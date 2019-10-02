Что делать, если в пути поврежден бензобак

Никто из автолюбителей не застрахован в дороге от пробоины в бензобаке. Такая неприятность может случиться с каждым. Топливный бак в состоянии пробить даже мелкий камешек, отлетевший от колес машины. При этом от повреждения не защищен бензобак из любого материала — алюминия, стали или пластика. Что делать в такой ситуации?

Опыт дальнобойщиков поможет в ремонте бензобака

Если датчик горючего сообщает о внезапном снижении уровня топлива, а в салон "железного коня" проникает сильный запах бензина, значит обстановка небезопасная, но решаемая.

Чтобы ликвидировать повреждение топливного бака крупного размера, пригодится опыт дальнобойщиков и водителей со стажем.

Остановив автомобиль, необходимо подобрать болт соответствующей длины и диаметра. Если такой детали нет с собой, придется позаимствовать у автомобилистов, которые едут по этой дороге. Если удалось найти запасную камеру, нужно выкроить из нее резиновую шайбу-прокладку, которая будет препятствовать вытеканию топлива из бака.

Далее, вылив оставшееся топливо в свободную емкость, расширяют пробоину в пострадавшем бензобаке, берут шайбу и устанавливают болт с внутренней стороны. Стоит отметить, что сырая резина не подойдет для этой цели, нужно взять особый, бензостойкий материал. Дело в том, что податливая сырая резина растворится при контакте с бензином и все придется начинать сначала.

Если бензобак получил маленькую пробоину, тогда стоит использовать холодную сварку. У запасливого водителя она может оказаться с собой. Место около дыры очищают от пыли и грязи и обезжиривают.

После этого готовят состав из отвердителя и эпоксидного клея (его можно заменить "Моментом"). Затем этой смесью пропитывают тряпичный лоскут и затыкают им отверстие бензобака.

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Если под рукой нет самого необходимого

Зачастую при таком повреждении в дороге нет необходимых подручных средств. Но если автомобиль оснащен топливным насосом диафрагменного вида, значит полезным подспорьем окажется простая пластиковая бутылка, вмещающая 2,5 литра.

Необходимо взять шланг от бензонасоса, просунуть в пластиковую бутылку и накрепко прикрепить ее рядом с радиатором охлаждения или у бачка-омывателя.

После такой манипуляции можно доехать до ближайшей станции техобслуживания, чтобы мастера смогли квалифицированно устранить повреждение, используя специальное оборудование и средства.

Описанные советы по ликвидации пробоины в топливном баке — это экстренная неотложная помощь, которую необходимо оказать, если произошло ЧП. Но такой "ремонт" — временное явление.

Чтобы не беспокоиться о состоянии бензобака и своей безопасности, его нужно капитально отремонтировать в автосервисе. Если же топливный бак невозможно восстановить, то его заменят на новый.

Если нет возможности отремонтировать бензобак в пути, тогда выручит эвакуатор. Придется дожидаться помощи, но он без проблем транспортирует "железного коня" к месту ремонта на станцию технического обслуживания.

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Фото: nibox. ru