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Автор Ксения Семенова

Почему масло не следует доливать, а нужно только менять?

Авто

Один из самых верных способов "убить" машину — каждый раз самостоятельно осуществлять долив масла. Речь идет о технической жидкости, чрезмерный расход которой, по соображениям части владельцев авто, позволяет не делать полную замену, ограничившись частичным доливом. Для современных иномарок такой подход является пагубным. В большинстве случаев это чревато дорогостоящим ремонтом. Почему так происходит? 

Почему масло не следует доливать, а нужно только менять?

По каким причинам нельзя доливать масло?

При повышенном "поедании" масла, например, свыше литра на 2 тыс. км, здравомыслящий водитель подумает о ремонте поршневой, а вот другой просто перестанет менять масло, а начнет на постоянной основе его доливать. Естественно, присутствие данной технической жидкости важнее ее качества, но в момент рабочей деятельности она способна трансформироваться под влиянием агрессивной химии и продуктов износа. В сложившейся ситуации не спасет даже очистка фильтром.

Долив свежей дозы моторной жидкости частично восстанавливает объем присадок и фракционный состав, но это будет действовать непродолжительное время, а щелочное число в принципе не дойдет до положительного значения. Кроме того, картер работает по схеме гравитационного фильтра, то есть некоторые массивные и плотные отложения направляются на дно картера, где соединяются с углеводородными композициями. Полученная масса не может прокинуть сквозь фильтр, но создает значительный всплеск уровня загрязнений, допустим, если увеличить обороты двигателя.

Масляный фильтр, который установлен почти на всех нынешних моделях авто, процеживает не все количество масла. На больших оборотах либо при сильной вязкости значительный объем масла проникает через байпасный клапан фильтра вкупе с образовавшимися загрязнителями, например, с частицами износа мотора. Когда данные компоненты попадают в подшипники,  увеличивается скорость износа большинства составляющих, от вкладышей коленвала до цепей двигателя.

Значительно усугубляет положение еще один момент: переход на более дешевое масло. В результате это может привести к повреждению всех деталей мотора, ввиду чего его проще выкинуть. Конечно, можно и отремонтировать, если двигатель подает надежды, и его реанимация не сильно ударит по кошельку. Но такая ситуация встречается крайне редко.

Доливка масла в двигатель
Доливка масла в двигатель

В чём плюсы полной замены масла?

При сливе всего имеющегося масла, донный слой в картере ликвидируется значительно быстрее, немного даже очищая образовавшиеся загрязнения у сетки маслозаборника. Если заливка нового масла происходит через ГБЦ, то значительная скорость потока также смывает присутствующие загрязнения.

Свежее масло обладает значительным моющим эффектом и высоким щелочным показателем, что поможет тщательно промыть двигатель на протяжении первой 1000 километров, а мусор будет отправлен в масляный фильтр. Кроме того, качественное новое масло частично возвратит былую эластичность стареющим резинотехническим составляющим автомобиля.

Фото: "АвтоВзгляд"

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ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ДОЛИВАТЬ МАСЛО
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы автомобиль
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