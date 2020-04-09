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Автор Ксения Семенова

Иммобилайзер в авто: маленькая защита от большого угона

Авто

Наверняка все автолюбители слышали необычное слово "иммобилайзер". За ним прячется специальная система от угона, которая блокирует запуск двигателя, если производится попытка вмешательства в электронный блок управления мотором или размыкаются основные электрические цепи. Но эффективно ли оно? Рассматриваем ниже.

Иммобилайзер в авто: маленькая защита от большого угона

Как действует блокировщик и какие существуют виды этих систем?

Основная задача данного устройства понятна — не допустить запуск мотора. Возникает логичный вопрос: как оно это делает? Иммобилайзеры бывают двух видов — штатные и дополнительные. Эти способы защиты отличаются между собой.

В прошлом вышеуказанную систему можно было лицезреть не в каждой машине, и устройство приходилось приобретать дополнительно. Причем нередко встречались ситуации, когда из-за непрофессиональной работы по установке "блокировщиков" появлялись серьезные проблемы у самих водителей — электрические цепи размыкались, но в самый неудобный момент не хотели смыкаться, а машина не реагировала на попытки запуска двигателя.

Штатный иммобилайзер

Максимально простые системы (бесконтактные) работают по следующей схеме: метке (микросхеме или транспондер), вмонтированной в ключ, присваивается цифровой шифр — пароль. Когда автолюбитель проворачивает ключ в замке зажигания, метка становится активна и создает сигнал в виде своего шифра. Антенна, которая чаще всего располагается там же в замке зажигания, улавливает сигнал и отправляет его в блок управления "блокировщика". Тот, в свою очередь, сверяет пароли, и если они идентичны, то машина заводится.

Есть еще один вариант классических иммобилайзеров, который считается одним из самых модифицированных — это устройства, засекречивающие пароли при помощи транспондера с расширенными способностями.

Схема работы такова: когда водитель проворачивает ключ, ЭБУ системы создает для транспондера сообщение, которое он изучает и преобразует в цифровую подпись. При этом все послания отличаются друг от друга. Те же манипуляции совершает и блок управления, после чего сравнивает свою подпись с полученной от метки.

Дополнительный иммобилайзер

Системы данной группы заслуживают отдельного слова. Они могут быть дополнением к штатным иммобилайзерам либо применяться самостоятельно. Если заводское приспособление входит в блок управления мотором, то дополнительные девайсы влияют на электрические цепи, например, прерывают связь с топливным насосом или системой зажигания, используя аналоговое или цифровое реле.

Второй вариант считается более надежным для противодействия угону.

Эффективность устройства

Чем легче доступ к "блокировщику" двигателя, тем, понятное дело, угонщик быстрее до него доберется и сможет ликвидировать.

  • С одной стороны, встроенные системы не нуждаются в дополнительных действиях водителя, так как метка устанавливается в заводской ключ.
  • Но вместе с этим угонщику хватит лишь познаний о том, где располагается иммобилайзер, чтобы пресечь его работу.

Поможет ли приспособление избежать угона? В реальности данное устройство не является сигнализацией, так как не сообщает о попытке противозаконных действий. Специалисты уверены, что полагаться на штатные устройства не следует. Другая ситуация, когда водитель выбрал комплекс девайсов.

Отсюда следует, что идеальным вариантом будет использование не штатного иммобилайзера, а дополнительного, который можно установить в труднодоступные и секретные места в машине.

Фото: service-vao.ru

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Иммобилайзер что это такое / зачем он нужен / принцип работы иммобилайзера
Куратор: Игорь Моржаретто
Темы автомобиль безопасность
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