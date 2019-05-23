Спорткары могут стоить немыслимых денег, но уступать на дороге более дешёвым машинам

Спортивные машины всегда привлекают к себе внимание любителей автомобилей. Именно спорткары воплощают в себе все то, чем автомобиль должен быть: скорость, мощь, стремительный изящный силуэт.

Такие машины ублажают взор, услаждают слух ревом мотора, восхищают маневренностью. Но далеко не все спорткары демонстрируют впечатляющие результаты на дороге и оправдывают возлагаемые на них надежды. Такие машины, хоть и относящиеся к спортивным, оказываются слишком медленными для этого громкого звания. Они могут великолепно выглядеть, производить впечатление стремительных и футуристичных, стоить немыслимых денег, но при этом уступать на дороге менее стильным и изящным конкурентам. А для спорткара это хуже всего.

Ferrari Mondial

Марка Ferrari является одной из самых популярных в том, что касается спорткаров. На протяжении многих лет эта итальянская компания создает одни из самых впечатляющих автомобилей. Но Mondial едва ли можно причислить к ним. Для спортивной машины эта модель демонстрирует слишком плохие характеристики, не отличаясь ни скоростью, ни низким временем разгона. Это и было причиной относительно низкой цены машины. В сравнении с другими моделями Ferrari, конечно же. Вдобавок ко всему, отмечалось, что модификация этой машины представляет собой настоящую проблему, что не сделало ее более популярной.

Jaguar E-Type

В наши дни марка Jaguar несколько сдала свои позиции, но в прошлом она произвела немало великолепных автомобилей. Но Jaguar E-Type не может быть примером качества и успеха компании. И прежде всего потому, что автомобиль очень плохо показывал себя в сравнении с другими спортивными машинами как в максимальной скорости, так и в разгоне. А то, что из-за конструктивных особенностей его оказалось почти невозможно улучшить, только усугубило ситуацию. При этом многие отмечали эффектный внешний вид автомобиля, позволявший ему неплохо продаваться, несмотря на проблемы с тормозами, фарами, тесным салоном, неудобными сиденьями и не самой удачной коробкой передач.

Lamborghini Urraco

Lamborghini Urraco является редкостью уже потому, что этот автомобиль считается неудачей знаменитого производителя спорткаров. Основной претензией к Urraco было плохое качество кузова и недостатки при его разработке, приводившие к тому, что срок жизни автомобиля был весьма коротким. Возможно, эти же причины привели к тому, что, несмотря на стремительный приземистый силуэт, машина не продемонстрировала рекордов скорости и была медленной в сравнении с другими спорткарами своего времени. Создатели машины не подразумевали возможность серьезных конструкционных изменений в ней, поэтому ее модификация, хоть и возможная, оказалась доступной только для самых опытных, упорных, настойчивых и трудолюбивых механиков. Но для таких усилий эту машину нужно было очень любить, что вряд ли было распространенным явлением — продавалась она очень плохо.

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