Гибель охотников на Лавовом озере осталась нераскрытой спустя сто лет

Это преступление, произошедшее почти столетие назад, до сих пор числится нераскрытым. Трое трапперов — охотников за мехом — были жестоко убиты в районе Лавового озера, расположенного в Национальном лесу Дешут в Каскадных горах Орегона. И, хотя следствие велось очень тщательно, вычислить убийц так и не удалось.

Пустая хижина

Эдвард Николс, Рой Уилсон и Дьюи Моррис отправились на промысел ещё осенью 1923 года. Трапперы поселились в небольшой хижине на берегу Лавового озера.

Родные и знакомые троих охотников забеспокоились, когда от тех в течение нескольких недель не поступало никаких вестей. Брат Дьюи Морриса, Иннис Оуэн Моррис, проверил хижину на берегу и обнаружил, что она пуста. Но лишь в апреле, когда подтаял снег, удалось организовать поиски пропавших.

Выяснилось, что пропали сани, которыми пользовались трапперы. Также из загона за хижиной исчезли пять ценных меховых лисиц. Там же валялся испачканный кровью молоток.

Внутри хижины был накрыт обеденный стол, в кастрюлях на плите лежала подгоревшая пища. Также на своих местах остались одежда мужчин, их оружие и снаряжение. Следы борьбы или взлома отсутствовали.

Тела подо льдом

Вскоре местный шериф Кларенс А. Адамс обнаружил брошенные на берегу замёрзшего водоёма сани. На них виднелись тёмные пятна, похожие на кровь. В стороне под деревом лежали освежёванные останки четырёх лис. На тропе, ведущей к озеру, чернели давно засохшие лужи крови. Здесь же были найдены клочки волос и человеческий зуб. И, наконец, после исследования явно намеренно выпиленной проруби во льду наверх были извлечены трупы троих мужчин. Судя по повреждениям на телах, охотников сначала жестоко избили, а затем расстреляли.

Видимо, в Николса стреляли с близкого расстояния из ружья. Пуля оторвала ему нижнюю часть правой челюсти и фрагмент грудной клетки. Рою Уилсону прострелили зарядом правое плечо. Также у него торчала пуля за правым ухом. Дьюи Морриса ранили в левый локоть, а в его черепе позади правого уха виднелась дыра диаметром чуть больше серебряного доллара.

Вскрытие показало, что причиной смерти стали не только огнестрельные ранения, но и травмы тупым предметом — вероятнее всего, тем самым окровавленным молотком, что был найден в загоне.

Шериф пришёл к выводу, что трапперов, скорее всего, специально выманили из хижины, когда те собирались обедать. Затем преступники на санях отвезли тела к озеру и сбросили в прорубь.

Подозреваемые без улик

Но кто и зачем совершил это убийство? В поисках подозреваемых следствие сначала вышло на некоего Индиана Эриксона — местного лесоруба и самогонщика, который жил в хижине возле озера Культус. Однако никаких улик против Эриксона найти не удалось — более того, у него оказалось надёжное алиби.

Следующим подозреваемым стал некий Ли Коллинз. Кто-то вспомнил, что прошлым летом Николс обвинил Коллинза в краже у него кошелька, а тот пригрозил трапперу физической расправой.

Дальнейшее расследование показало, что на самом деле Коллинза звали Чарльз Кимзи и у него было преступное прошлое. На тот момент Кимзи разыскивали за ограбление дилижанса с покушением на убийство. Кроме того, дорожный полицейский из Портленда утверждал, что 24 января 1924 года к нему подошёл мужчина с мешком, чья внешность подходила под описание Кимзи, и спросил, где найти ближайшего торговца мехом.

Был выдан ордер на арест преступника, но тот словно в воду канул. За последующие годы несколько раз появлялись сведения о человеке, похожем на Кимзи: его видели то здесь, то там. Но лишь в марте 1933 года полиция по чистой случайности вышла на его след. Это произошло в Калиспелле, штат Монтана. На допросе подозреваемый заявил, что у него есть алиби на момент убийства трапперов с Лавового озера: мол, он в то время находился в Колорадо, куда подрядился на строительство тоннеля.

Но, так как точная дата преступления оставалась неизвестной, Кимзи не смогли в нём обвинить, и он понёс наказание только за инцидент с дилижансом.

Несмотря на это, версия о том, что именно Чарльз Кимзи убил троих охотников, так и осталась основной. Кое-кто считал, что Кимзи не смог бы осуществить всё это в одиночку и у него наверняка имелся сообщник. В 2013 году вышла книга Мелани Таппер "Убийства трапперов". В ней автор высказывает предположение, что Кимзи мог находиться в сговоре с неким Рэем Джексоном Ван Бюреном, совершившим не меньше дюжины нераскрытых убийств по всему штату. Но если это и так, то доказать всё равно ничего не удалось бы, поскольку Ван Бюрен покончил с собой ещё в 1938 году.

Итак, официально никому так и не предъявили обвинение в убийстве охотников с Лавового озера, на этот счёт имеются лишь ничем не подкреплённые домыслы. Нельзя также понять, каков был мотив. Стоило ли убивать троих человек из-за нескольких звериных шкурок? Или истинной целью злоумышленников являлось вовсе не ограбление? Прошёл почти целый век, а тайна так и остаётся тайной…

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