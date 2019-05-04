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Автор Татьяна Новоселова

Интересные факты про автомобили

Авто

Современный человек, окруженный автомобилями, даже представить не может, как обходиться без них. Они — часть жизни, и с ними связано много интересного. Далеко не каждый автомобилист может похвастаться знаниями, например, из истории появления машин на дорогах городов.

Флаг вместо сигнала

Первые машины были "черепахами" по сравнению с сегодняшним транспортом. Но своим появлением они привнесли определенную опасность в ситуацию на дорогах. В 1865 г английские власти наложили строгое ограничение для автомобилей: по улицам населенных пунктов самодвижущиеся повозки должны передвигаться со скоростью не более 3км/ч. Еще перед автомобилем должен был идти человек с красным флагом, предупреждающий пешеходов о приближающемся транспортном средстве.

Пьяный водитель — смягчающее обстоятельство

Вождение в нетрезвом виде опасно как для самого водителя, так и для всех участников движения. Во многих странах выпивших водителей наказывают по всей строгости закона. А в Уругвае, что примечательно, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения не считается таким уж серьезным преступлением. При разбирательствах по дорожно-транспортным происшествиям этот факт рассматривается как смягчающее обстоятельство.

Автомобиль

Чем больше доход, тем больше штраф

Удивительная страна — Финляндия. В ней штрафы за нарушения правил дорожного движения не имеют фиксированной суммы. Все зависит от дохода нарушителя: больше получаешь — больше платишь. Если на дороге провинится миллионер, то ему придется расстаться с десятками или даже сотнями тысяч евро.

Им бы в Россию!

Часто, смотря фильмы по телевизору, отмечаешь, что в российских фильмах редко увидишь идеально чистые машины, а в западных наоборот — грязных не найти. Но англичане очень огорчаются при виде своих чистеньких авто: выглядят не натурально. Их это раздражает настолько, что они приобретают специальные баллончики с грязью, чтобы добавить автомобилю естественности.

Ох, уж эти англичане!

В Великобритании один человек имеет законное право управлять автомобилем без прав — королева. На членов королевской семьи это не распространяется. Но родственники королевы находят способы, чтобы выделиться. Например, принц Чарльз разъезжает на машинах, заправленных только биотопливом. Казалось бы, ничего примечательного, но… топливо производится из вина, выпущенного Англией сверх допустимого в Европе лимита.

Королева Англии Елизавета II
Королева Англии Елизавета II

Находчивые итальянцы решили проблему с ремнями безопасности

Стражи порядка на дорогах строго следят за безопасностью, заставляя обязательно пристегиваться ремнями безопасности даже пассажиров на задних сидениях. За невыполнение требований штрафы получают все: под раздачу попадают и водители, которые возят нарушителей. Но находчивые итальянцы додумались: они начали производить футболки с рисунком, имитирующим ремни. Одел такую, и спокоен: даже самый бдительный инспектор ничего не заподозрит.

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