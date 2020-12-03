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Автор Игорь Буккер

Впереди электропаровоза? О преференциях для экологичного транспорта

Авто

Электромобили — путь к экологичному будущему в наши дни? Или же народ не готов воспринимать пока что новую форму жизни на дорогах? Время ли делать этому виду транспорта преференции и какие? На этот вопрос "Правде.Ру" отвечает председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

Игорь Буккер: Прошло сообщение, что новые парковочные места для электромобилей будут обозначать знаком парковки с дополнительной информационной табличкой. На таких местах обычным автомобилям парковаться будет запрещено, штраф в столице будет в размере 2500 рублей.

— Скорее всего, эта инициатива будет реализована.

— Насколько эта мера оправдана? Обычно такие преференции делаются для инвалидов.

— В общем, государство имеет право на автотранспортную политику. На поддержку тех или иных автомобилей в силу их большей экологичности, компактности. Все государства в принципе такую политику проводят. О взятии курса в сторону электромобиля явно можно спорить. Я бы все же начал с общественных дискуссий, а не так вот…

Начинать надо не с парковок, а создания инфраструктуры для электромобилей — есть проблема, как заправлять такой автомобиль. Те же электробусы чуть ли не по часу заправляются и выбиваются из графика. Именно поэтому у нас электромобили и не пользуются спросом. А уж потом льготы и преференции.

Наконец, надо нас всех убедить, что электромобиль — действительно более экологичный вид транспорта. Почему такая поддержка в нефтяной, газовой стране? Производство электроэнергии — тоже не всегда экологично. Вот что требуется от государства.

— Возможно, производство электроэнергии и наносит ущерб, но в городе все же будет меньше выхлопов. Может, эти знаки установят там, где идет подзарядка автомобиля, нет?

— Думаю, что к этому еще не готовы. Слишком много было бы подзарядок. Речь идет именно о преимуществах при парковках. Пока их не так много, меры можно задействовать. Но если так пытаются стимулировать покупку электромобилей, без комплексной политики это само по себе не пройдет.

— Что известно об опыте других стран? Я думаю, есть и положительные, и отрицательные стороны.

— К 2030 году запланировано сделать так, чтобы электромобили вытеснили бензиновые и дизельные. Но пока в том же ходу гибриды — с электрическим и бензиновым двигателем одновременно. Думаю, Россия пойдет по этому же пути. Такой вид позволит адаптироваться к новому двигателю при наличии старого. Может, потом появится что-то более современное и экологичное.

Не секрет, что исследуется солнечная энергия. Если изобрести дешевый доступный двигатель, работающий от Солнца — это будет переворот. Но пока солнечная энергия слишком дорога.

— А помните смешную инициативу со смешным названием "Ё-мобиль"?

— Да, инициатива Михаила Прохорова. Не получилось. Это ж как всегда: слишком много пиара и красивых слов, а потом фиаско. Не знаю, что именно привело к этому. Но в любом случае это говорит об отсутствии определенной государственной политики. Пока мы шарахаемся туда-сюда, еще долго у электромобилей будет много противников, в том числе нефтяное лобби. Оно так просто не смирится, это серьезный удар по их бизнесу.

Весь транспорт по-своему хорош?

— А какой процент столичного общественного транспорта перешел на электробусы?

— Мне непонятно, почему надо было убирать троллейбусы. Был же электрический транспорт, худо-бедно работал, люди к нему привыкли. И вдруг его убрали. Я не против электробусов, но за то, чтобы все жили. В других странах никто не убирает троллейбусы.

В регионах интересная картина. Где-то трамвай ликвидируют как класс, хотя люди им пользовались, а где-то трамвая не было, но стали прокладывать рельсы, вкладывая в это деньги.

Мне кажется, здесь нет ни политики, ни стратегии. Коммерческий интерес преобладает над долгосрочным, отсюда и эти шараханья. Не исключаю, что потом эти московские электробусы отменят под благовидным или не очень предлогом.

Ну если не было трамвая, нет на него денег — бог с ним. Если он был — зачем его убирать? Зачем убирать троллейбусы? Да, как выбьется сеть, они встают, здесь электробусы более автономны и защищены. Но все равно на ликвидацию куда больше тратят, чем на сохранение. Так что в России в силу ее особенностей должны все виды транспорта применяться. Не надо ничего ликвидировать.

Конечно, у бензиновых двигателей долгосрочной перспективы нет, так как нефть не бесконечна. А значит, надо искать альтернативу.

— А что происходит с электромобилями в зоне северных широт, где жестокие морозы? Да и Москве как-то так грянул холод, что "Икарусы" ломались.

— Тут должен специалист ответить. Это вопрос науки и техники. Если проблема существует, надо ее решать.

— Может, имеет сначала смысл обратиться к опыту других стран. Не изобретать колесо, а изучив, применять.

— Я бы в любом случае хотел, чтобы инициативе предшествовала общественная дискуссия, в том числе экспертная. С удовольствием бы послушал метеорологов, технологов, техников, механиков, которые знают, что такое электромобиль и как он себя ведет в различных погодных условиях. Я на эти вопросы ответить не могу, у меня другая специализация. И только потом давать преференции.

Ничего этого не сделано, нас опять ставят перед фактом. Вот меня часто смешит портал "Активный гражданин", где идут голосования про то, в какой цвет скамейки в парке красить. Бывают проблемы куда важнее, и почему граждан этих активных не спросить по электромобилям?

— А вот у вас есть сайт общества движения автомобилистов России? Там возможно проводить такого рода опросы?

— Эту тему мы конкретно не обсуждали. Но мое общение с различными автомобилистами показывает, что если решатся две проблемы (если электромобили по цене будут дешевле или хотя бы не дороже бензиновых и дизельных аналогов, второе — когда будет решена проблема с заправкой), то многие автовладельцы охотно пересядут на электромобиль.

 

Беседовал Игорь Буккер

Материал подготовил Михаил Закурдаев

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Редактор: Ирина Гусакова
Темы парковки электромобили виктор похмелкин
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