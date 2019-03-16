Автомобиль сегодня стал неотъемлемой частью жизни каждого члена общества, в какой бы стране он ни жил. Но собственный автомобиль не только предоставляет массу преимуществ, с его приобретением у автовладельца возникает море проблем. Какие-то он решает с помощью специалистов автосервиса, а некоторые может решить и сам.
Многие автолюбители попадали в сильный ливень или в метель, и каждый наверняка сталкивался с тем, что мало того, что "дворники" не справлялись с потоками воды или растаявшего снега, так и стекла окон, не имеющих очистителей, заливало водой так, что терялась всякая видимость. Казалось бы, с этим явлением бороться невозможно. Но знающие люди нашли средство, помогающее водителю справляться с потоками дождя.
Изготовить такое средство и нанести его на стекла автомобиля можно своими руками.
Для того, чтобы получить водоотталкивающую пропитку, нужно взять обыкновенный парафин, который слегка разбавим уайт-спиритом для получения жидкой консистенции. Затем нанесем получившийся раствор на стекла автомобиля с помощью любого нетканого полотна.
Парафин, добытый из обыкновенной свечи, нужно натереть на терке. Затем добавить туда растворителя и перемешать до полного растворения парафина.
Работая с растворителем, соблюдайте осторожность!
Готовый состав можно наносить на стекло. Но до этой операции само стекло необходимо
После этого нанесите раствор на стекло ватными дисками. После высыхания предстоит еще отполировать стекло автомобильными салфетками. Во время этой операции нужно следить за тем, чтобы между салфеткой и покрытием не оказалось случайного затвердевшего кусочка грязи, чтобы не поцарапать поверхность.
Теперь, попав в сильный дождь, стекла вашего автомобиля будут намного лучше отталкивать воду.
Каждый обладатель личного автомобиля хочет, чтобы у его железного коня был красивый вид. Особенно, если этот водитель — женщина, особо не разбирающаяся в тонкостях автодела.
Так, для придания блеска поверхности автомобиля обычно применяют полироли. Но что делать женщине-водителю, если у нее под рукой не оказалось такого средства?
Знатоки говорят, что в подобных случаях спасает обычный кондиционер для волос, который есть у каждой женщины в ванной. Если разбавить ведро воды половиной чашки кондиционера, то получится прекрасный раствор для придания блеска автомобилю.
Разумеется, перед нанесением на кузов раствора с помощью замшевой тряпки нужно обязательно тщательно помыть и протереть кузов.
Не всему, что пишут, можно доверять. Поэтому попробуйте сначала оба этих способа на небольших участках стекла или кузова вашего автомобиля, чтобы убедиться в их эффективности.
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