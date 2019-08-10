Апгрейд тормозных дисков - стоит ли делать перфорацию?

Перфорированные диски впервые привлекли к себе внимание в фильмах о стритрейсерах, но затем стали обычным явлением на тюнингованной машине.

Вся соль в температуре

Известно, что при торможении кинетическая энергия движения преобразуется в тепло. Количество тепла в тормозных дисках зависит от нескольких факторов: активность использования тормоза, вес автомобиля, скорость. Обычный режим торможения со скорости около 80 км/ч может разогреть диски до 70-95 °С, а повторы "газ-тормоз" следом друг за другом нагревают тормозные диски до 300-400 °С. Если диски получили объем тепла, который делает невозможным сброс давления, то для торможения нужно давить на педаль с невероятным усилием. И вероятно, что это не даст результат, тогда последствия очевидны. В городских условиях при обычном стиле вождения заводские диски вполне способны справиться с температурной нагрузкой. Но если приходиться чередовать длинные циклы торможения, или стиль вождения агрессивен, то надо плотно заняться вопросом апгрейда.

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Перфорированные диски

30-40 маленьких отверстий существенно снижают температура диска. Кроме того, за счет отверстий осуществляется отвод газа.

В качестве связки для скрепления тормозных колодок используются смолы. Газ, испускаемый смолами при перегреве, может стать своеобразной воздушной подушкой между тормозными дисками и колодками (по типу игры "Аэрохоккей"). При этом уменьшается сцепление и трение. Отверстия не дают слою газа держаться в целостности, обеспечивая его выход, что, в свою очередь, обеспечивает сцепление колодки с диском и помогает удалять пыль, попавшую в это пространство. Микрочастицы грязи или пыли способны уменьшать поверхность контакта, поэтому перфорация еще и способствует поддержанию площади соприкосновения.

Слотированные диски (с продольными углублениями)

Обычно слотированные диски имеют 8 пазов, равномерно распределенных по поверхности дисков. Эффект охлаждения такой же, как и от отверстий, но ниже риск раскола или трещины диска. Некоторые виды дизайна пазов позволяют делать выводы о том, в каком состоянии находится диск. Пазы также дают эффект "терки" — торможение становится более эффективным, но колодки изнашиваются быстрее. Поэтому в таких случаях колодки следует выбирать очень высокого качества.

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Как сделать перфорацию самостоятельно

Средняя цена на перфорированные или слотированные диски превышают в 3-4 раза среднюю цену обычных дисков. Поэтому многие автолюбители задумываются о самостоятельном усовершенствовании своих дисков.

Стоит помнить, что для обычных заводских тормозных дисков не предусмотрено воздействие дрели или фрезы, поэтому они зачастую раскалываются. Чтобы минимизировать риски, соблюдайте следующие рекомендации:

1. Не используйте электродрель. Идеальный инструмент — станок.

2. С каждого отверстия нужно снимать фаску.

3. Отверстия должны быть равномерно распределены, оптимальное количество 30-40 штук.

4. Сверлить можно только новые комплекты, которые еще 100% не использовались. Иначе изношенная поверхность и структура не даст провести апгрейд.

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Фото: motorsmarine. ru