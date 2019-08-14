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Автор Ксения Семенова

Машина в лизинг: новая возможность для физлиц

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Еще недавно единственным вариантом покупки транспортного средства для физических лиц был кредит или вложение личных финансов. Несколько лет назад в финансовом сегменте появилась новая возможность, которая связала эти два понятия — лизинг автомобилей. До этого такой способ покупки машины был доступен только юридическим лицам.

Понятие "лизинг"

Лизинг — прототип аренды транспортного средства с возможностью последующего приобретения. Естественно, присутствуют несколько отличий между лизингом и стандартной арендой. Так, человек, прибегший к покупке автомобиля с помощью лизинга, оплачивает только топливо. Остальные траты, куда входят: техническое обслуживание, постановка на учет в госструктуре, смена шин в разные сезоны года — прямая обязанность лизингодателя. В ситуации с арендой транспортного средства все перечисленные траты придется делать человеку, воспользовавшемуся услугой.

У лизинга есть общие черты с рядовым кредитом. Например, присутствует необходимость внести первоначальный взнос (чаще всего это 20-40% от цены автомобиля), а далее, на протяжении каждого месяца, исходя из условий договора, придется вкладывать фиксированную сумму. Значительное отличие от кредита — предмет сделки до окончания долговых обязательств остается в собственности продавца, когда при обычном займе ТС можно оформить на себя, и оно становится залоговым имуществом.

Аналогичная схема была создана для предпринимателей, чтобы сделать проще их первые шаги на пути к созданию собственного дела, но теперь такая возможность стала доступна и рядовым гражданам.

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Как происходит процедура оформления лизинга для физлиц?

Первостепенно отметим условия к кандидатам для получения возможности оформить автомобиль в лизинг: человек должен являться гражданином РФ, быть старше 18-ти лет, а также нужно иметь прописку в Москве или области. На данный момент программа действует только в этих районах, но в дальнейшем планируется привлечь и другие географические зоны страны.

Чтобы оформить заявление на получение лизинга следует обратиться в финансовую компанию, занимающуюся данными вопросами и предоставить некоторые документы, куда также входит заявление о выбранном транспортном средстве.

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Далее, организация оформляет с клиентом договор аренды, где прописывается пункт о том, что передача автомобиля в собственность возможна только после полной выплаты указанной суммы. Следом, после подписания документов необходимо внести первоначальный взнос и оформить страховку на авто в определенной страховой компании. Лизингодатель, предоставляющий эту возможность, по окончании ранее указанных шагов, должен провести техническую оценку автомобиля, а также поставить на учет в ГИБДД. И все, после этого гражданин получает своего "железного коня" для дальнейшей эксплуатации.

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Фото превью: credits.ru

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Машина в лизинг: новая возможность для физлиц
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