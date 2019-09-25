С тех пор как Tesla представила в 2008 году первую модель своего родстера, поклонники современных технологий и борцы за чистоту окружающей среды сделали продукцию этой компании едва ли не культовой. Предлагаем узнать любопытные факты о Tesla Motors.
Несмотря на то что Маск напрямую ассоциируется с Tesla и является главой компании, она существовала до того, как он пришел в нее. Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг создали компанию в 2003 году в попытке решить проблему зависимости от нефти. Они хотели разработать красивый и дорогой "вдохновляющий" автомобиль, который привлек бы внимание к не производящим выхлопов машинам и сделал бы их основным направлением индустрии.
В 2004 году они представили свой первый автомобиль. Именно тогда в компанию и пришел Маск. С его стороны поступили существенные инвестиции, в которых компания так нуждалась. Он возглавил совет директоров и стал контролирующим инвестором. Именно его деньги стали основным вложением в развитие машин серии А. Постепенно Маск становился лицом набиравшей популярность компании, и это ухудшило его отношения с Эберхардом вплоть до того, что им пришлось решать разногласия в судебном порядке.
Эберхард месяцами пытался найти подходящее название для компании. Основным тестером названий была его возлюбленная, которая оценивала, как звучит то или иное имя. Однажды, когда они были в "Диснейленде", Эберхард предложил название "Тесла", и оно пришлось всем по душе. Терпеннинг мгновенно зарегистрировал соответствующее имя сайта. Официальным днем рождения компании является 1 июля 2003 года.
На рынке в настоящее время имеется несколько моделей электромобилей. Это и Nissan Leaf, и Mercedes Benz B Class, но компания Tesla привлекает к себе все больше почитателей тем, что в ее автомобилях мощность сочетается с практичностью. Некоторые модели Tesla разгоняются до 100 километров в час менее чем за три секунды и могут проехать на одном заряде батареи более 430 километров. Это достигается благодаря использованию особой технологии аккумуляторов. Другие производители используют крупноформатные ячейки литий-ионных батарей, а машины Tesla имеют батареи, составленные из тысяч маленьких ячеек, подобных тем, которые используются в аккумуляторах ноутбуков.
Для того чтобы владельцы электромобилей могли совершать на них длительные поездки, компания повсеместно разместила зарядные станции. Позднее эта тенденция распространилась и на весь мир. В настоящее время у компании имеется 1332 зарядные станции с 10 тысячами заряжающих устройств. Стоимость пользования этими станциями включена в цену автомобиля.
Национальная администрация безопасности дорожного движения США дала машинам этой компании самую высокую оценку касательно их безопасности. Так, модель S получила самый высокий рейтинг безопасности, чем любая другая машина за всю историю индустрии. В частности, когда тестировали прочность крыши этой модели, то сломался механизм, который производил пытавшееся сокрушить ее усилие.
Фото превью: investfuture.ru
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