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Автор Ирина Гусакова

Эксперт: почему ваш автомобиль пора менять в этом году

Авто

Согласно статистике, 31% российских автовладельцев приобретает новые автомобили раз в 4-5 лет, а 29% — меняют автомобили раз в 6-10 лет. Более 40% россиян готовы приобрести следующий автомобиль с незначительной доплатой или скидкой по трейд-ин. По данным на начало 2022 года, самая распространенная причина смены авто — выход новой модели уже используемого автомобиля или изменение предпочтений в пользу другого бренда или сегмента. Так, 24% российских автовладельцев покупают новую машину под влиянием одного из этих факторов. О том, как понять, что автомобиль пора менять, рассказала читателям Pravda.Ru директор по коммуникациям ГК АВТОDOM Анна Уткина.

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Почему россияне избавляются от старых машин в 2022 году

Стоит отметить, что частота смены автомобиля определяется принадлежностью его владельца к конкретной возрастной группе. Представители старшего поколения быстрее привыкают к своему автомобилю, стараясь регулярно обслуживать его, продлевая тем самым срок эксплуатации используемого авто. Молодое поколение, напротив, не склонно владеть одним и тем же автомобилем длительное время и предпочитает заменить его на новый при наличии необходимых средств.

Ухудшение технического состояния автомобиля также становится причиной отказа от дальнейшей эксплуатации. Данной позиции придерживаются 22% опрошенных россиян. Ключевым показателем исправности авто служит стабильная работа основных систем (двигатель, аккумулятор), которая зависит от качества сборки, стиля вождения, обслуживания, надежности узлов и агрегатов. Следует выделить тот факт, что условия эксплуатации авто в России в отличие от США и государств Западной Европы характеризуются особой экстремальностью, в том числе из-за больших перепадов температур и специфики дорожного покрытия. Таким образом, при использовании авто испытывает дополнительную нагрузку, что может привести к более быстрому износу его деталей и комплектующих.

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Нестабильный авторынок — как одна из причин для смены авто

Со временем автомобиль начинает терять остаточную стоимость. Например, в течение первых 12 месяцев автомобиль премиум-сегмента теряет до 15% от своей начальной стоимости. За последующие два года цена автомобиля уменьшается еще до 20%. Таким образом, по истечении трехлетнего срока эксплуатации остаточная стоимость составляет около 70%. По этой причине многие россияне, планирующие продать автомобиль на вторичном рынке, стремятся сделать это до достижения им трехлетнего "возраста".

Но, по результатам опроса, 56% российских автовладельцев планируют при продаже автомобиля в течение ближайших 12-24 месяцев получить сумму, примерно равнозначную затратам при его покупке.

Смена автомобиля может быть обусловлена как личными предпочтениями автовладельца, так и техническим состоянием. В то же время нельзя забывать о том, что покупку нового автомобиля не следует откладывать на длительный срок, поскольку ситуация на авторынке отличается высокой нестабильностью.

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