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Автор Сергей Сет

Автолайфхаки: "антидождь" и полировка кузова своими руками

Авто

Автомобиль сегодня стал неотъемлемой частью жизни каждого члена общества, в какой бы стране он ни жил. Но собственный автомобиль не только предоставляет массу преимуществ, с его приобретением у автовладельца возникает море проблем. Какие-то он решает с помощью специалистов автосервиса, а некоторые может решить и сам.

Пропитка для лобового стекла: как изготовить и нанести самому?

Многие автолюбители попадали в сильный ливень или в метель, и каждый наверняка сталкивался с тем, что мало того, что "дворники" не справлялись с потоками воды или растаявшего снега, так и стекла окон, не имеющих очистителей, заливало водой так, что терялась всякая видимость. Казалось бы, с этим явлением бороться невозможно. Но знающие люди нашли средство, помогающее водителю справляться с потоками дождя.

авто

Изготовить такое средство и нанести его на стекла автомобиля можно своими руками.

Для того, чтобы получить водоотталкивающую пропитку, нужно взять обыкновенный парафин, который слегка разбавим уайт-спиритом для получения жидкой консистенции. Затем нанесем получившийся раствор на стекла автомобиля с помощью любого нетканого полотна.

Парафин, добытый из обыкновенной свечи, нужно натереть на терке. Затем добавить туда растворителя и перемешать до полного растворения парафина. 

Работая с растворителем, соблюдайте осторожность!

Готовый состав можно наносить на стекло. Но до этой операции само стекло необходимо

  • тщательно помыть,
  • обезжирить специальным составом,
  • затем высушить с помощью бумажных салфеток.

После этого нанесите раствор на стекло ватными дисками. После высыхания предстоит еще отполировать стекло автомобильными салфетками. Во время этой операции нужно следить за тем, чтобы между салфеткой и покрытием не оказалось случайного затвердевшего кусочка грязи, чтобы не поцарапать поверхность.

Теперь, попав в сильный дождь, стекла вашего автомобиля будут намного лучше отталкивать воду.

авто

Полировка кузова кондиционеров для волос. Как?

Каждый обладатель личного автомобиля хочет, чтобы у его железного коня был красивый вид. Особенно, если этот водитель — женщина, особо не разбирающаяся в тонкостях автодела.

Так, для придания блеска поверхности автомобиля обычно применяют полироли. Но что делать женщине-водителю, если у нее под рукой не оказалось такого средства?

Знатоки говорят, что в подобных случаях спасает обычный кондиционер для волос, который есть у каждой женщины в ванной. Если разбавить ведро воды половиной чашки кондиционера, то получится прекрасный раствор для придания блеска автомобилю.

Разумеется, перед нанесением на кузов раствора с помощью замшевой тряпки нужно обязательно тщательно помыть и протереть кузов.

Не всему, что пишут, можно доверять. Поэтому попробуйте сначала оба этих способа на небольших участках стекла или кузова вашего автомобиля, чтобы убедиться в их эффективности.

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Полировка лобового стекла пищевой содой!!!
Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы авто антидождь автомобиль
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