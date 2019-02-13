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Автор Мария Иванова

История Rolls-Royce: всё началось с ресторана, и родилась машина высокого класса

Авто

Джентльмены говорили о новом авто, обсуждали его создание, это пока что были только планы, но они уже заключили договор о создании бизнеса — компании Rolls-Royce. Родилась машина высокого качества, изначально они хотели создать именно хорошее авто, неважно, сколько на это уйдет денег. А все началось вот с чего. Ройс купил Decauville, французский двухцилиндровый кар, он не стал идеальным в глазах хозяина, и тот стал думать, что не так.

Rolls Royce
Rolls Royce Phantom, 2020 г.

Ройс смог сделать авто лучше Decauville

На своем собственном предприятии Ройс изготовил три авто — все они имели двухцилиндровые двигатели, а еще имели мощность в 10 лошадиных сил. Так вышло, что во время учебы на Нортонской железной дороге Рой научился ценить качество, точность и надежность, такие машины он и делал. С апреля 1904 года стали выходить невероятно тихие и серьёзные автомобили, двигатели могли набирать 100 оборотов за рекордное время, тогда ни один другой автомобиль не был на это способен. В общем, Ройс смог сделать авто лучше Decauville и об этом стали говорить.

 Роллс и Ройс придумали авто с восьмицилиндровым двигателем "Легалимит"

За два года, с 1904 по 1906-й, созданная друзьями Ройсом и Роллом компания выпустила модели 12PS, 15PS, 20PS, 30PS. Это были небольшого размеры машины с двухцилиндровыми двигателями, но несколько все же было с трехцилиндровыми — всего шесть штук. Уникальными на тот момент стали машины с двигателем из двух блоков, то есть это два блока по четыре цилиндра. А еще Роллс и Ройс придумали авто с восьмицилиндровым двигателем, может быть вы знаете о "Легалимите". Их авто стали рекордсменами на всемирно известных гонках, это были победы машин на "Сильвер Трофи" в Эмпайр-Сити и на "Турист Трофи".

Буквы RR на скатерти

Конечно, очень интересно, как появилась всемирно известная эмблема компании. Точно сказать никто не может, но есть мнение, что в 1907 году Ройс был в ресторане и увидел буквы RR на скатерти. Так вот, изначально эмблема была красного цвета, а уже потом стала черного. Почему? Есть две основные версии:

  • первая — когда машины были окрашены в бордовые и красные тона, RR терялась;
  • вторая — когда умер Ройс, компания объявила траур.

Дата изменения тоже неизвестна, одни источники утверждают, что это произошло в 1930-м, другие — в 1933 году.

Фото: mirinteresen.net

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Куратор: Игорь Моржаретто
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