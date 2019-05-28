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Автор Ирина Гусакова

Машины, которые водил Том Круз в кино

Авто

Невероятный, смелый, решительный герой франшизы "Миссия невыполнима" — Том Круз. Он почти всегда выполняет все опасные трюки сам, и многие из них связаны с автомобилями. Так, например, одним из первых удачных фильмов актера был "Дни грома", где Том сыграл гонщика и управлял машинами NASCAR. С этой картины началась его карьера и затем стала неразрывно связана с автомобилями: в фильмах он управляет и классическими американскими родстерами, и скоростными маслкарами, и мощными мотоциклами. Что же это были за автомобили?

Ferrari 250 GTO, "Ванильное небо"

Ferrari 250 GTO
Ferrari 250 GTO

Ferrari 250 GTO, который появлялся в фильме "Ванильное небо", является одним из самых редких автомобилей в мире. Ferrari 250 GTO редко появляется даже на аукционах. Легендарная модель Ferrari в должной мере собрала в себе все, чем славится эта марка, и стала автомобильной классикой, как только дебютировала много лет назад. Глядя, как Том Круз водит такую машину в фильме, можно смело утверждать, что он получает массу удовольствия от пребывания за ее рулем.

Buick Roadmaster 1949 года, "Человек дождя"

Buick Roadmaster 1949 года
Buick Roadmaster 1949 года

"Человек дождя" является одним из самых значительных фильмов 1980-х, который оказал свое влияние на кинематограф. В этом фильме Круз разъезжал на Buick Roadmaster 1949 года. Эта машина являет собой типичное воплощение идеи об идеальном седане своего времени. Машина оснащалась огромным количеством опций, облегчавших водителю вождение и делавших пребывание в ее салоне намного более приятным. Этот автомобиль с течением времени стал культовым и превратился в пример прекрасной и гармоничной машины, великолепной как внешним видом и салоном, так и механическим содержимым.

Chevelle SS 1970 года, "Джек Ричер"

Chevelle SS 1970 года
Chevrolet Chevelle SS 1970 года

Фильм "Джек Ричер" — это наполненный действием боевик, от каждого кадра которого требуется выглядеть серьезным и мужественным. Немало помогло в этом присутствие маслкара Chevelle SS 1970 года, за рулем которого и находился Том Круз. Грохот двигателя этой машины, ее агрессивный и брутальный внешний вид служат достаточными причинами, чтобы понять ее выбор для этого фильма.

Shelby GT350H 1966 года, "Рискованный бизнес"

Shelby gt350h
Shelby gt350h

Том Круз владеет парой легендарных автомобилей Mustang. Модель Shelby GT350H 1966 года, которую можно было увидеть в "Рискованном бизнесе", считается одной из самых эффектных и мощных машин, какие только появлялись на экране. Помимо этого, Shelby GT350H 1966 года также является и одной из самых редких разновидностей линейки Mustang. Найти его для фильма было, должно быть, нелегким делом.

Lumina, "Дни грома"

Chevrolet Lumina
Chevrolet Lumina

В конце 80-х и начале 90-х гонки Nascar еще не был особенно популярны, да и General Motors требовалось привести в порядок свой модельный ряд. В фильме "Дни грома" была показана модель Lumina во всей ее красоте, и он, по сути, стал огромным рекламным роликом для нее. Несомненно, что многие, пришедшие покупать ее, сделали это под впечатлением от фильма. Конечно же, показанная в фильме машина мало чем напоминала серийные модели, но все же была вполне узнаваема. Тома Круза можно лично счесть ответственным за популярность этой модели, да и концерна General Motors в 1980–1990-е годы.

BMW M6, "Джек Ричер"

Появившийся в этом фильме BMW M6 представляет собой мощный седан с восьмицилиндровым двигателем объемом 4,4 литра — одним из самых мощных из устанавливаемых на машины этой немецкой марки. Помимо этого фильма, машины BMW появлялись и в других фильмах Тома Круза, в том числе и таких, в которых могло показаться, что возложенная на его персонажа миссия невыполнима.

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