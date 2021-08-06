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Автор Ирина Гусакова

Как правильно оформить автокредит: нюансы и подводные камни

Авто

Автомобиль уже давно не является роскошью, скорее вынужденной необходимостью. Однако зачастую на покупку хорошей машины денег просто не хватает. И тогда на помощь приходят банки. О том, что нужно учитывать при оформлении автокредита, рассказал Pravda. Ru руководитель ГК "Содействие" Алексей Лашко.

автосалон

Эксперт отмечает, что автосалон — это такой же бизнес, как и другие, цель которого — получить максимальную прибыль с клиента. Партнеры салона, страховые компании, банки — все предлагают комиссию салону за то, что тот продал их услугу. Соответственно, салону выгодно включать данные допуслуги в конечную цену для потребителя. С учетом современного дефицита автомобилей на рынке автосалоны ухитряются продавать не только допуслуги в виде резины зимней и летней, дополнительной шумоизоляции и т. д…

Если вы приобретаете авто под заказ и ждете его полгода, то за это время цена может несколько раз измениться. Автопроизводитель и автосалон не гарантируют, что цена машины, заказанной сегодня, останется неизменной в течение срока ожидания.

С большой неохотой вам будут продавать автомобиль за наличные, потому что автосалон заработает только маржу от автопроизводителя, но вы имеете на это полное право, напоминает Алексей Лашко.

Конечно же, вам предложат страховку и КАСКО, и ОСАГО, и кредит от банка. Не стоит со всем сразу соглашаться. Лучше до того, как решили приобрести автомобиль, зайти в несколько страховых компаний и попросить посчитать стоимость страховки. Обязать оформить страховку, не выходя из салона, вас не могут.

"С кредитом все так же. Обычно автосалон предлагает скидку клиенту за то, что тот взял кредит на автомобиль. Здесь нужно понимать, у какого банка вы берете кредит и какие дополнительные расходы требуются вам для того, чтобы его обслуживать. Есть кредиты от автопроизводителей, и тут могут быть абсолютно не рыночные ставки, например, 5-6% годовых.

В общем, нужно считать конечный продукт, который называется не просто "автомобиль", а "автомобиль в кредит". То есть если вы планируете платить за него 4-5 лет, нужно считать, во сколько он обойдется не сегодня, а через 5 лет в конкретной комплектации, в определенном банке и со страховкой, установленной страховой компанией.

К этой сумме нужно прибавить стоимость дополнительной сезонной резины, обслуживания. Также нужно прибавить налог на автомобиль. Посчитать все вместе за весь срок и посмотреть, во сколько реально встанет этот самый автомобиль, который вы хотите приобрести сегодня. Почему-то люди делают это крайне редко. Возможно, если бы начали делать, то поняли, что это насколько дорого, что лучше отказаться от покупки или увеличить первоначальный взнос, ну или взять более дешевый автомобиль", — отмечает эксперт.

Если все-таки переплата за весь срок кредита вас не напугала, не поленитесь уточнить, в каких автосалонах какие автомобили есть в наличии. Сравнить по комплектации и определить, где дешевле. Заранее выясните про допуслуги, их, как правило, помечают звездочкой. Рассчитайте стоимость кредита в разных банках, возможно, самым выгодным будет тот, в котором у вас зарплатная карта.

кредит

Дополнительно нужно узнать у автосалона, есть ли скидки за кредит, за страховку, за покупку через лизинговую компанию. Нужно понимать, что автосалон — это всего лишь продавец, и он продает то, что производит автопроизводитель, у которого есть свои программы по продвижению бренда и конкретной марки автомобиля. Есть разные скидки, и ими нужно пользоваться. Нужно понимать, как пользоваться финансовыми услугами, чтобы это было выгодно.

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