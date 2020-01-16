Все, что надо знать о фотографировании машины для продажи

В нашей статье мы рассказываем о том, насколько важны правильные фотографии подержанного автомобиля, для того, чтобы не сидеть и ждать покупателя месяцами, а продать его в кратчайшие сроки и при этом не прогадать в цене.

Чем проводить съёмку.

Конечно профессиональная зеркальная камера есть далеко не у каждого. Такой фотоаппарат очень дорогой, стоит только глянуть цены на такую технику в интернете. Естественно у обычного автовладельца, который решил снимать свою машину самостоятельно, есть два пути реализовать подобную фотосессию. Это можно сделать с помощью старой мыльницы, валяющейся в кладовке или использовать современный смартфон. Что касается мыльницы, то наверняка это старая модель, которую уже давно не выпускают. А вот если говорить о смартфоне, то тут все иначе. Интересно, что эти устройства стареют быстрее, чем их перестают производить. Последние модели смартфонов могут похвастаться матрицами, разрешение которых значительно опережает качество фотоаппаратов, которые выпускались в прошлом. Именно электронная составляющая современного смартфона компенсирует его примитивную оптику, которой могут похвастаться только зеркальные фотоаппараты. И тем не менее смартфон — это именно то, что поможет сделать отличные снимки.

В общем, наличия качественного не самого дешёвого смартфона вполне достаточно. Объектив телефона надо хорошо протереть перед съемкой. Также надо убедиться, что смартфон достаточно заряжен, а память способна вместить несколько десятков фотографий. Если говорить о правилах подобной фотосессии, то обычно считается, что десяти фотографий вполне достаточно, чтобы показать машину во всей ее красе, а также познакомить потенциального покупателя с интерьером машины и моторным отсеком. В целом это общий вид в профиль и анфас, три четверти сзади и спереди с двух сторон, фотография задней части автомобиля и несколько фотографий интерьера и моторного отсека.

Фотографии по периметру призваны показать покупателю, автомобиль со всех сторон и дать возможность убедиться в отсутствии явных и видимых дефектов. Важно, чтобы фотографии имели высокое разрешение. У потенциального покупателя должна быть возможность увеличить фото и рассмотреть некоторые части автомобиля как можно детальнее. И если фото салона, вряд ли подвергнется детальному анализу, то кузов будет исследован до мельчайших подробностей. Чем больше мегапикселей в камере смартфона, тем более подробным будет снимок, а значит покупатель получит более исчерпывающую информацию.

Также следует сказать о самих настройках камеры смартфона. Если автовладелец не профессиональный фотограф, то от экспериментов лучше воздержаться. Съемку лучше вести в автоматическом режиме, который обычно стоит по умолчанию. Как правило автоматический режим выбирает оптимальные показатели и снимки в подобном режиме получаются лучше всего. Можно конечно переходить на ручные настройки, но как показывает практика, если у человека нет опыта в фотографии, подобные эксперименты заканчиваются очень некачественными снимками. Даже изменив один параметр, можно напрочь испортить снимок. Не стоит забывать, что иногда впопыхах можно забыть о том, что стоит ручной режим и испортить таким образом всю фотосессию.

Единственный режим, который можно попробовать — это баланс яркости. Он так или иначе понятен интуитивно, но вот с контрастом не стоит играть, настройки этого параметра очень требовательны и скорее всего неопытный человек все испортит.

Где и когда проводить съёмку?

Делать фотосессию автомобиля абы где, не даст желаемого результата. Но именно так фотографируют свой автомобиль большинство желающих его продать. И причина этого не отсутствие фотографического вкуса, а скорее простое отсутствие элементарных знаний и навыков. Если глянуть на фотографии продаваемых автомобилей в журналах и досках объявлений в интернете и сравнить их с рекламными фотографиями в салонах и на сайтах автопроизводителей, то сразу станет понятно на чьем поле находится мяч.

И в случае, если автомобиль продает обычный человек, от фона на котором будет находится машина зависит как будут воспринимать ее будущие покупатели. Люди не столько видят автомобиль, сколько рассматривают снимок в целом. Причем все это происходит подсознательно. Общим правилом хорошего рекламного снимка, является фон, на котором будет смотреться машина. Важно чтобы он контрастировал с цветом автомобиля. Допускается небольшое сближение цвета тона и автомобиля, но очень важно, чтобы фон был одноцветным. Сделать такие снимки на улице очень сложно и даже невозможно. А если учесть, что автомобиль надо снимать с разных ракурсов, то задача ещё более усложняется.

Что точно не должно попадать в кадр, когда фотографируется автомобиль, то это столбы на которых висят оборванные объявления, мусорные контейнера, стройки или фасады грязных облезлых домов, кстати гаражи — это тоже очень неудачный фон. Естественно не стоит ради нескольких кадров ехать на живописную природу. Конечно если лес или река у вас под боком, то это хорошо, но специально нестись за десятки километров нет необходимости. Можно просто отыскать в городе площадку возле ровной однотонной стены, которая контрастирует с цветом автомобиля. Но в этом случае, меняя ракурс съёмки автомобиль придется постоянно переставлять и крутить на месте.

Продолжение следует…

Фото: 1gai.ru