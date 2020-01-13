Фотографируем машину перед продажей: полезные советы

Увы, но приходит время, когда автомобилисту надо прощаться со своим стальным другом. Это происходит по целому ряду причин, автомобиль может морально и технически устареть, автомобилист желает приобрести более новую модель или расходы на обслуживание старого автомобиля причиняют владельцу моральный и материальный ущерб. Соответственно автомобилисты решают продать автомобиль. Но поскольку рынок подержанных автомобилей очень огромный, то продать свою машину становится делом достаточно сложным и длительным. Продажа автомобиля может растянуться на месяцы и даже годы.

Все прекрасно знают, что реклама — двигатель торговли, и продажа машин тут не исключение. Понятно, что быстрая продажа машины зависит от многих факторов. Сюда входит правильная предпродажная подготовка автомобиля, а также нормальная и адекватная цена. Но мало кто знает, что качественно сделанные фотографии автомобиля могут увеличить шансы быстрой продажи от десяти до двадцати процентов. А это весьма высокий показатель.

Практически в любом случае, хорошая и качественная фотосессия даст потенциальному покупателю значительно больше информации, чем любой самый подробный разговор с продавцом по телефону или переписка через интернет. Человек всегда больше доверяет своим глазам, чем любым доводам собеседника. Более того, несколько хороших фотографий значительно сократят время на длительные телефонные разговоры. Тот, кто зацепился глазами за фотографии машины, или сразу отметит для себя ее положительные моменты, или сразу пройдет мимо. В любом случае, это хорошо, так как не заставит тратить время на пустые разговоры и встречи. Иногда потенциальный покупатель может сразу влюбиться в машину по фото и отличная сделка уже будет у вас в кармане.

Понятно, что привлекать к фотосессии профессионала для многих просто не по карману. Да и не все профессиональные фотографы умеют правильно снимать автомобили. В нашей статье мы поделимся многими секретами того, как продать свою машину с помощью хороших фотографий.

Подготовка автомобиля к фотосессии.

Понятно, что основная задача продавца — это показать свою машину в наиболее выгодном свете. Указать ее лучшие стороны и скрыть некоторые неочевидные недостатки. Без определенных манипуляций с автомобилем, сделать это достаточно сложно. Также следует отметить, что некоторые сайты по продаже автомобилей требуют от продавца размещения фотографий, сделанных определенным образом. Так что этот не простой каприз, а определенная необходимость. К фотографиям своей машины надо подходить очень серьезно, хотя бы ради того, чтобы уберечь себя от массы ненужных вопросов.

Если в обычной жизни, автомобилист ограничивался бюджетной мойкой автомобиля, то перед фотосессией надо будет потратиться. Автомобиль следует вымыть очень тщательно. При этом грязь надо убрать не только с плоскостей кузова, но и с порогов, нижней части бамперов и боковых зеркал. Важно хорошо вымыть колеса и натереть их черной мастикой. Желательно, чтобы автомобиль высушили сжатым воздухом. Любые, даже незначительные подтеки, могут смотреться как дефект кузова и навести потенциального покупателя на мрачные подозрения.

Если на фото будет красоваться сияющий от чистоты автомобиль, то покупатель подсознательно будет думать, что продавец внимательный и аккуратный человек, содержащий свою машину в отличном техническом состоянии. И такой машиной можно вполне заинтересоваться.

Естественно, что одной только мойкой поверхности автомобиля ограничиваться нельзя. Салону тоже надо уделить должное внимание. Обычно именно фото салона автомобиля, делает последний штрих, после чего заинтересованный человек набирает ваш номер. Поэтому мойка и чистка салона — это важный этап предпродажной подготовки. Кстати это хорошо знают перекупщики и тратят на эти процедуры большие деньги. В данном контексте надо сказать, что хорошо вымытый автомобиль, прошедший внутреннюю химчистку или тщательную самостоятельную мойку в салоне автомобиля, делает даже очень старый и потрепанный автомобиль очень привлекательным для покупки.

Отдельно стоит остановиться на вопросе о мойке двигателя. Однозначно надо сказать, что двигатель и моторный отсек мыть надо. Но тут есть один нюанс. Его надо мыть без особого усердия. Он должен быть относительно чистым, но при этом не должен блистать как новый. Когда мотор сияет, как только что сошедший с конвейера — это наводит на мысль, что продавец пытается таким образом скрыть какие-то дефекты. Среди таких дефектов часто выступают протекающие патрубки или пересохшие и растрескавшихся прокладки. Дело в том, что если покупатель придет со специалистом или сам будет разбираться в автомобиле, то чистый до блеска двигатель наоборот вызовет множество вопросов и даст пищу для подозрений. Ведь сам по себе рабочий мотор многое может сказать о состоянии машины. И именно грязь будет свидетельствовать в вашу пользу. Можно ограничиться лишь тем, что протереть все пластиковые части. Например, крышку воздушного фильтра или коробку с реле и предохранителями, а также можно хорошо вымыть ёмкости для жидкостей.

Продолжение следует…

Фото: carvanaekb. ru