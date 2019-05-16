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Автор Сергей Бухранский

Что же это такое — компьютерная диагностика?

Авто

Сегодня на дворе уже давно 21 век. Но многие автомобилисты, так и остались в прошлом. Для них фраза: "компьютерная диагностика" — это что-то сродни фантастики. И они напрочь не желают связываться с такими СТО, где есть такая услуга. Другие, считают это чем-то запредельно дорогим и просто не хотят даже разузнать о таких услугах подробнее. Сам процесс диагностики автомобиля с помощью компьютерной техники, открыл новую страницу в сервисном обслуживание. Но при этом ещё множество автолюбителей смотрят на это с опаской и недоверием. И это большая ошибка. А почему это именно так, мы расскажем в нашей статье.

Что же это такое — компьютерная диагностика?

Для чего нужна компьютерная диагностика?

Компьютерная диагностика позволяет очень точно и глубоко проверить, и найти те неисправности, которые не сможет сразу определить даже опытный мастер. Такая диагностика показывает всю работу электронных систем, агрегатов автомобиля, системы управления и даже круиз-контроля. Целью компьютерного тестирования является выявление сразу комплекса возможных неисправностей или их причин.

Сегодня новый автомобиль — это сам по себе компьютер, который по своим способностям давно обошел первые персональные компьютеры. Как и другая вычислительная техника в автомобиле имеется запоминающее устройство и процессор. В процессе эксплуатации, все показатели автомобиля записываются и хранятся в памяти этого устройства. Также и все неисправности автомобиля фиксируются и запоминаются. Иногда автомобиль сам предупреждает об определенных проблемах, а иногда ему требуется диагностика на сервисе.

Этапы компьютерной диагностики

Изначально опытным мастером с использованием специального считывающего устройства проводится проверка автомобиля. То есть устройство считывает информацию, хранящуюся на носителе автомобиля и сравнивает ее с нормальными показателями, в случае каких-либо несоответствий, прибор выдает различные коды ошибки. Важно, чтобы оператор такой аппаратуры был хорошо подготовлен и мог расшифровать эти коды ошибок. По результатам сканирования уже можно понять, какая именно система дает сбой и на что надо обратить особое внимание.

Следующим этапом такой диагностики идёт о аналоговая проверка автомобиля. Мастер самостоятельно проверяет электрические цепи автомобиля на целостность и отсутствие замыканий. Эта проверка как бы дополняет компьютерное тестирование. Проверяется аккумулятор, целостность проводки, генератор и другие электрические элементы. Делается это по той причине, что если какая-то электрическая цепь или устройство неисправно, то и компьютерный анализ будет неполным.

После всех этих процедур, делается полный анализ и определяется список неисправностей. Когда все неисправности будут устранены, старые коды ошибок стираются и автомобильный компьютер начинает считывать новую информацию, что позволяет определять новые ошибки. Таким образом, подобная диагностика в разы точнее может определить неисправность в самом начале ее появления, что не под силу даже опытному мастеру.

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Что же это такое — компьютерная диагностика?

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Куратор: Игорь Моржаретто
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