде грибовидной шляпки на центральной консоли. Его расположение означает, что им может управлять как водитель, так и пассажир.

Для движения вперед нажмите на накладку, для движения назад — на накладку. Поверните ее влево или вправо, чтобы повернуть в этом направлении.

AVTR оснащен задним рулевым управлением, поэтому передние и задние колеса могут поворачиваться в противоположные стороны для уменьшения радиуса поворота. Поверните накладку влево или вправо, и колеса повернутся в том же направлении для диагонального крабового шага.

И нет, колеса не вращаются в трех измерениях, как Audi Уилла Смита в фильме "Я, робот". Сферическая форма выглядит круто, и только полоса на "экваторе" когда-либо касается земли. Таким образом, освещение на шинах остается неповрежденным.

Мы смогли проверить эти функции во время короткой поездки по парковке, но все оказалось не так интуитивно понятно, как кажется. Для моего мозга было бы более естественным вращение для поворота и крен для крабового шага.

Также было трудновато медленно нажимать на пэд во время движения автомобиля, так как у машины почти нет подвески, и мелкие неровности передавались через мою руку, чтобы непреднамеренно потрясти контроллер. Это не вина технологии как таковой. Это всего лишь концепт, и он не предназначен для движения со скоростью более нескольких миль в час. Также, по общему признанию, было бы проще, если бы я использовал доминирующую руку.

Отсутствие рулевого колеса позволяет превратить все пространство изогнутой приборной панели в своеобразный экран. Верхний проектор транслирует карту на поверхность, и, как кивок в сторону фильма, Пандора является одним из выбираемых мест. Изменения в меню осуществляются с помощью жестов.

Просто поднимите руку к месту над консолью, и вы увидите значки, проецируемые на вашу ладонь. Затем вы проводите рукой влево или вправо, чтобы сделать выбор. Как и сенсорный экран, это требует значительного внимания, поэтому такая система будет уместна только в автономном режиме.

Поскольку экологическая сознательность является главной темой фильмов "Аватар", Mercedes утверждает, что батарея емкостью 110 кВт/ч является органической и компостируемой благодаря использованию графена и отсутствию редкоземельных металлов. Общая мощность системы составляет 469 лошадиных сил, а энергия поступает от четырех двигателей, по одному на каждое колесо.

Это увлекательное упражнение на размышление — представить, как автомобиль из 2154 года — или, возможно, более точно, автомобиль, рожденный не на планете Земля — может отличаться от наших нынешних машин. Инженеры Mercedes заверили меня, что я привыкну к этому с большей практикой, но, возможно, это слишком большой эволюционный скачок для этого конкретного человека.