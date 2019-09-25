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Автор Ирина Гусакова

Tesla Motors существовала до того, как в компанию пришёл Илон Маск

Авто

С тех пор как Tesla представила в 2008 году первую модель своего родстера, поклонники современных технологий и борцы за чистоту окружающей среды сделали продукцию этой компании едва ли не культовой. Предлагаем узнать любопытные факты о Tesla Motors.

Tesla Motors существовала до того, как в компанию пришёл Илон Маск

Илон Маск не является основателем компании Tesla Motors

Несмотря на то что Маск напрямую ассоциируется с Tesla и является главой компании, она существовала до того, как он пришел в нее. Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг создали компанию в 2003 году в попытке решить проблему зависимости от нефти. Они хотели разработать красивый и дорогой "вдохновляющий" автомобиль, который привлек бы внимание к не производящим выхлопов машинам и сделал бы их основным направлением индустрии.

В 2004 году они представили свой первый автомобиль. Именно тогда в компанию и пришел Маск. С его стороны поступили существенные инвестиции, в которых компания так нуждалась. Он возглавил совет директоров и стал контролирующим инвестором. Именно его деньги стали основным вложением в развитие машин серии А. Постепенно Маск становился лицом набиравшей популярность компании, и это ухудшило его отношения с Эберхардом вплоть до того, что им пришлось решать разногласия в судебном порядке.

  • Компания была названа в честь Николы Теслы, изобретателя и инженера, разработавшего первый электрический двигатель переменного тока.

Эберхард месяцами пытался найти подходящее название для компании. Основным тестером названий была его возлюбленная, которая оценивала, как звучит то или иное имя. Однажды, когда они были в "Диснейленде", Эберхард предложил название "Тесла", и оно пришлось всем по душе. Терпеннинг мгновенно зарегистрировал соответствующее имя сайта. Официальным днем рождения компании является 1 июля 2003 года.

Главное отличие автомобилей Tesla — это аккумуляторные батареи

На рынке в настоящее время имеется несколько моделей электромобилей. Это и Nissan Leaf, и Mercedes Benz B Class, но компания Tesla привлекает к себе все больше почитателей тем, что в ее автомобилях мощность сочетается с практичностью. Некоторые модели Tesla разгоняются до 100 километров в час менее чем за три секунды и могут проехать на одном заряде батареи более 430 километров. Это достигается благодаря использованию особой технологии аккумуляторов. Другие производители используют крупноформатные ячейки литий-ионных батарей, а машины Tesla имеют батареи, составленные из тысяч маленьких ячеек, подобных тем, которые используются в аккумуляторах ноутбуков.

  • В Соединенных Штатах еще одним преимуществом Tesla стала ее предусмотрительность.

Для того чтобы владельцы электромобилей могли совершать на них длительные поездки, компания повсеместно разместила зарядные станции. Позднее эта тенденция распространилась и на весь мир. В настоящее время у компании имеется 1332 зарядные станции с 10 тысячами заряжающих устройств. Стоимость пользования этими станциями включена в цену автомобиля.

Тесла Илона Маска
Тесла Илона Маска
  • Среди преимуществ автомобилей Tesla также называют и их безопасность.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США дала машинам этой компании самую высокую оценку касательно их безопасности. Так, модель S получила самый высокий рейтинг безопасности, чем любая другая машина за всю историю индустрии. В частности, когда тестировали прочность крыши этой модели, то сломался механизм, который производил пытавшееся сокрушить ее усилие.

Фото превью: investfuture.ru

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Tesla Model S | Как это устроено | Discovery
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы илон маск автомобиль никола тесла
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