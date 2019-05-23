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Автор Ирина Гусакова

Спорткары могут стоить немыслимых денег, но уступать на дороге более дешёвым машинам

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Спортивные машины всегда привлекают к себе внимание любителей автомобилей. Именно спорткары воплощают в себе все то, чем автомобиль должен быть: скорость, мощь, стремительный изящный силуэт.

Спорткары могут стоить немыслимых денег, но уступать на дороге более дешёвым машинам

Такие машины ублажают взор, услаждают слух ревом мотора, восхищают маневренностью. Но далеко не все спорткары демонстрируют впечатляющие результаты на дороге и оправдывают возлагаемые на них надежды. Такие машины, хоть и относящиеся к спортивным, оказываются слишком медленными для этого громкого звания. Они могут великолепно выглядеть, производить впечатление стремительных и футуристичных, стоить немыслимых денег, но при этом уступать на дороге менее стильным и изящным конкурентам. А для спорткара это хуже всего.

Ferrari Mondial

Марка Ferrari является одной из самых популярных в том, что касается спорткаров. На протяжении многих лет эта итальянская компания создает одни из самых впечатляющих автомобилей. Но Mondial едва ли можно причислить к ним. Для спортивной машины эта модель демонстрирует слишком плохие характеристики, не отличаясь ни скоростью, ни низким временем разгона. Это и было причиной относительно низкой цены машины. В сравнении с другими моделями Ferrari, конечно же. Вдобавок ко всему, отмечалось, что модификация этой машины представляет собой настоящую проблему, что не сделало ее более популярной.

Jaguar E-Type

В наши дни марка Jaguar несколько сдала свои позиции, но в прошлом она произвела немало великолепных автомобилей. Но Jaguar E-Type не может быть примером качества и успеха компании. И прежде всего потому, что автомобиль очень плохо показывал себя в сравнении с другими спортивными машинами как в максимальной скорости, так и в разгоне. А то, что из-за конструктивных особенностей его оказалось почти невозможно улучшить, только усугубило ситуацию. При этом многие отмечали эффектный внешний вид автомобиля, позволявший ему неплохо продаваться, несмотря на проблемы с тормозами, фарами, тесным салоном, неудобными сиденьями и не самой удачной коробкой передач.

Lamborghini Urraco

Lamborghini Urraco является редкостью уже потому, что этот автомобиль считается неудачей знаменитого производителя спорткаров. Основной претензией к Urraco было плохое качество кузова и недостатки при его разработке, приводившие к тому, что срок жизни автомобиля был весьма коротким. Возможно, эти же причины привели к тому, что, несмотря на стремительный приземистый силуэт, машина не продемонстрировала рекордов скорости и была медленной в сравнении с другими спорткарами своего времени. Создатели машины не подразумевали возможность серьезных конструкционных изменений в ней, поэтому ее модификация, хоть и возможная, оказалась доступной только для самых опытных, упорных, настойчивых и трудолюбивых механиков. Но для таких усилий эту машину нужно было очень любить, что вряд ли было распространенным явлением — продавалась она очень плохо.

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