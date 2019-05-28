Машины, которые водил Том Круз в кино

Невероятный, смелый, решительный герой франшизы "Миссия невыполнима" — Том Круз. Он почти всегда выполняет все опасные трюки сам, и многие из них связаны с автомобилями. Так, например, одним из первых удачных фильмов актера был "Дни грома", где Том сыграл гонщика и управлял машинами NASCAR. С этой картины началась его карьера и затем стала неразрывно связана с автомобилями: в фильмах он управляет и классическими американскими родстерами, и скоростными маслкарами, и мощными мотоциклами. Что же это были за автомобили?
Ferrari 250 GTO, который появлялся в фильме "Ванильное небо", является одним из самых редких автомобилей в мире. Ferrari 250 GTO редко появляется даже на аукционах. Легендарная модель Ferrari в должной мере собрала в себе все, чем славится эта марка, и стала автомобильной классикой, как только дебютировала много лет назад. Глядя, как Том Круз водит такую машину в фильме, можно смело утверждать, что он получает массу удовольствия от пребывания за ее рулем.
"Человек дождя" является одним из самых значительных фильмов 1980-х, который оказал свое влияние на кинематограф. В этом фильме Круз разъезжал на Buick Roadmaster 1949 года. Эта машина являет собой типичное воплощение идеи об идеальном седане своего времени. Машина оснащалась огромным количеством опций, облегчавших водителю вождение и делавших пребывание в ее салоне намного более приятным. Этот автомобиль с течением времени стал культовым и превратился в пример прекрасной и гармоничной машины, великолепной как внешним видом и салоном, так и механическим содержимым.
Фильм "Джек Ричер" — это наполненный действием боевик, от каждого кадра которого требуется выглядеть серьезным и мужественным. Немало помогло в этом присутствие маслкара Chevelle SS 1970 года, за рулем которого и находился Том Круз. Грохот двигателя этой машины, ее агрессивный и брутальный внешний вид служат достаточными причинами, чтобы понять ее выбор для этого фильма.
Том Круз владеет парой легендарных автомобилей Mustang. Модель Shelby GT350H 1966 года, которую можно было увидеть в "Рискованном бизнесе", считается одной из самых эффектных и мощных машин, какие только появлялись на экране. Помимо этого, Shelby GT350H 1966 года также является и одной из самых редких разновидностей линейки Mustang. Найти его для фильма было, должно быть, нелегким делом.
В конце 80-х и начале 90-х гонки Nascar еще не был особенно популярны, да и General Motors требовалось привести в порядок свой модельный ряд. В фильме "Дни грома" была показана модель Lumina во всей ее красоте, и он, по сути, стал огромным рекламным роликом для нее. Несомненно, что многие, пришедшие покупать ее, сделали это под впечатлением от фильма. Конечно же, показанная в фильме машина мало чем напоминала серийные модели, но все же была вполне узнаваема. Тома Круза можно лично счесть ответственным за популярность этой модели, да и концерна General Motors в 1980–1990-е годы.
Появившийся в этом фильме BMW M6 представляет собой мощный седан с восьмицилиндровым двигателем объемом 4,4 литра — одним из самых мощных из устанавливаемых на машины этой немецкой марки. Помимо этого фильма, машины BMW появлялись и в других фильмах Тома Круза, в том числе и таких, в которых могло показаться, что возложенная на его персонажа миссия невыполнима.
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