Что делать, если потеют стекла в автомобиле

Одной из проблем, с которой сталкиваются автолюбители, считается проблема запотевания стекол. Но в чем причина их запотевания и что нужно делать для восстановления видимости?

Большая влажность воздуха

Если автомобиль стоит длительное время без движения, салонная влажность воздуха уравнивается с уличной. Когда человек садится в авто, он наполняет салон автомобиля влажным воздухом от своего дыхания. Капли воды оседают на холодном стекле, создавая тонкую пелену.

Во время дождя подобная проблема становится значительнее. Очень часто стекла потеют так, что видимость практически полностью отсутствует. Но проблема легко решается путем включения обдува автомобильного отопителя на стекла. Видимость будет восстановлена в считанные минуты.

Если машина оборудована кондиционером, лучше его включить. Проблему запотевания он устранит гораздо быстрее печки. Переключатель обдува лучше переключить только на лобовое стекло.

Бывает, что причина запотевания стекол заключается только в повышенной влажности воздуха. В этом случае рекомендуется использовать специальные составы для предотвращения запотевания. Они представлены в виде спрея, который легко наносится и приносит длительный эффект. Стоимость таких баллончиков начинается от 200 рублей.

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Влажные коврики

Проблему мокрых автомобильных ковриков, являющихся причиной повышения влажности, стоит рассмотреть отдельно. Попробуйте отыскать причину попадания влаги на них. Есть вероятность, что вода попадает в салон из-за изношенности дверных уплотнителей или уплотнителя стекла. Если это так, потребуется замена.

Еще одна причина — протекание радиатора печки. При такой проблеме стекла покрываются жирной пленкой, состоящей из частиц охлаждающей жидкости. Удалить эту пелену можно только специальным средством для очистки стекол.

Водитель, заметив запотевание стекла, обычно направляет на него поток воздуха. Но, если охлаждающая жидкость протекает, запотевание только усилится. Подобный признак укажет вам на неисправность. Также при течи радиатора у водителя под ковриком можно найти подтеки антифриза. В этом случае радиатор нужно заменить.

Для профилактики нужно пару раз в год проветривать автомобильный салон, открывая все машинные двери и багажник. В таком состоянии автомобиль нужно оставить на сутки. Таким образом, вы высушите весь салон.

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Фильтр

Загрязненный салонный фильтр тоже часто является причиной запотевания стекол. За летний сезон в него попадает много мусора. При первых дождях фильтр отсыревает и перестает выполнять свою функцию. Из-за этого воздух в салоне становится влажным и грязным.

Проблему можно решить заменой фильтра. Рекомендуется использовать угольный фильтр, так как он лучше справляется с очисткой воздуха.

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Фото: liveinternet. ru