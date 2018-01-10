Украина сдала Одессу ради американской мечты

Похоже, Украина ускоренными темпами ведет подготовку к созданию в Одессе базы ВМС США. Иначе чем объяснить тот факт, что каждые три месяца в этот порт заходят американские военные корабли. На этот раз, пока россияне отмечали Рождество, в Одессу под покровом ночи прибыл эскадренный миноносец ВМС США USS Carney DDG-64.

USS James E. Williams (DDG-95). ФОТО: ru.wikipedia.org

Цель визита, как сообщает 6-й флот ВМС США, заключается в "проведении операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО".

Предыдущий визит американского боевого корабля в Одессу состоялся в середине ноябре 2017 года. Тогда гостем Украины стал эсминец ВМС США USS James E. Williams, который пробыл в пору Одессы более двух недель — до 2 декабря. На борту американского эсминца было 96 универсальных пусковых установок с крылатыми ракетами "Томагавк" и 64 единицы зенитных ракет "Стандарт-3".

В свою очередь, эсминец ВМС США USS Carney DDG-64 оборудован системой ПРО "Иджис" для защиты от баллистических ракет. На борту эсминца имеются также ракеты "Томагавк". С борта корабля может взлетать ударный вертолет Seahawk SH-60, одна из задач которого — переброска десанта.

Эсминец Carney оснащен новейшим радиолокационным оборудованием, а значит, можно предположить, что одна из целей визита в Одессу — осуществление разведывательной деятельности и сбор секретной информации.

Одновременно в Очакове Николаевской области специалисты ВМС США продолжают начавшееся в июле 2017 года строительство Центра оперативного управления для флота Украины. Таким образом, Пентагон под видом военной помощи Украине развертывает в Очакове и Одессе современную инфраструктуру для ведения военных операций и разведывательной деятельности НАТО на Черном море.

Если учесть, что порт Одесса находится всего в 300 километрах от главной базы Черноморского флота России в Севастополе, становится понятной активизация американского военно-морского флота на этом участке Черного моря. Кстати, в первые дни нового года патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полет вблизи побережья Крыма.

Нынешний режим в Киеве взял курс на вступление Украины в НАТО, и создание в Одессе базы ВМС США является частью этого плана. В декабре 2014 года Верховная рада приняла законопроект об отказе от внеблокового статуса. А после своего избрания на пост президента Петр Порошенко объявил вступление страны в НАТО "главным приоритетом украинской внешней политики".

В интервью агентству Bloomberg Порошенко назвал НАТО "единственным эффективным механизмом безопасности в мире". Таким образом, Киев бросает откровенный вызов Кремлю, заявляя о своем намерении войти в Североатлантический альянс. Какие контрмеры может принять Москва, пока не понятно, но вряд ли Кремль останется сторонним наблюдателем.

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